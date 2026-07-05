Tras la ola de calor en Europa, los incendios forestales arrasan más de 17.000 hectáreas

Más de 17.000 hectáreas ardieron en el suroeste de Europa, miles de bomberos y comunidades completas enfrentaron la emergencia sin precedentes (Europa Press)

Los incendios forestales arrasan más de 17.000 hectáreas en el suroeste de Europa en medio de una ola de calor que rompe récords y pone en evidencia la vulnerabilidad del continente ante el cambio climático. Francia, España y Portugal se encuentran entre los países más afectados, con miles de bomberos desplegados en el terreno y decenas de comunidades en alerta máxima.

La reciente ola de calor, que elevó las temperaturas por encima de los 40 °C en numerosos puntos de Europa, dejó alrededor de 3.700 muertes y saturó los sistemas de emergencia. Expertos y organismos internacionales advierten que estos fenómenos extremos se vinculan de manera directa con el calentamiento global, y que la región enfrenta una amenaza creciente para su salud pública y sus ecosistemas.

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Los focos críticos en Francia, España y Portugal

Los incendios forestales que golpean a Francia, España y Portugal ya redujeron a cenizas más de 17.000 hectáreas de vegetación. En el sur de Francia, cerca de Trevillach y a unos 36 kilómetros de Perpiñán, unos 600 bomberos intentan contener un incendio que devastó más de 1.000 hectáreas en la ladera de una montaña. Las autoridades cerraron carreteras y habilitaron refugios de emergencia para las personas que deben abandonar sus hogares.

Francia, España y Portugal están entre los países más afectados, con incendios que devastaron áreas protegidas y desplazaron a numerosas familias (Europa Press)

En España, un incendio forestal cerca de la Costa Brava catalana, al noreste del país, arrasó 2.200 hectáreas, afectando principalmente la zona protegida de las Gavarras. Los bomberos lograron estabilizar parte del incendio, aunque alertan sobre la complejidad del perímetro y el riesgo de nuevos focos debido a las altas temperaturas. El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, confirmó que una persona fue detenida por su presunta responsabilidad, y los agentes forestales atribuyen el inicio del fuego a una “negligencia”.

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Portugal también enfrenta una crisis: la protección civil informa que el fuego en el norte del país recorrió 35 km y arrasó al menos 13.000 hectáreas en tres días, aunque el 80% del perímetro ya se encuentra bajo control. Las llamas dejaron al menos nueve heridos y requirieron la colaboración internacional, con refuerzos y aviones cisterna enviados desde España e Italia.

La magnitud de los incendios se agrava por la extensión del área afectada: cerca del 97% de la superficie dañada en la Costa Brava corresponde a un espacio natural protegido, según agentes forestales consultados por AFP. Además, la temporada de incendios comenzó un mes antes de lo habitual, como advirtió el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

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El impacto de los incendios va más allá de la destrucción inmediata. La organización EUSTAFOR (European State Forest Association) detalla que estos eventos generan pérdidas económicas, afectan la biodiversidad y provocan desplazamiento de poblaciones, además de incrementar las emisiones de gases contaminantes. El abandono rural por la migración urbana y la acumulación de vegetación seca también aumentan el riesgo, al reducir la presencia de brigadas forestales y la capacidad de respuesta local.

Ola de calor, cambio climático e incendios: una relación directa

En Trevillach, Francia, 600 bomberos lucharon contra un incendio que destruyó más de 1.000 hectáreas y forzó evacuaciones de emergencia (Europa Press)

La NASA subraya que el calentamiento global amplifica la actividad de los incendios forestales, especialmente en los bosques templados y boreales del hemisferio norte. Los datos satelitales muestran que la frecuencia e intensidad de los incendios extremos se duplicó en las últimas décadas. El incremento de la temperatura nocturna permite que los incendios se mantengan activos durante la noche, dificultando su control.

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Los científicos de la NASA analizaron datos de 21 años y concluyeron que el comportamiento extremo de los incendios creció de manera notable. La organización informa que, entre 2001 y 2023, las emisiones de carbono provenientes de incendios forestales aumentaron un 60% en todo el mundo. En Eurasia y Norteamérica, estas emisiones casi se triplicaron, impulsadas por un clima más cálido y seco.

Desde EUSTAFOR resaltan que el cambio climático provoca veranos más largos y secos, lo que prolonga la temporada de incendios desde la primavera hasta el otoño. Además, la migración urbana y la reducción del manejo forestal contribuyen a la acumulación de material combustible. Entre los factores humanos, la organización identifica descuidos, mal manejo de fogatas y expansión urbana cerca de áreas boscosas como causas principales de ignición.

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La relación entre ola de calor y cambio climático se confirma en los registros de temperatura. El servicio de Copernicus Climate Intelligence señala que Europa es el continente que más rápido se calienta, con un aumento de 2,5 °C desde los niveles preindustriales, más del doble que el promedio global. La reducción de la cobertura de nieve, la menor presencia de aerosoles contaminantes (partículas microscópicas en suspensión que reflejan parte de la radiación solar y antes ayudaban a enfriar la superficie), y la geografía del continente potencian el efecto del calentamiento acelerado.

Los incendios generan pérdidas económicas, afectan la biodiversidad y desplazan poblaciones, el abandono rural y la vegetación seca aumentan el riesgo (Europa Press)

El análisis de World Weather Attribution indica que la reciente ola de calor habría resultado “prácticamente imposible” en junio sin la influencia del cambio climático. El grupo sostiene que un episodio similar en 2003 habría sido cerca de 2 °C más frío. “El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio. La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios. Tenéis que ayudarnos", expresó el coronel Eric Belgioino del cuerpo de bomberos francés, en declaraciones recogidas por AFP.

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Radiografía de la ola de calor de 2026: récords y consecuencias

La ola de calor que azota a Europa en 2026 se considera una de las más intensas y precoces jamás registradas. En Francia, se registraron 114 episodios con temperaturas superiores a 40 °C en menos de dos semanas, lo que supera marcas históricas. Casi toda la población en la Francia metropolitana enfrentó temperaturas por encima de 35 °C.

Más de dos tercios de los europeos, cerca de 410 millones de personas, vivieron temperaturas superiores a 35 °C entre el 15 y el 30 de junio. Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría rompieron récords de temperatura, mientras Reino Unido, Francia y Suiza vivieron los meses de junio más cálidos de su historia.

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Las consecuencias directas de la ola de calor incluyen miles de muertes adicionales: Francia reportó un aumento del 29,1% en los fallecimientos durante la semana iniciada el 22 de junio, con 2.025 muertes más que la semana anterior. En España, al menos 1.028 personas murieron por causas relacionadas con el calor en el mismo mes, más del doble que el año anterior. Bélgica registró un nivel de mortalidad un 39% superior al promedio habitual en el mismo periodo.

La ola de calor de 2026 en Europa fue una de las más intensas jamás vistas, Francia tuvo 114 episodios sobre 40 °C en menos de dos semanas (REUTERS/Tom Nicholson)

La OMS advirtió que la actual ola de calor representa “un ensayo general” para los veranos futuros en Europa. El director regional para Europa de la organización, Hans Henri P. Kluge, afirmó que “este verano es una prueba de lo que vendrá” y que los desafíos se volverán recurrentes si no se adoptan medidas estructurales de adaptación.

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El fenómeno se explica por la combinación de un domo de calor que atrapó aire cálido procedente del norte de África sobre la península ibérica y su avance hacia el norte del continente. Las olas de calor ahora se consideran eventos regulares, con récords superados por amplios márgenes y una presión inédita sobre los sistemas sanitarios y sociales. Según la OMS, cerca del 60% de las internaciones por emergencias durante la ola de calor corresponden a personas mayores de 75 años.

Desde Copernicus destacan la necesidad de adaptar las ciudades, rehabilitar edificios y crear infraestructuras verdes para reducir la exposición al calor extremo. Las estrategias propuestas incluyen la habilitación de refugios climáticos, sistemas de alerta temprana y medidas de protección para los grupos más vulnerables.