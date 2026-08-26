Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

Con la soltura que la caracteriza, la modelo lanzó una filosa opinión acerca del cantante (Video: Blender)

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La separación entre Luck Ra y La Joaqui fue un shock para los seguidores de la pareja, que siguieron cada paso que dieron en redes sociales y fuera de ellas. En medio del escándalo, el nombre de Tuli Acosta, mejor amiga del cantante cordobés, comenzó a circular como la tercera en discordia. Si bien todas las partes lo negaron, las redes sociales no perdonaron el detalle. Ahora se sumó una nueva voz al debate: Marta Fort quien, con la soltura que la caracteriza, opinó sin filtros sobre la ruptura y lanzó unas polémicas frases acerca del cantante cordobés y su exnovia.

La hija de Ricardo Fort habló en Blender, donde esta semana debutó con su ciclo Fort Night Show, un espacio que ella misma definió como un lugar para hablar sin tapujos ni censuras. La ruptura entre los cantantes fue uno de los primeros temas de la noche. Fort dejó en claro desde el arranque cuál era su opinión al respecto.

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El tono lo marcó desde el principio. Antes de entrar en los detalles de la separación, la influencer y empresaria trazó una lectura general sobre las relaciones dentro de la industria musical que funcionó como marco para todo lo que vino después. “Ella es una mujer de barrio que se ilusiona y enamora hasta más no poder y el chabón es un cantante. Todos son gatos”, disparó, con una copa de champagne pero llena de agua en la mano y sin titubear.

El comunicado con el que La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación

La frase no fue un desliz. Fort la sostuvo a lo largo de toda la entrevista y la fue ampliando con cada pregunta del cronista. Cuando le consultaron si conocía a La Joaqui, respondió que sí, que se llevaban “superbién” y que era “un amor”. La descripción que reservó para Luck Ra fue otra.

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“La quiero un montón a ella, pero él… es un pibe”, dijo en primera instancia. Y cuando le pidieron que precisara su postura, fue más lejos: “El flaco es un villero que canta y ella es una mina enamorada”. Consultada sobre si se ponía de algún lado de “la mecha”, Marta respondió que no, pero aclaró que tampoco hacía falta: era algo “evidente”. La distinción que trazó entre los dos cantantes dejaba poco lugar para la interpretación.

La pregunta que más circuló en redes llegó después, casi como remate de su argumento. “Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles, ¿o me equivoco?”, lanzó con una sonrisa. Y antes de que alguien pudiera responder, se contestó: “Todos. Si te ponés a pensar, todos los villeros que cantan fueron infieles”.

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No fue la única vez que Fort generalizó sobre el ambiente. A lo largo de la entrevista dejó en claro que su visión sobre los cantantes y las relaciones sentimentales dentro de ese mundo va más allá del caso puntual de Luck Ra y La Joaqui. “Todos los cantantes son gatos”, repitió, como si la afirmación no necesitara más respaldo que su propia convicción.

Ángel de Brito reveló en LAM que la separación de La Joaqui y Luck Ra se definió durante un viaje a Madrid (Video: LAM, América TV)

Durante la charla también salieron a la superficie los rumores que vincularon a Tuli con el músico cordobés. Fort los rozó sin profundizar demasiado: “No sé qué lore tuvieron, si hubo o no”, comentó, y pasó de largo. No quiso ni confirmar ni desmentir, pero el solo hecho de mencionarlo sumó otro nombre a la conversación.

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Los comentarios no tardaron en estallar. “Se tenía que decir y se dijo, jajaja te amo tanto Martaaa”; “Solo dijo verdades”; “Marta tira la posta”; “Villero que canta. I love she”; “Un villero que canta JAJAJAJAJAJAJJAJA. Martita te amamos”; “Te ponés de algún lado de la mecha? Eh, no… que se yo, él es un VILLERO QUE CANTA, y ella una mujer enamorada”; “Es una mezcla de Susana con Moria”; “Jajajajajjajajajaja una piba de barrio enamorada, si hubiese tenido más recursos quizá no se comía el verso del villero que canta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en las redes.