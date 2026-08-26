Sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales en El Salvador y amenaza el abastecimiento de frijol a partir de noviembre, advierte dirigente gremial

Vendedores advierten que la falta de lluvias afectó la producción del grano. (FOTO: El Heraldo)

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El frijol puede desaparecer de los mercados salvadoreños a partir de noviembre. Esa es la advertencia que surge de la crisis agrícola que atraviesa El Salvador, donde la sequía asociada al fenómeno El Niño amenaza con eliminar la totalidad de la siembra postrera —la que se realiza entre agosto y septiembre— y comprometer 6.9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo, según informó a EFE Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO).

La magnitud del riesgo llevó al gobierno a declarar, el 25 de agosto, alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional.

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La siembra postrera, bajo amenaza

La siembra postrera concentra el 75% de la producción nacional de frijol, el 100% del sorgo y el 20% del maíz. Su pérdida completa equivaldría a 3.19 millones de quintales de maíz, 2.24 millones de sorgo y 1.46 millones de frijol.

“En lo que va del mes, en oriente prácticamente no ha llovido: ha caído alguna lluvia, pero no lo suficientemente fuerte como para humedecer los terrenos y permitir que la semilla germine”, advirtió Treminio a EFE.

Un agricultor salvadoreño se apoya en su pala en un campo de cultivo con tierra agrietada, lo que indica el impacto de la sequía y el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estaciones de monitoreo en San Miguel registran apenas 20 milímetros de precipitación en julio y 16 en agosto, muy por debajo de los niveles mínimos para el desarrollo de los cultivos.

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Desde julio, organismos como la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET) advertían que las lluvias se mantendrían por debajo de los promedios históricos, con una canícula más extensa de lo normal entre julio y agosto.

El frijol, el grano más vulnerable

De todos los granos en riesgo, el frijol genera la mayor preocupación. El país no produce suficiente para cubrir su demanda interna y depende casi exclusivamente de Nicaragua como proveedor externo.

El problema es que Nicaragua tampoco atraviesa un buen año. “No habrá posibilidad de abastecernos de frijol hondureño y quedamos solo con Nicaragua”, explicó Treminio, al señalar que Honduras lleva tres años en estado de emergencia en sus zonas de cultivo.

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Guatemala produce frijol negro, que no tiene aceptación mayoritaria entre los consumidores salvadoreños.

Si la postrera se pierde en su totalidad y Nicaragua no logra cubrir el déficit, “a partir de noviembre y diciembre ya no se consumirá frijol nacional”, salvo pequeñas cantidades residuales, según proyecciones difundidas por medios locales. El déficit potencial de frijol podría superar los 450,000 quintales.

El fenómeno de El Niño explica las lluvias escasas, el calor extremo y la sequía en El Salvador. (Foto cortesía)

La primera siembra ya registró pérdidas

La crisis no comenzó con la postrera. La primera siembra del año, entre mayo y junio, ya registró pérdidas de entre el 20% y el 30%, según Treminio, quien precisó que “los datos exactos solo se conocen hasta que sale la cosecha, porque es entonces cuando se contabiliza todo”.

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Esa primera siembra incluía el 75% de la producción de maíz —proyectada en 11.97 millones de quintales—, el 20% del frijol y la totalidad del arroz, estimado en 450,000 quintales.

La Mesa Agropecuaria Rural Indígena cuantificó pérdidas de entre 5,500 y 6,000 manzanas de maíz en la zona oriental, superficie que se considera irrecuperable. Parte de esos cultivos será destinada como forraje para el ganado, ante la falta de pasto por la sequía.

La versión oficial y la disputa por los números

El gobierno no comparte la lectura del sector privado. El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, proyectó una cosecha superior a 12 millones de quintales de maíz y 1.9 millones de frijol, y atribuyó esas expectativas a una estrategia que adelantó las siembras e incorporó unas 60,000 manzanas adicionales bajo sistemas de riego.

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Un ganadero observa con preocupación sus campos de maíz secos y su ganado en medio de una severa sequía en Centroamérica, evidenciando el impacto devastador del cambio climático en la agricultura y ganadería regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Treminio cuestionó esas cifras directamente. Las proyecciones oficiales hablan de 90 quintales de maíz por manzana en 135,000 manzanas cultivadas, cuando el promedio histórico ha sido de 42 quintales. Para el gremio, “las fuentes oficiales no están reconociendo la situación tal como es”.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) sitúa a Centroamérica como la región que probablemente enfrentará el mayor aumento relativo de inseguridad alimentaria por El Niño, en un fenómeno que las autoridades ambientales salvadoreñas describen como el más intenso jamás documentado.

Una agricultura que envejece sin relevo

Más allá de la emergencia climática inmediata, Treminio planteó a EFE un diagnóstico estructural: la agricultura salvadoreña podría desaparecer en unos cuatro años.

Los productores tienen una edad media de 66 años. “Una persona de 70 años, mal alimentada, con problemas de salud, problemas de insuficiencia renal u otro tipo de enfermedades ya no va a poder dedicarse a esta acción”, sostuvo el dirigente gremial.

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A eso se suman la erosión de los suelos, la baja rentabilidad, la falta de financiamiento bancario y variedades de semillas inapropiadas para las condiciones actuales.

(Con información de EFE)