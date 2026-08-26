Teleshow

Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

La hija de Ricardo Fort, con la soltura que la caracteriza, dio su parecer acerca de la relación de los cantantes. “Ella es una mina de barrio enamorada”, afirmó

Con la soltura que la caracteriza, la modelo lanzó una filosa opinión acerca del cantante (Video: Blender)

Guardar

La separación entre Luck Ra y La Joaqui fue un shock para los seguidores de la pareja, que siguieron cada paso que dieron en redes sociales y fuera de ellas. En medio del escándalo, el nombre de Tuli Acosta, mejor amiga del cantante cordobés, comenzó a circular como la tercera en discordia. Si bien todas las partes lo negaron, las redes sociales no perdonaron el detalle. Ahora se sumó una nueva voz al debate: Marta Fort quien, con la soltura que la caracteriza, opinó sin filtros sobre la ruptura y lanzó unas polémicas frases acerca del cantante cordobés y su exnovia.

La hija de Ricardo Fort habló en Blender, donde esta semana debutó con su ciclo Fort Night Show, un espacio que ella misma definió como un lugar para hablar sin tapujos ni censuras. La ruptura entre los cantantes fue uno de los primeros temas de la noche. Fort dejó en claro desde el arranque cuál era su opinión al respecto.

PUBLICIDAD

El tono lo marcó desde el principio. Antes de entrar en los detalles de la separación, la influencer y empresaria trazó una lectura general sobre las relaciones dentro de la industria musical que funcionó como marco para todo lo que vino después. “Ella es una mujer de barrio que se ilusiona y enamora hasta más no poder y el chabón es un cantante. Todos son gatos”, disparó, con una copa de champagne pero llena de agua en la mano y sin titubear.

Texto en color blanco sobre un fondo negro con un comunicado sobre el final de una relación y el pedido de privacidad
El comunicado con el que La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación

La frase no fue un desliz. Fort la sostuvo a lo largo de toda la entrevista y la fue ampliando con cada pregunta del cronista. Cuando le consultaron si conocía a La Joaqui, respondió que sí, que se llevaban “superbién” y que era “un amor”. La descripción que reservó para Luck Ra fue otra.

PUBLICIDAD

La quiero un montón a ella, pero él… es un pibe”, dijo en primera instancia. Y cuando le pidieron que precisara su postura, fue más lejos: “El flaco es un villero que canta y ella es una mina enamorada”. Consultada sobre si se ponía de algún lado de “la mecha”, Marta respondió que no, pero aclaró que tampoco hacía falta: era algo “evidente”. La distinción que trazó entre los dos cantantes dejaba poco lugar para la interpretación.

La pregunta que más circuló en redes llegó después, casi como remate de su argumento. “Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles, ¿o me equivoco?”, lanzó con una sonrisa. Y antes de que alguien pudiera responder, se contestó: “Todos. Si te ponés a pensar, todos los villeros que cantan fueron infieles”.

No fue la única vez que Fort generalizó sobre el ambiente. A lo largo de la entrevista dejó en claro que su visión sobre los cantantes y las relaciones sentimentales dentro de ese mundo va más allá del caso puntual de Luck Ra y La Joaqui. “Todos los cantantes son gatos”, repitió, como si la afirmación no necesitara más respaldo que su propia convicción.

Ángel de Brito reveló en LAM que la separación de La Joaqui y Luck Ra se definió durante un viaje a Madrid (Video: LAM, América TV)

Durante la charla también salieron a la superficie los rumores que vincularon a Tuli con el músico cordobés. Fort los rozó sin profundizar demasiado: “No sé qué lore tuvieron, si hubo o no”, comentó, y pasó de largo. No quiso ni confirmar ni desmentir, pero el solo hecho de mencionarlo sumó otro nombre a la conversación.

Los comentarios no tardaron en estallar. “Se tenía que decir y se dijo, jajaja te amo tanto Martaaa”; “Solo dijo verdades”; “Marta tira la posta”; “Villero que canta. I love she”; “Un villero que canta JAJAJAJAJAJAJJAJA. Martita te amamos”; “Te ponés de algún lado de la mecha? Eh, no… que se yo, él es un VILLERO QUE CANTA, y ella una mujer enamorada”; “Es una mezcla de Susana con Moria”; “Jajajajajjajajajaja una piba de barrio enamorada, si hubiese tenido más recursos quizá no se comía el verso del villero que canta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en las redes.

Temas Relacionados

Marta FortLa JoaquiLuck RaBlenderSeparación de La Joaqui y Luck Ra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

La cantante dio inicio a una nueva era en su vida musical y la acompañó con un giro en lo estético. Qué dijo su novio

Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

Valeria Gastaldi reaccionó a su audición original para Popstars a 25 años del debut: “¡Cuánto camino recorrido!”

El regreso del reality musical llevó a la integrante de Bandana a mostrar su primer casting y a reinterpretar el tema con el que fue seleccionada

Valeria Gastaldi reaccionó a su audición original para Popstars a 25 años del debut: “¡Cuánto camino recorrido!”

Julieta Puente vuelve a Infobae con su ciclo El Puente: “Ahora en modo full maternidad”

La flamante madre explicó en vivo cómo la llegada de Serena reordenó su rutina y el enfoque del programa, que mantendrá cápsulas cortas con información práctica y profesionales invitados vinculados al puerperio

Julieta Puente vuelve a Infobae con su ciclo El Puente: “Ahora en modo full maternidad”

Violeta Kreimer presenta el corto con el que ganó un Oscar: una historia entre la violencia y la ternura

En entrevista con Infobae en Vivo, la productora contó cómo el reconocimiento internacional abrió puertas y explicó el origen de “Dos personas intercambiando saliva”, que se proyectará en el MALBA

Violeta Kreimer presenta el corto con el que ganó un Oscar: una historia entre la violencia y la ternura

Lizy Tagliani se prepara para MasterChef Celebrity y revela cuál es su especialidad en la cocina

Con su estilo irónico y divertido, la conductora habló con Teleshow tras su confirmación para la próxima temporada del reality de Telefe

Lizy Tagliani se prepara para MasterChef Celebrity y revela cuál es su especialidad en la cocina

AMÉRICA

La señora de los libros: cómo Dolly Parton construyó el programa de lectura infantil más grande del mundo

La señora de los libros: cómo Dolly Parton construyó el programa de lectura infantil más grande del mundo

Robo de película a un banco en Uruguay: los delincuentes se fugaron con USD 420 mil

Retiran del mercado donas de chocolate vendidas en tiendas y plataformas online por leche no declarada que puede provocar reacciones graves

Un tribunal de República Dominicana condenó a seis miembros de una red de tráfico de armas

República Dominicana alcanza una cobertura récord del 93% en educación preprimaria

MALDITOS NERDS

Rainbow Six Tactics cambia la primera persona por combates tácticos por turnos

Rainbow Six Tactics cambia la primera persona por combates tácticos por turnos

Gears of War: E-Day muestra su campaña y confirma su estreno el 6 de octubre

TankRat muestra su combate entre tanques y confirma fecha para PlayStation 5 y PC

Resonance: A Plague Tale Legacy convierte a Sophia en una heroína de acción

Capcom muestra el gameplay de Mega Man: Dual Override y confirma a Proto Man

DEPORTES

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

Tomás Aranda sufrió una fractura del peroné en el entrenamiento de Boca Juniors y se perdería el resto de la temporada