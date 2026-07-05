Deportes

Un cabezazo letal y una definición desde afuera del area: los golazos de Haaland que dejaron a Brasil afuera del Mundial

Dos acciones separadas por diez minutos bastaron para que el noruego sentenciara el partido ante la Verdeamarela

Guardar
Google icon
Haaland se arrojó al piso y conectó de primera intención tras el centro rasante de Schjelderup, quien había superado a Endrick por la banda izquierda (REUTERS/Dylan Martinez)
Haaland se arrojó al piso y conectó de primera intención tras el centro rasante de Schjelderup, quien había superado a Endrick por la banda izquierda (REUTERS/Dylan Martinez)

Erling Haaland necesitó dos acciones para escribir una de las páginas más recordadas de los octavos de final del Mundial 2026: un anticipo de cabeza al ras del piso en el minuto 79 y un remate cruzado de zurda al minuto 89 que selló el 2-0 de Noruega ante Brasil en Nueva York.

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego de una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.

PUBLICIDAD

El complemento inició con un semblante similar en el desarrollo, aunque con un ritmo más bajo: Noruega controló la tenencia de la pelota y Brasil se replegó para contragolpear de forma directa. Más allá de que hubo varios lapsos intensos en Nueva York, Noruega manejó el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota ante una Brasil especulativa que no ejerció una presión sobre el adversario. No obstante, los europeos regalaron varias pelotas en la salida por abajo a lo largo del primer tiempo.

El primer gol llegó cuando el partido parecía condenado al empate. El cronómetro marcaba el minuto 78 y el marcador seguía en 0-0. Fue entonces cuando Noruega encontró una grieta por el sector izquierdo del campo. David Moller Wolfe cedió la pelota a Andreas Schjelderup, quien encaró a la defensa brasileña con velocidad y dejó en el camino a Endrick, que había bajado a colaborar en la marca sin éxito. Schjelderup pisó el área grande llegando profundo, casi hasta la línea de fondo, y desde allí ejecutó un centro rasante y potente hacia el corazón del área chica.

PUBLICIDAD

Haaland ya estaba ahí. Leyó la trayectoria del balón, realizó una diagonal corta para anticipar a los defensores centrales brasileños y, al arrojarse al piso, conectó de primera intención para empujar la pelota al fondo de la red. El arquero no tuvo opciones.

Tras el tanto, el delantero salió corriendo hacia el córner con expresión de determinación. Schjelderup, el asistidor, le saltó por la espalda para abrazarlo, y el resto de los compañeros se sumó a la celebración. La transmisión realizó un corte hacia uno de los palcos VIP del estadio, donde Alf-Inge Haaland, exfutbolista y padre de Erling, festejaba con gran emoción abrazado a una mujer que vestía la camiseta de Noruega.

Los minutos que siguieron al primer gol fueron de dominio brasileño. La Verdeamarela empujó a Noruega contra su propio arco y el arquero Örjan Nyland respondió con una intervención impresionante al minuto 84 para sostener la ventaja. Casemiro se perdió el empate en la continuidad de esa misma jugada. Brasil seguía buscando, pero los espacios que dejaba en el fondo se convertirían en el escenario del golpe definitivo.

Al minuto 89, con el marcador en 1-0 y la Verdeamarela volcada al ataque de forma desesperada, Schjelderup recibió la pelota por la banda izquierda, recortó hacia el centro y frenó su carrera para perfilarse. Al levantar la cabeza, detectó a Haaland desmarcado en la medialuna del área grande y le cedió un pase raso y preciso al pie.

Haaland recibió de espaldas al arco. Con un control orientado de primera intención, giró hacia su izquierda, acomodó la pelota y, sin dudar, sacó un remate cruzado, potente y rasante de zurda.

El disparo entró pegado al palo izquierdo del arquero brasileño, quien se estiró cuanto pudo sin lograr desviar el balón. 0 - 2 y el partido estaba liquidado.

Haaland trotó hacia el banderín del córner, se llevó la mano al pecho, agarró el escudo de la selección noruega de su camiseta y lo besó. Uno de sus compañeros le saltó por la espalda, y el festejo grupal se extendió mientras la cámara recortó el rostro del defensor brasileño Marquinhos, quien miraba al suelo con expresión de desolación total.

Neymar descontó al minuto 99 con un remate preciso tras un penal cobrado por un codazo de Leo Oestigaard a Casemiro, pero el 2-1 final no alteró el resultado. Noruega avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y Brasil quedó eliminado del torneo.

Temas Relacionados

Erling HaalandSelección Noruega Mundial 2026Selección Brasil Mundial 2026Mundial 2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Haaland convierte a la Verdeamarela en un meme”: las fuertes portadas de los medios de Brasil tras la histórica eliminación del Mundial

Los portales brasileros reaccionaron luego de que el Scratch perdiera ante Noruega en octavos de final, el peor resultado desde Italia 1990

“Haaland convierte a la Verdeamarela en un meme”: las fuertes portadas de los medios de Brasil tras la histórica eliminación del Mundial

Una patada a pura impotencia, áspero cruce en el penal y lágrimas: así se despidió Neymar del Mundial tras la eliminación de Brasil

El delantero del Santos ingresó en el segundo tiempo y anotó el descuento ante Noruega, pero no le alcanzó. Luego de la derrota, se derrumbó en el césped y debieron consolarlo

Una patada a pura impotencia, áspero cruce en el penal y lágrimas: así se despidió Neymar del Mundial tras la eliminación de Brasil

Los mejores memes de la histórica eliminación de Brasil del Mundial: del vikingo Haaland al festejo argentino por Noruega

El doblete del delantero del Manchester City ante la Canarinha en los octavos de la Copa del Mundo desató una avalancha de imágenes y videos en las redes sociales, con los hinchas albicelestes como protagonistas inesperados de la celebración

Los mejores memes de la histórica eliminación de Brasil del Mundial: del vikingo Haaland al festejo argentino por Noruega

La insólita escena que definió el Superclásico de Reserva entre River y Boca: el penal fallado por culpa del césped levantado

Tomás Márquez erró su tiro por culpa del mal estado del campo. El Millonario se metió en la final del certamen

La insólita escena que definió el Superclásico de Reserva entre River y Boca: el penal fallado por culpa del césped levantado

Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

Con dos goles de Haland en el segundo tiempo, los nórdicos dieron el golpe, eliminaron a uno de los favoritos y avanzaron a cuartos de final, donde enfrentarán al ganador del choque entre México e Inglaterra. El conjunto de Ancelotti falló un penal en el primer tiempo y Neymar convirtió por la misma vía en el último minuto

Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

DEPORTES

“Haaland convierte a la Verdeamarela en un meme”: las fuertes portadas de los medios de Brasil tras la histórica eliminación del Mundial

“Haaland convierte a la Verdeamarela en un meme”: las fuertes portadas de los medios de Brasil tras la histórica eliminación del Mundial

Una patada a pura impotencia, áspero cruce en el penal y lágrimas: así se despidió Neymar del Mundial tras la eliminación de Brasil

Los mejores memes de la histórica eliminación de Brasil del Mundial: del vikingo Haaland al festejo argentino por Noruega

La insólita escena que definió el Superclásico de Reserva entre River y Boca: el penal fallado por culpa del césped levantado

Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

TELESHOW

Yanina Latorre: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

Yanina Latorre: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

Las fotos de Ángela Torres en Estados Unidos por el Mundial: alentó a la Selección y a puro amor con Marcos Giles

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

La foto hot de Marixa Balli en el agua y la divertida reacción de Vero Lozano: “Ese pan dulce y no es Navidad”

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Guatemala: Aeronave accidentada no presentó plan de vuelo

El supertifón Bavi tocó tierra en la isla norteamericana de Rota con vientos de hasta 290 kilómetros por hora