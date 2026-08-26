La contundente respuesta del entrenador de Barcelona cuando le consultaron sobre la negociación por Julián Álvarez

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En medio de la novela sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ante la insistencia del Barcelona en poder contratarlo a menos de una semana para el cierre del mercado de pases, el entrenador del equipo culé, Hansi Flick, fue contundente al recibir una consulta acerca del tema del delantero argentino.

En la conferencia de prensa previa al partido entre el elenco catalán y el Athletic Club de Bilbao por La Liga de España, el DT alemán respondió sobre el delantero argentino y su conflicto con el Colchonero. “No quiero hablar de Julián. Solo me importa la situación del club”, afirmó de manera tajante el entrenador alemán ante los periodistas. La frase fue leída como un aval implícito a la posición del presidente Joan Laporta, quien el martes dejó en claro que Barcelona iría por “Julián Álvarez o nadie” en el mercado de pases y que le gustaría que su oferta fuera aceptada, en señal de presión.

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Flick fue explícito en ese respaldo: “El presidente dijo ayer un mensaje claro. Y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo con ello”, señaló, en referencia al director deportivo de la institución catalana. El técnico evitó así cualquier distancia pública con la cúpula del club en plena negociación con el Atlético de Madrid por Álvarez, quien no se entrenó con el equipo que conduce Diego Simeone.

*Crece el conflicto. Julián Álvarez no se entrenó con Atlético de Madrid

El conductor alemán reconoció que, como técnico, siempre aspira a contar con el mejor plantel posible, pero dejó en claro que esa lógica no puede imponerse por encima del proyecto institucional. “Nuestro objetivo es claro, pero al final el club también tiene que pensar en el futuro. No solo en el presente”, expresó en la sala de conferencias. En esa línea, Flick mostró confianza en el grupo que tiene a disposición: “La calidad que tenemos ahora en el equipo es enorme”. Aun así, admitió que habrá momentos en la temporada donde será necesario encontrar soluciones ante la falta de un delantero centro de referencia, tras la salida de Robert Lewandowski a la MLS.

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El técnico también defendió la labor de Deco al frente del área deportiva: “El club está haciendo un gran trabajo. Deco está haciendo un gran trabajo. Estamos mirando el futuro, no solo este momento, sino los próximos tres, cuatro, cinco años”, concluyó antes del duelo de mañana frente al conjunto vasco en el Camp Nou por el postergado de la fecha 1.

El escenario en torno a una posible operación entre clubes españoles se complica cada vez más. Álvarez no se presentó al entrenamiento de este miércoles, y fuentes del club rojiblanco indicaron que “el jugador pasó una mala noche”. El conjunto madrileño mantiene hasta ahora su negativa a vender al delantero argentino, campeón del mundo con Argentina en 2022, pese a la oferta del Barcelona, valuada en alrededor de 100 millones de euros.

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El delantero del Atlético Julián Álvarez, al término del partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Villarreal CF han disputado en el estadio Metropolitano (EFE/Kiko Huesca)

La situación de Álvarez en el Atlético de Madrid es una de las más tensas del mercado europeo de este verano. El delantero de 26 años manifestó públicamente su deseo de partir hacia el Barcelona, pero choca contra la negativa categórica del CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien rechazó ofertas de hasta 150 millones de euros —incluyendo una de Real Madrid— y descartó cualquier negociación. “No queremos venderlo. No aceptamos la oferta de 100 millones, ni aceptaremos una de 150 ni de 200”, declaró Gil Marín. El propio presidente del club, Enrique Cerezo, fue tajante: “Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid y seguirá siéndolo”.

La tensión quedó expuesta ante los hinchas. En el último partido en el Estadio Metropolitano, la Araña recibió silbidos de parte de sus propios hinchas y se marchó del campo en silencio y en soledad. El delantero, que llegó al club en agosto de 2024 por unos 75 millones de euros proveniente del Manchester City, tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Con el cierre del mercado fijado para el 1 de septiembre, la salida de Álvarez del Atlético luce cada vez más improbable, al menos en este período.

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