Teleshow

Rubén Rada: el día que conoció a Mick Jagger, le pidió agua y le dieron de la canilla

Cuando la banda británica se presentó en Uruguay en 2016, se produjo un curioso encuentro

Ruben Rada 80 años
(RS Fotos)
Guardar

Entrte las múltiples vivencias a lo largo de su carrera, uno de los episodios más pintorescos que vivió El Negro Rada fue su encuentro con Mick Jagger, el frontman de los Rolling Stones.

De hecho, en el disco Negro Rock aparece en “Lobo y Miguel”, la canción en la que recuerda la noche en que Mick Jagger visitó la casa del percusionista Fernando “Lobo” Núñez, durante la visita de los Rolling Stones a Montevideo en 2016. Al reconstruir esa escena, Rada recordó primero el contexto del encuentro: “Era justo el cumpleaños del ‘Lobo’ Núñez”. Luego sumó el momento que más lo divirtió: “El ‘Lobo’ lo abrazó y le dijo: ‘Miguelito, ¡qué alegría que estés en mi cumpleaños!’”.

PUBLICIDAD

2016, reunión cumbre en Montevideo (@negrorada)
2016, reunión cumbre en Montevideo (@negrorada)

La anécdota no terminó ahí. El músico también repasó otra escena doméstica de aquella visita que luego llevó a la canción. “Jagger pidió agua y le dieron de la canilla, porque había de todo menos agua mineral”, contó.

Imagen DZXNKNV3DRCW7CN6IK3UIJU4EU

El relato surgió a propósito de la presentación de Negro Rock, un disco con el que volvió al rock and roll de sus inicios, y en ese regreso dejó una definición rotunda sobre Luis Alberto Spinetta: “Para mí y para toda la región fue el ‘diferente’, poética y musicalmente”.

PUBLICIDAD

En diálogo con Teleshow, el músico uruguayo contó que el álbum aparece en una etapa de transformación personal y artística. “Estoy tratando de cambiar y volver un poco al rock and roll, a los inicios de mi carrera, a la época de Tótem”, explicó. Según detalló, el público se va a encontrar con “un disco de rock diferente a todo lo que se escucha en estos lados”.

(@negrorada)
(@negrorada)

El tema que abre el trabajo, “Negro Rock”, funciona como una declaración de principios. “Es un homenaje al rock and roll primitivo de los negros de Estados Unidos”, señaló Rada al describir el espíritu del álbum, atravesado por una búsqueda de retorno a las raíces del género.

Ruben Rada - Montevideo 2023
Ruben Rada - Montevideo 2023

Entre los homenajes que aparecen en el disco, uno de los más personales está dedicado a Spinetta. Allí, Rada no sólo lo menciona como una referencia ineludible, sino que además lo ubica en un lugar singular dentro de la música sudamericana. “Y esto es una cuestión de gustos, porque están Charly García, Fito Páez, León Gieco y otros, a los que respeto muchísimo, pero el que más me gustó fue Spinetta”, afirmó.

El recorrido de influencias que traza Negro Rock también incluye a Bob Marley, Aretha Franklin y Otis Redding, tres nombres que el músico considera claves en su formación. Sobre Marley, sostuvo que “fue una bendición para el mundo con su infinito reggae que vino para quedarse” y remarcó que se trata de un ritmo que atravesó generaciones y estilos. De Franklin destacó su dimensión artística al definirla como “la reina del soul” y como una cantante “vocalmente insuperable”. En cuanto a Redding, lo ubicó entre los padres del R&B. Al sintetizar el peso de esas referencias en su propio camino, resumió: “Me aportaron estilo, swing y forma de cantar, de interpretar”.

En otro tramo de la charla, Rada expuso su mirada sobre el rock británico y marcó una diferencia con el rock and roll clásico. Para él, el género nació con figuras como Chuck Berry y Little Richard, a partir de un ritmo bailable y letras simples. “Después los ingleses lo hicieron más sinfónico, electrónico; y con letras que hablan de los problemas del mundo”, explicó. Aunque se declaró “re fanático de los Beatles”, sostuvo que el cuarteto de Liverpool se fue alejando del rock and roll, mientras que “los Rolling por momentos siguen tocando rock and roll”.

Al final, el artista también se detuvo en la actualidad musical de la región y enumeró varios nombres de Uruguay y Argentina que siguen despertando su interés. Entre los uruguayos mencionó a Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, La Vela Puerca, No Te Va Gustar y La Triple Nelson, además de Julieta Rada, Lucila Rada y Matías Rada. Del lado argentino destacó a Charly García, Fito Páez, Julia Zenko, León Gieco, Litto Nebbia, Ciro y los Persas, Divididos e Illya Kuryaki and the Valderramas. También se refirió a una revelación reciente: “El otro día conocí a Ca7riel y Paco Amoroso y quedé impresionado”.

Temas Relacionados

Ruben RadaMick JaggerRolling Stones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

En su paso por el ciclo radial de Romina Manguel, la actual conductora de Bendita habló sobre cómo vive su sexualidad desde que está separada

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

Florencia Ronconi logró pasar a la segunda etapa del reality y, en su presentación, habló acerca de salud mental y los retos que atravesó para entrar al concurso

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

La actriz se refirió al personaje de la expareja de su madre en la ficción. “Deberían estar contentos”, dijo en relación a que, según ella, el guion dejó situaciones sin contar

Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

¿Quién fue realmente La Momia?: mitos y revelaciones del personaje más enigmático de Titanes en el Ring

Tras la muerte de Juan Manuel Figueroa, se reavivó la polémica sobre el luchador debajo de las vendas. La versión mediática de Oscar Demelli y el aporte oculto del Ancho Rubén Peucelle

¿Quién fue realmente La Momia?: mitos y revelaciones del personaje más enigmático de Titanes en el Ring

Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

La cantante dio inicio a una nueva era en su vida musical y la acompañó con un giro en lo estético. Qué dijo su novio

Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

AMÉRICA

Honduras se acerca a una nueva barrera cambiaria: el dólar roza los 27 lempiras y anticipan más presión sobre la economía

Honduras se acerca a una nueva barrera cambiaria: el dólar roza los 27 lempiras y anticipan más presión sobre la economía

El Instituto Guatemalteco de Migración continúa con la descentralización de la nueva sede regional en Quetzaltenango

Los salvadoreños en Estados Unidos regresan al país para tratar adicciones, ante barreras de acceso en el extranjero

Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

El Salvador se consolida como el epicentro del debate energético centroamericano en el Congreso Regional de Energía

MALDITOS NERDS

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

Atari anuncia ‘RollerCoaster Tycoon Wonderworks’ con caos y destrucción

Rainbow Six Tactics cambia la primera persona por combates tácticos por turnos

Gears of War: E-Day muestra su campaña y confirma su estreno el 6 de octubre

TankRat muestra su combate entre tanques y confirma fecha para PlayStation 5 y PC

DEPORTES

La contundente respuesta del entrenador de Barcelona cuando le consultaron sobre la negociación por Julián Álvarez

La contundente respuesta del entrenador de Barcelona cuando le consultaron sobre la negociación por Julián Álvarez

El Galatasaray cerró la llegada de una figura del fútbol europeo para reemplazar a Mauro Icardi: la impactante cifra que pagará

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez