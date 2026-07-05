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Una patada a pura impotencia, áspero cruce en el penal y lágrimas: así se despidió Neymar del Mundial tras la eliminación de Brasil

El delantero del Santos ingresó en el segundo tiempo y anotó el descuento ante Noruega, pero no le alcanzó. Luego de la derrota, se derrumbó en el césped y debieron consolarlo

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El Mundial 2026 y toda la previa fueron un calvario para Neymar. Y la participación de la selección de Brasil en el certamen no cambió el tono dramático. El delantero del Santos, de 34 años, entró a los 67 minutos del choque ante Noruega, anotó el gol del descuento, pero no pudo evitar la eliminación de la Verdeamarela, que cayó por 2 a 1 en Nueva Jersey, por los octavos de final.

La estrella del partido no fue Ney, ni Vinícius, ni ninguno de los jugadores del plantel del italiano Carlo Ancelotti. Fue Erling Haaland, autor de las dos conquistas de los Vikingos, que dieron el golpe y celebraron con su clásico festejo de los remos.

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El atacante ex Barcelona y PSG entró con el cotejo 0-0, para intentar darle la eficacia que al Scratch le faltó a lo largo del encuentro, por ejemplo, en el penal que desperdició Bruno Guimaraes (lo atajó el arquero Örjan Nyland); o en el mano a mano que dilapidó Endrick. Sin embargo, la contundencia fue el Androide Haaland, primero de cabeza, y luego con un remate esquinado, que sentenció el pleito.

Neymar, quien entró a la lista por la ventana cuando no era convocado desde 2023, y llegó al Mundial con una lesión muscular que no le permitió jugar los primeros encuentros, mostró toda su impotencia en desventaja. A los 95 minutos, le pegó una patada de atrás a Martin Odegaard y, en un tumulto posterior, resultó amonestado.

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Ya en tiempo de descuento, Neymar se hizo cargo del dudoso segundo penal a favor de Brasil y mantuvo un tenso ida y vuelta con el guardameta, quien en un perfecto español (ataja en Sevilla) buscó desorientarlo. Incluso, le hizo un baile en la línea para no darle referencia, pero el punta resolvió con un toque sutil a la izquierda del portero. A pesar del poco margen de maniobra que le quedaba a su equipo, se vengó. Se puso cara a cara con Nyland y le gritó: “¡A mí, no, a mí, no!”. Su rival solo le respondió con una sonrisa.

Luego, solo quedó tiempo para un intento infructuoso. El destino de Brasil estaba sentenciado y Ney cayó al césped, bañado en lágrimas. Se acercó Raphinha (lesionado) para tratar de consolarlo.

Una vez que logró calmarse, rezó brevemente en agradecimiento y se marchó a los vestuarios junto a sus compañeros. Así, Ney atravesó su cuarta participación en las Copas del Mundo y sigue sin lograr celebrar. En 2014, lo lesionaron y el Scratch sufrió el histórico 7-1 ante Alemania en semis. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 tropezó en cuartos de final. Y ahora la barrera bajó en octavos.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

En su historia con el seleccionado, ganó la Copa Confederaciones 2013 y llegó a la final de la Copa América 2021, que terminó ganando Argentina en el Maracaná, gracias al tanto de Ángel Di María. En aquella ocasión, se hizo viral su llanto, pero también la charla post partido con sus amigos Lionel Messi y Leandro Paredes. Esta vez, fue Raphinha que intentó salir al rescate, pero la frustración es más profunda: todo indica que fue el último Mundial de Ney.

La frustración del punta del Santos, que disputó el Mundial pese a haber llegado lesionado (REUTERS/Jeenah Moon)
La frustración del punta del Santos, que disputó el Mundial pese a haber llegado lesionado (REUTERS/Jeenah Moon)
Raphinha y Vinícius buscan calmar a Ney (Reuters/James Lang)
Raphinha y Vinícius buscan calmar a Ney (Reuters/James Lang)

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