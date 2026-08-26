Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría ocurrir y qué provincias de Argentina están en alerta

En Córdoba, los pronósticos anticipan lluvias y tormentas aisladas en el sur de la provincia hacia finales de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si bien la llamada tormenta de Santa Rosa no corresponde a un fenómeno meteorológico extraordinario según los especialistas, el final del mes de agosto mantiene en vilo a quienes creen que la tradición se asocia con fuertes lluvias que ocurren cerca del 30 de agosto.

Este año, las regiones centrales, como Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur de Córdoba, junto con el Litoral —especialmente Entre Ríos, Corrientes y Misiones—, aparecen como los principales focos donde se esperan lluvias y tormentas entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

Según anticipó el meteorólogo de Meteored Mauricio Saldívar a Infobae, los pronósticos meteorológicos anticipan una sucesión de episodios de mal tiempo en estos sectores, renovando la expectativa en torno a uno de los fenómenos más arraigados de la cultura popular argentina.

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¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

El fenómeno de la tormenta de Santa Rosa se asocia tradicionalmente a la transición entre el invierno y la primavera en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada tormenta de Santa Rosa es una tradición popular que asocia lluvias y tormentas que ocurren cerca del 30 de agosto con la figura de Santa Rosa de Lima. La costumbre tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa, según el relato, logró mediante sus oraciones desatar un temporal que impidió el desembarco de piratas en Lima. Desde entonces, cualquier episodio de tiempo severo en torno a esa fecha suele vincularse a la festividad religiosa.

La celebración de Santa Rosa se ubica originalmente el 30 de agosto, aunque la Iglesia Católica trasladó formalmente la fecha al 23 de agosto en 1969.

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En Argentina, la conmemoración popular se mantiene a finales de mes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta puede aparecer entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, extendiéndose incluso hasta quince días alrededor de esa fecha.

Perspectiva científica: ¿mito o fenómeno meteorológico real?

Los especialistas advierten que la tormenta de Santa Rosa no ocurre todos los años ni siempre presenta la misma intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la fuerza de la tradición, desde el punto de vista meteorológico la tormenta de Santa Rosa responde a condiciones propias del cambio de estación.

El SMN señala que el fenómeno no constituye un evento extraordinario, sino que refleja la transición entre el invierno y la primavera. En ese período, el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte desestabiliza la atmósfera, mientras los frentes fríos aún son frecuentes.

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Esta combinación genera escenarios propicios para tormentas de diversa intensidad.

La especialista en ciencias de la atmósfera Paola Salio explicó en una nota a Infobae que “lo que favorece la formación de tormentas hacia fines de agosto o principios de septiembre es la llegada de aire húmedo del norte, que vuelve inestable la atmósfera”. Desde el SMN remarcan que “no hay evidencia de que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra tormenta del año”.

Frecuencia y estadísticas de la tormenta de Santa Rosa

El mito de la tormenta de Santa Rosa tiene origen en una leyenda del siglo XVII vinculada a Santa Rosa de Lima (Andina)

Un análisis estadístico del SMN sobre 118 años de registros, desde 1906 hasta 2023, muestra que en el 57% de los años se reportaron tormentas entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Sin embargo, no siempre se trató de eventos intensos.

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“Aunque la creencia popular espera un temporal destacado, los registros muestran que no siempre ocurre una tormenta relevante cerca de la fecha de Santa Rosa”, destacaron desde el organismo.

Estas cifras reflejan que el fenómeno es más una cuestión de probabilidad y percepción social que de una regularidad meteorológica comprobada.

Pronóstico 2026: cómo y cuándo podrían darse las tormentas

El fenómeno no responde a un calendario estricto, sino a variaciones en la atmósfera propias del cambio de estación (AP)

En 2026, los modelos meteorológicos apuntan a una sucesión de sistemas de mal tiempo entre la última semana de agosto y los primeros días de septiembre. Según los reportes, el foco meteorológico se dirige inicialmente a un sistema de bajas presiones que afectará la porción central de la cordillera argentina, generando un frente frío que avanzará hacia el centro del país.

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Entre este el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto, se prevén lluvias y tormentas aisladas que impactarán sobre Buenos Aires, el AMBA, el sudeste de Entre Ríos y sectores del sur de Córdoba. De acuerdo con los pronósticos, estos episodios aportarán acumulados de entre 10 y 20 milímetros de lluvia.

El viernes 28, la actividad se trasladará hacia la región del Litoral, con foco en el centro y norte de Entre Ríos y el sudeste de Corrientes. Según Saldívar, el episodio más relevante podría desarrollarse el domingo 30 de agosto, coincidiendo con la fecha de la festividad, cuando las tormentas avanzarían hacia Misiones y el noreste de Corrientes. En estas áreas, los acumulados podrían alcanzar entre 100 y 130 milímetros, según las previsiones recogidas por Infobae.

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Regiones en foco: impacto potencial provincia por provincia

En 2026, se prevé que las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones sean algunas de las zonas bajo vigilancia meteorológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área central del país, que incluye a Buenos Aires, el AMBA, el sur de Córdoba y el este de La Pampa, será la primera en sentir los efectos de los frentes previstos. Las lluvias, aunque generalmente de intensidad moderada, podrían ocasionar interrupciones en actividades cotidianas y afectar la circulación en rutas y zonas urbanas.

En la región del Litoral, la vigilancia meteorológica se intensificará sobre Entre Ríos y el sudeste de Corrientes a partir del viernes 28, mientras que el domingo 30 el foco se desplazará hacia el sur de Misiones y el noreste correntino. Estas provincias presentan antecedentes de precipitaciones superiores a la media durante agosto, lo que agrava el riesgo de anegamientos y crecidas de cursos de agua.

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Según Saldívar, “si alguna tormenta termina ganándose el título de ‘Tormenta de Santa Rosa 2026’, el Litoral, y particularmente el nordeste de Corrientes, el este de Formosa y la provincia de Misiones aparecen como la principal región candidata”. En diálogo con este medio, Saldívar subrayó que “la tradicional ‘tormenta de Santa Rosa’ tendrá este año varios focos en Argentina, aunque no necesariamente un único episodio”.

¿Una o más tormentas de Santa Rosa en 2026?

El episodio más intenso previsto para 2026 podría coincidir con la fecha tradicional de la festividad religiosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pronósticos sugieren que podrían presentarse al menos dos sistemas de tormentas durante el período habitual asociado al fenómeno. Mientras el primer frente afectaría al centro y noreste argentino, un segundo sistema comenzaría a formarse sobre el norte de la Patagonia hacia el domingo 30 de agosto.

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Los especialistas advierten que será necesario seguir la evolución diaria de los modelos meteorológicos para confirmar la intensidad y el alcance de estos episodios.

El debate sobre cuál de estos frentes será reconocido popularmente como la “verdadera” tormenta de Santa Rosa se mantiene abierto. La costumbre tiende a identificar con ese nombre cualquier temporal fuerte que ocurra en las fechas cercanas al 30 de agosto, sin que exista un criterio meteorológico específico.

Recomendaciones ante la llegada de tormentas

Los registros históricos muestran que la intensidad y el área afectada por este fenómeno varían cada temporada (Greg Eans/The Messenger-Inquirer vía AP)

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población seguir los avisos oficiales y consultar los pronósticos actualizados, especialmente en las provincias bajo vigilancia. La institución advierte que la presencia de lluvias o tormentas fuertes en el cambio de estación no puede asegurarse con antelación absoluta.

“Habrá que esperar la evolución de la atmósfera y los reportes diarios, porque la presencia de lluvias o tormentas fuertes no se puede afirmar con anticipación absoluta”, remarcaron desde el organismo.

Especialistas como Saldívar aconsejan mantener las precauciones habituales frente a la posibilidad de temporales, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos o problemas de drenaje. El seguimiento periódico de los avisos meteorológicos y la preparación ante eventuales alertas constituyen la principal herramienta preventiva frente a los fenómenos asociados a la llamada tormenta de Santa Rosa.