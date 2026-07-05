La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

En las playas de Marbella, Evangelina Anderson y Majo Martino se sumergieron en una experiencia de meditación fuera de lo común y lo compartieron en las redes (Instagram)

En pleno verano europeo, Evangelina Anderson dejó atrás la rutina mediática y las campañas de moda para entregarse a días de relax y conexión en Marbella, el destino elegido para compartir tiempo con sus hijas, Lola y Emma Demichelis. Lejos de los flashes, la modelo encontró en la costa andaluza un refugio de calma y nuevas experiencias, y sumó a su plan a su amiga Majo Martino, con quien vivió una mañana distinta: juntas, se animaron a una sesión de meditación en la playa que mezcló tecnología, espiritualidad y una buena dosis de humor compartido.

La cita fue a primera hora de la mañana, cuando la costa de Marbella apenas comenzaba a despertar. Evangelina fue la primera en compartir los detalles de la actividad: desde sus historias de Instagram mostró cómo se preparó para una particular sesión de meditación en la playa. A las 6,30, recostada sobre una mantilla térmica con luz roja, una tecnología con múltiples beneficios para la salud, auriculares y un antifaz para aislarse del entorno, la modelo se dispuso a entregarse a la experiencia. Completaban el kit una manta para taparse y un cuaderno para ejercicios de escritura guiada. “Asombrosa experiencia de meditación”, escribió Evangelina en la previa, anticipando la calma y el bienestar que buscaba para empezar el día.

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No tardó en mostrar el resultado. En un breve video, Anderson compartió una página de su cuaderno donde, con tinta azul, plasmó un mensaje que resume su estado de ánimo: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Y momentos más tarde, Evangelina subió una imagen suya relajada, acompañada por los primeros rayos de sol y el sonido del mar, terminó de completar la postal de una jornada dedicada al bienestar y la introspección.

Evangelina disfrutó a pleno la experiencia de meditación en la playa

Majo, fiel compañera de aventuras, se sumó al plan y documentó la experiencia con su propio estilo. En un vlog que subió a sus redes, mostró el detrás de escena de la sesión, sumando humor y complicidad a la escena. “Son las seis y diez de la mañana”, anunciaba Evangelina, mientras Majo resaltaba el esfuerzo de madrugar para buscar un momento de calma: “Esto es tener ganas de ir a meditar... Recién llegadas. El despertar espiritual”. Entre risas, comentarios sobre el canto de los pájaros y confesiones de rebeldía, las amigas dejaron en claro que el bienestar también puede ser divertido y compartido.

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El ritual se completó con un desayuno saludable a orillas del mar. Licuados, jugos, granola y yogurt fueron parte del menú elegido para cerrar la actividad, sumando energía y frescura al inicio del día. Las imágenes del desayuno, con las dos amigas relajadas y sonrientes, terminaron de sellar la experiencia como un plan perfecto de verano.

La propuesta wellness de Anderson y Martino no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las publicaciones recibieron una catarata de mensajes de amigos, colegas y seguidores. Figuras como Pitty La Numeróloga, Oliver Quiróz y Mariana Brey se sumaron a la conversación con comentarios de admiración y cariño. “¡Qué lindo! Disfruten esa paz”; “Las amo”; “¡Qué dupla!”; “Me encanta”; “Mágico”; “¡Divino plan! Son hermosas”, escribieron, reflejando el impacto positivo que generó la actividad al aire libre.

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"Gracias Dios por absolutamente todo", escribió la modelo en su cuaderno luego de meditar en grupo (Instagram)

El verano en Marbella, entonces, no solo le permitió a Anderson recargar energías junto a sus hijas, sino también conectar con amigas y sumar experiencias que combinan relax, bienestar y diversión. Lejos del vértigo cotidiano y las cámaras, la modelo eligió parar la pelota y regalarse momentos de introspección, risas y gratitud, en un entorno que invita a disfrutar de los pequeños placeres y a valorar la calma como parte fundamental del equilibrio personal.

Así, la postal de Evangelina meditando frente al mar se convirtió en una inspiración para quienes buscan pausas en medio del trajín diario. Entre mantas térmicas, luces rojas, cuadernos y desayunos saludables, las amigas demostraron que el verano también puede vivirse en clave de bienestar y buenos recuerdos a la lista de experiencias compartidas.

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