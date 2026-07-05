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Por qué la pizza argentina seduce al mundo: creatividad, estilo propio y protagonismo en los rankings

Maestros pizzeros y restaurantes de distintas ciudades del país reciben distinciones en los listados más valorados del sector, con propuestas que destacan por su originalidad

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Primer plano de una porción de pizza con queso fundido estirándose, albahaca fresca y salsa de tomate sobre una pizza completa en una tabla de madera.
Reconocimientos internacionales distinguen a pizzerías y maestros pizzeros argentinos por creatividad, excelencia e identidad propia en sus propuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza argentina cruzó fronteras y hoy compite codo a codo con las recetas más celebradas del planeta. En los últimos meses, Buenos Aires, Rosario y localidades de la Costa Atlántica lograron que su nombre figure entre los destinos obligados para quienes buscan sabores originales y calidad artesanal en el mundo de la pizza.

Este fenómeno no responde solo a la popularidad local o a la tradición heredada: surge de un reconocimiento internacional que distingue a pizzerías y maestros pizzeros argentinos por su creatividad, su apuesta por ingredientes de excelencia y su capacidad para crear propuestas únicas. La Argentina se consolida un año más como protagonista de la escena global y deja su sello en un universo gastronómico que suma nuevos referentes y estilos.

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La consagración mundial de una pizzería porteña

Uno de los reconocimientos internacionales llegó en febrero de 2026, cuando la guía Time Out incluyó a Kalis, una pizzería de la Ciudad de Buenos Aires, en el octavo puesto de su ranking de las mejores pizzas del mundo. El listado, que abarca dieciocho establecimientos de América, Europa, Asia y Oceanía, se elaboró a partir de la consulta a editores y especialistas de cada región.

Pizza Kalis
Kalis sobresale por su menú breve de cuatro sabores y el uso de pomodoro San Marzano importado directamente desde Italia

Según la prestigiosa revista, Kalis se diferencia por su menú breve, compuesto únicamente por cuatro sabores, y por el uso de pomodoro San Marzano con denominación de origen, importado directamente desde Italia. El local, ubicado en O’Higgins 3578 y liderado por Franco Kalifon y Martín Calzetti, presenta una propuesta minimalista con fuerte énfasis en la calidad de los ingredientes.

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Tanto el queso mozzarella como el pepperoni se producen a diario en el local, lo que garantiza frescura y control sobre el producto final. La carta se destaca por priorizar la calidad por encima de la cantidad de coberturas, lo que convirtió a esta pizzería en un punto de referencia para los aficionados a la pizza artesanal.

El ranking de Time Out resalta que la tendencia mundial privilegia los ingredientes frescos, los procesos y la identidad local. La presencia de Kalis constituye un ejemplo de innovación y artesanía argentina en el contexto global.

Reconocimiento a los maestros pizzeros argentinos

El recorrido internacional de Kalis no se limita a su inclusión en el ranking de Time Out. En junio de 2026, Franco Kalifon logró el puesto 45 en el ranking mundial The Best Pizza Awards 2026, presentado en Milán y dedicado a distinguir a los 100 mejores maestros pizzeros del planeta. Desde el certamen destacan la trayectoria de Kalifon y su método de elaboración enfocado en la fermentación prolongada, la selección de materia prima y la precisión técnica.

Franco Kalifon
Franco Kalifon logró el puesto 45 en The Best Pizza Awards 2026, evento que reunió a 300 pizzeros y 200 periodistas en Milán (@francokalifon.pan)

La carta de Kalis incluye opciones como La Rojita (pomodoro San Marzano, parmesano, aceite de oliva y albahaca), Cheese Slice (base similar con mozzarella), Pepperoni Slice (con pepperoni, parmesano, mozzarella y hot honey) y Kalis Slice (pomodoro San Marzano, pesto, burrata, parmesano, zest de limón y hot honey). El menú incorpora dips caseros y un único postre de helado soft de pistacho, lo que refuerza el perfil minimalista del local.

La organización del certamen subraya la independencia del proceso de selección y la transparencia del jurado, compuesto por profesionales con trayectoria en evaluación culinaria. El evento de 2026 reunió a 300 pizzeros, 200 periodistas y más de 500 invitados, consolidando la plataforma como un punto de convergencia para la comunidad internacional del sector.

Kalifon fusiona influencias de la pizza napolitana y neoyorquina, lo que permite que la propuesta argentina gane visibilidad y prestigio en certámenes globales. La distinción de los maestros pizzeros nacionales y la aparición de locales argentinos en los principales rankings demuestran la evolución de una tradición que hoy se reconoce en todo el mundo.

El protagonismo argentino en los rankings latinoamericanos

50 top pizza Ti Amo (credito ti amo)
Ti Amo de Adrogué obtuvo el cuarto puesto en el ranking latinoamericano, el local destaca por su ambiente juvenil y su pizza de estilo napolitano contemporáneo

El avance de la pizza argentina también se refleja en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, elaborado por expertos italianos y presentado en Río de Janeiro. Este listado, considerado uno de los más prestigiosos del sector, incluye a cinco pizzerías argentinas entre las mejores del continente.

El cuarto puesto fue para Ti Amo, de Adrogué, fundada por Carola y Victoria Santoro. Destacan la transformación del emprendimiento familiar en un local juvenil y popular, con una pizza de estilo napolitano contemporáneo y una relación calidad-precio favorable. La guía subraya la calidez del ambiente y la eficiencia del servicio, además de elogiar el sabor y la textura de la pizza Margarita.

En el puesto 14 figura Atte Pizzería Napoletana, reconocida por su fidelidad a la tradición napolitana y la excelencia de sus ingredientes. Los curadores del ranking señalan que el local ofrece un menú variado, con especial énfasis en los quesos italianos y la utilización de materias primas de origen nacional.

50 top pizza Chichilo's (credito chichilo's)
Chichilo’s de Rosario, Santa Fe, se distingue por su identidad juvenil y una propuesta contemporánea, la guía resalta la calidad de su servicio y su ambiente familiar

El puesto 18 corresponde a Chichilo’s (Rosario, Santa Fe), que según la guía, se destaca por su identidad juvenil y una propuesta contemporánea dentro del estilo napolitano. Los especialistas describen el espacio como confortable y familiar, y resaltan la calidad del servicio y la justa relación entre precio y experiencia.

Otros proyectos que aparecen en el ranking son Siamo nel Forno (Palermo, Buenos Aires) en el puesto 21 y Il Gatto Nero (Valeria del Mar) en el puesto 49. La edición 2026 del certamen incluyó además a seis locales argentinos en la categoría de “pizzerías de excelencia”, consolidando la diversidad y fortaleza de la escena local.

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