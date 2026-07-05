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La foto hot de Marixa Balli en el agua y la divertida reacción de Vero Lozano: “Ese pan dulce y no es Navidad”

La panelista de Cortá por Lozano compartió una postal retro desde la pileta que explotó en Instagram, pero la frase más celebrada llegó de la conductora de Telefe, que mezcló cariño y humor

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Marixa Balli publicó en Instagram una foto de archivo en bikini y el posteo superó los 7.500 me gusta en pocas horas

Marixa Balli sorprendió a sus seguidores con una foto de archivo en bikini que acumuló más de 7.500 “me gusta” en pocas horas, y el comentario que más llamó la atención no vino de un desconocido sino de Verónica Lozano, quien con apenas una frase concentró el humor y el afecto que las une.

La imagen, publicada en la cuenta de Instagram de la panelista, la muestra en una pileta, de espaldas, con una bikini negra de tiras. La conductora y bailarina la acompañó con una descripción breve y sin pretensiones: “Encontré esta foto, sumando recuerdos”. El posteo generó más de 400 comentarios y fue compartido varias veces, números que reflejan el impacto que la figura de Balli sigue teniendo en las redes sociales.

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Pero fue Lozano quien se llevó la atención del hilo de comentarios. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) reaccionó apenas dos horas después de la publicación y eligió la metáfora del pan dulce para referirse al cuerpo de su colega. “Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad”, escribió, convirtiéndose en el más destacado de la publicación.

Verónica Lozano reaccionó a la foto de Marixa Balli con el comentario “Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad” y concentró la atención en Instagram
Verónica Lozano reaccionó a la foto de Marixa Balli con el comentario “Mari, ese pan dulce y aún no es Navidad” y concentró la atención en Instagram

No fue la única en reaccionar. Fefe Bongiorno, conductor de El Ejército de La Mañana (Bondi) y panelista de LAM (América TV), dejó un escueto “Fuega” que sumó a la catarata de elogios que recibió la foto. Otra usuaria, escribió “¡Qué mujer!!!” acompañado de emojis de fuego y corazones. El tono general de los comentarios fue de admiración, con múltiples menciones al estado físico de la bailarina.

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No es la primera vez en los últimos días que Balli recurre al archivo para conectar con su audiencia. Días atrás, en la previa del partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde por el Mundial, la panelista publicó otra producción retro con un guiño patriótico: un conjunto de inspiración showgirl con corpiño strapless de plumas blancas y celestes, decorado con cristales, y una microtanga de tiro muy bajo con finas tiras de strass. “Encontré esta foto de una obra en Carlos Paz“, escribió junto a la imagen, que pertenece a una temporada teatral en la ciudad cordobesa. El look, en los colores de la bandera argentina, fue su forma de sumarse al clima mundialista. Completó el estilismo con un choker ancho cubierto de pedrería, pulseras a juego y un maquillaje glam, con los ojos bien marcados y el cabello lacio con flequillo.

La foto de Carlos Paz mostró a Marixa Balli con un look en celeste y blanco, en sintonía con el clima mundialista y la bandera argentina
La foto de Carlos Paz mostró a Marixa Balli con un look en celeste y blanco, en sintonía con el clima mundialista y la bandera argentina

Ese posteo también incluyó un gesto de apoyo más explícito al equipo nacional. Balli reposteó en sus historias de Instagram una publicación del diputado Luis Juncos, quien compartió un mensaje dedicado al seleccionado: “Hoy juega la Argentina y el país se viste de celeste y blanco. Porque cuando rueda la pelota, también late algo más profundo: la alegría de sentirnos parte, de alentar juntos, de abrazar la misma pasión y compartir una misma ilusión. ¡Vamos Argentina!”.

La práctica de recuperar imágenes del pasado se repite en el perfil de Balli con una frecuencia que sus seguidores reciben con entusiasmo. La bailarina y conductora, figura del espectáculo argentino desde los años noventa, construyó su presencia en Instagram sobre esa combinación de nostalgia y actualidad. Sus producciones de aquella época funcionan hoy como material de alto impacto en redes, donde cada imagen rescatada del archivo genera interacción inmediata.

Marixa Balli tiene una trayectoria extensa en el mundo del entretenimiento local. Debutó como bailarina y se convirtió en una figura reconocida durante los años noventa, época en la que participó en programas de televisión y espectáculos teatrales que la instalaron en el imaginario popular. Con el paso del tiempo amplió su perfil hacia la conducción y la actuación, y consolidó una presencia constante en medios.

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