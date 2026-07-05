Eva Bargiela contó el difícil momento que atravesó con su hijo Faustino en Miami: “Me asusté muchísimo”

Eva Bargiela contó que atravesó un problema de salud con su hijo Faustino durante su viaje por Miami en el Mundial 2026

Eva Bargiela interrumpió su presencia en redes sociales durante los últimos días del Mundial 2026 para dar una explicación que sus seguidores no esperaban: tanto ella como su hijo Faustino, de ocho meses, atravesaron un problema de salud lejos de casa. “Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre”, escribió en sus historias de Instagram, donde también contó que la situación la desbordó emocionalmente.

La modelo viajó a Estados Unidos junto a su pareja, el futbolista Gianluca Simeone, para seguir el Mundial de cerca. El motivo era doble: alentar a la selección argentina y acompañar a Giuliano Simeone, hermano de Gianluca y parte del plantel albiceleste. Lo que comenzó como un viaje familiar con paradas en Kansas, Dallas y Miami derivó en una semana con un capítulo de tensión que Bargiela decidió compartir con total apertura.

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Eva Bargiela explicó en Instagram que se alejó de las redes sociales porque se sintió mal y después Faustino tuvo fiebre

“Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa”, escribió en la historia que acompañó con una imagen del horizonte de Miami desde la terraza del hotel donde se alojaban. La fiebre del pequeño Faustino la tomó en un momento en que ella misma no se sentía bien, lo que amplificó la angustia propia de enfrentar una situación de salud sin la red de contención habitual. Sin embargo, solo se trató de un susto. En el mismo posteo explicó que su bebé se encontraba en buen estado y que se había tratado de un sobresalto sin mayor complejidad.

El viaje había tenido un ritmo intenso desde el comienzo. La familia siguió a la Scaloneta en Kansas para el debut, luego se trasladó a Dallas para el partido ante Austria, y en el tramo previo al encuentro frente a Cabo Verde en Miami aprovecharon para hacer una escala en Orlando y llevar a Faustino a los parques de Walt Disney World. En esa visita, Eva se puso la vincha de orejas de Minnie Mouse y posó junto al bebé, que llevaba una remera con la cara de Mickey y un sombrero blanco, frente a la estatua del Rey Tritón, en la zona temática de La Sirenita. Gianluca los retrató en varias selfies con el característico fondo rojo y amarillo del parque. Faustino, que a sus ocho meses ya acumula su primer viaje internacional, fue el centro de cada postal.

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Eva Bargiela viajó a Estados Unidos con Gianluca Simeone para seguir el Mundial 2026 y acompañar a la selección argentina

En Dallas, el recorrido familiar también había dejado imágenes para el recuerdo. La modelo, Gianluca y Carolina Baldini, madre del exfutbolista, llevaron al bebé a recorrer Fort Worth, con paradas en Mule Alley y en los históricos Fort Worth Stock Yards. Bargiela posó con short de cuero, botas tejanas y sombrero de ala ancha bajo las guirnaldas de luces del corredor adoquinado, mientras Faustino los seguía desde su cochecito con un mini sombrero vaquero y una sonrisa. Gianluca reaccionó a una de las fotos con un “Qué mujer” que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.

Fue en Miami, última sede del recorrido mundialista, donde el clima festivo del viaje encontró su primer traspié. La fiebre de Faustino llegó cuando Bargiela ya acusaba el cansancio acumulado de semanas de traslados. La distancia de Argentina y la ausencia de su entorno cercano convirtieron un episodio de salud cotidiano en una fuente de angustia genuina. La modelo no ocultó nada: reconoció el miedo, la vulnerabilidad de la maternidad primeriza y lo que significa atravesar ese tipo de momentos a miles de kilómetros de casa.

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En Orlando, Eva Bargiela y su familia visitaron Walt Disney World antes del partido de la Argentina frente a Cabo Verde en Miami

El viaje de Bargiela y Simeone por el Mundial 2026 combinó el fervor por la selección con la experiencia de ser padres por primera vez lejos de casa. Faustino, que vivió su primer viaje internacional a los ocho meses, estuvo en el corazón de cada etapa del recorrido: desde las tribunas de Kansas hasta los parques de Orlando, pasando por las calles de Fort Worth y las playas de Miami.