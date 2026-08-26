El Galatasaray cerró la llegada de una figura del fútbol europeo para reemplazar a Mauro Icardi: la impactante cifra que pagará

Icardi levanta el trofeo del último título del Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

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Mauro Icardi acumula semanas de incertidumbre ante un mercado que se cierra. Libre desde el 30 de junio, tras su desvinculación del Galatasaray, el delantero rosarino de 33 años transita uno de los tramos más complejos de su carrera: sin club, con pretensiones económicas que achican el margen de maniobra y un plazo que se agota. El mercado de pases cierra sus puertas en menos de una semana. Mientras, el conjunto de Estambul acordó en las últimas horas el desembarco de un refuerzo bomba para reemplazar al ídolo.

La primera oferta concreta le llegó al jugador desde Italia. La Lazio puso sobre la mesa 2,5 millones de euros por temporada. La negociación no prosperó y quedó como el primer síntoma de una búsqueda que no sería sencilla. Otros destinos también se diluyeron con rapidez: el Olympiacos de Grecia recibió una negativa directa, el Besiktas turco fue descartado de plano, al igual que el Betis español. El Como, que disputará la Champions League y donde actúa el argentino Nico Paz, figuró en el radar sin que la operación avanzara.

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Quien sí mantiene vivo el interés es la Fiorentina. Su director deportivo, Fabio Paratici, conoce bien al delantero: ya intentó llevarlo a la Juventus en el pasado. Ahora, ante la inminente salida de Moise Kean al Como, el conjunto florentino busca un reemplazante de jerarquía y el ex capitán del Inter de Milán encabeza la lista. El obstáculo es que la Fiorentina no clasificó para la próxima edición de la Champions —un torneo que Icardi habría señalado como condición—, aunque sí participará en la UEFA Conference League.

Ante ese panorama europeo que se va cerrando, el eje del interés giró hacia América. El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano indicó que el atacante “evalúa ofertas muy jugosas” en la región, lo que amplió el mapa de posibilidades más allá del Viejo Continente. En ese contexto, el Vasco da Gama de Río de Janeiro retomó contactos con su entorno —club que ya había sondeado al jugador en el pasado— y, en las últimas horas, tomó fuerza una opción que sorprendió al mundo del fútbol brasileño: el San Pablo.

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El gigante paulista atraviesa una crisis deportiva que lo ubica en el puesto 13 del Brasileirao, con apenas 27 puntos y tres unidades por encima de la zona de descenso. La derrota por 1-0 ante el Chapecoense profundizó las dudas sobre la continuidad del entrenador Dorival Junior, ex seleccionador de la selección brasileña. En ese escenario de urgencia, la lesión de Jonathan Calleri —delantero referente del equipo— abrió la puerta a la incorporación de un atacante de renombre. Según fuentes del club citadas por Infobae, la llegada de Icardi funcionaría como “un golpe de efecto”.

El periodista brasileño Jorge Nicola aportó detalles del interés del Tricolor en su canal de YouTube. Según explicó, Rafinha, ejecutivo del área de fútbol del club, busca un número 9 “grande” e Icardi se ajusta al perfil que tienen en mente. El dato que complica la operación es económico: el rosarino es considerado “extremadamente caro” para la realidad actual del San Pablo. Nicola precisó que la institución “debe hasta tres meses de derechos de imagen a algunos atletas”, con atrasos que comenzaron en abril. Por esa razón, el periodista brasileño sostuvo que el posible desembarco del argentino “parece una locura”, salvo que aparezca un aporte externo que se haga cargo de su salario. Vale recordar que, como referencia de sus pretensiones, el Galatasaray le ofreció en la renovación un contrato de cinco millones de dólares por un año, cuando hasta el 30 de junio percibía USD 10 millones.

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Al margen de los números, las circunstancias de su salida de Estambul siguen generando repercusiones. El portal turco Fanatik recogió que el delantero confesó ante su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador” en relación a la oferta para continuar. La relación se cerró sin cortesías de ninguna parte, pese a un legado difícil de ignorar: 77 goles, 25 asistencias y seis títulos de liga en 134 partidos disputados con la camiseta del Galatasaray.

Del otro lado del Bósforo, el club turco también siente la presión. La dirigencia recibe críticas por un mercado de pases que muchos consideran insuficiente. En consecuencia, en las últimas horas cerró de palabra la llegada de una figura del fútbol europeo para ocupar la ficha de Icardi: se trata del portugués Rafael Leao, del Milan, que viene de disputar el Mundial 2026.

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Por el delantero, de 27 años, el Galatasaray pagará alrededor de 53 millones de dólares, incluyendo los bonus, según indicó el mencionado Romano. El contrato será hasta 2030, con un vínculo de más de USD 12 millones al año. Compartirá ataque con Victor Osimhen, quien heredó el rol de referente del plantel del argentino.

El último campeón de la Superliga turca suma cuatro puntos en el inicio del nuevo certamen, producto de un triunfo y un empate.