Rubén Rada: el día que conoció a Mick Jagger, le pidió agua y le dieron de la canilla

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Entrte las múltiples vivencias a lo largo de su carrera, uno de los episodios más pintorescos que vivió El Negro Rada fue su encuentro con Mick Jagger, el frontman de los Rolling Stones.

De hecho, en el disco Negro Rock aparece en “Lobo y Miguel”, la canción en la que recuerda la noche en que Mick Jagger visitó la casa del percusionista Fernando “Lobo” Núñez, durante la visita de los Rolling Stones a Montevideo en 2016. Al reconstruir esa escena, Rada recordó primero el contexto del encuentro: “Era justo el cumpleaños del ‘Lobo’ Núñez”. Luego sumó el momento que más lo divirtió: “El ‘Lobo’ lo abrazó y le dijo: ‘Miguelito, ¡qué alegría que estés en mi cumpleaños!’”.

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2016, reunión cumbre en Montevideo (@negrorada)

La anécdota no terminó ahí. El músico también repasó otra escena doméstica de aquella visita que luego llevó a la canción. “Jagger pidió agua y le dieron de la canilla, porque había de todo menos agua mineral”, contó.

El relato surgió a propósito de la presentación de Negro Rock, un disco con el que volvió al rock and roll de sus inicios, y en ese regreso dejó una definición rotunda sobre Luis Alberto Spinetta: “Para mí y para toda la región fue el ‘diferente’, poética y musicalmente”.

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En diálogo con Teleshow, el músico uruguayo contó que el álbum aparece en una etapa de transformación personal y artística. “Estoy tratando de cambiar y volver un poco al rock and roll, a los inicios de mi carrera, a la época de Tótem”, explicó. Según detalló, el público se va a encontrar con “un disco de rock diferente a todo lo que se escucha en estos lados”.

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El tema que abre el trabajo, “Negro Rock”, funciona como una declaración de principios. “Es un homenaje al rock and roll primitivo de los negros de Estados Unidos”, señaló Rada al describir el espíritu del álbum, atravesado por una búsqueda de retorno a las raíces del género.

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Ruben Rada - Montevideo 2023

Entre los homenajes que aparecen en el disco, uno de los más personales está dedicado a Spinetta. Allí, Rada no sólo lo menciona como una referencia ineludible, sino que además lo ubica en un lugar singular dentro de la música sudamericana. “Y esto es una cuestión de gustos, porque están Charly García, Fito Páez, León Gieco y otros, a los que respeto muchísimo, pero el que más me gustó fue Spinetta”, afirmó.

El recorrido de influencias que traza Negro Rock también incluye a Bob Marley, Aretha Franklin y Otis Redding, tres nombres que el músico considera claves en su formación. Sobre Marley, sostuvo que “fue una bendición para el mundo con su infinito reggae que vino para quedarse” y remarcó que se trata de un ritmo que atravesó generaciones y estilos. De Franklin destacó su dimensión artística al definirla como “la reina del soul” y como una cantante “vocalmente insuperable”. En cuanto a Redding, lo ubicó entre los padres del R&B. Al sintetizar el peso de esas referencias en su propio camino, resumió: “Me aportaron estilo, swing y forma de cantar, de interpretar”.

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En otro tramo de la charla, Rada expuso su mirada sobre el rock británico y marcó una diferencia con el rock and roll clásico. Para él, el género nació con figuras como Chuck Berry y Little Richard, a partir de un ritmo bailable y letras simples. “Después los ingleses lo hicieron más sinfónico, electrónico; y con letras que hablan de los problemas del mundo”, explicó. Aunque se declaró “re fanático de los Beatles”, sostuvo que el cuarteto de Liverpool se fue alejando del rock and roll, mientras que “los Rolling por momentos siguen tocando rock and roll”.

Al final, el artista también se detuvo en la actualidad musical de la región y enumeró varios nombres de Uruguay y Argentina que siguen despertando su interés. Entre los uruguayos mencionó a Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, La Vela Puerca, No Te Va Gustar y La Triple Nelson, además de Julieta Rada, Lucila Rada y Matías Rada. Del lado argentino destacó a Charly García, Fito Páez, Julia Zenko, León Gieco, Litto Nebbia, Ciro y los Persas, Divididos e Illya Kuryaki and the Valderramas. También se refirió a una revelación reciente: “El otro día conocí a Ca7riel y Paco Amoroso y quedé impresionado”.

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