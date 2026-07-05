Un cabezazo letal y una definición desde afuera del area: los golazos de Haaland que dejaron a Brasil afuera del Mundial

Haaland se arrojó al piso y conectó de primera intención tras el centro rasante de Schjelderup, quien había superado a Endrick por la banda izquierda (REUTERS/Dylan Martinez)

Erling Haaland necesitó dos acciones para escribir una de las páginas más recordadas de los octavos de final del Mundial 2026: un anticipo de cabeza al ras del piso en el minuto 79 y un remate cruzado de zurda al minuto 89 que selló el 2-0 de Noruega ante Brasil en Nueva York.

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego de una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.

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El complemento inició con un semblante similar en el desarrollo, aunque con un ritmo más bajo: Noruega controló la tenencia de la pelota y Brasil se replegó para contragolpear de forma directa. Más allá de que hubo varios lapsos intensos en Nueva York, Noruega manejó el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota ante una Brasil especulativa que no ejerció una presión sobre el adversario. No obstante, los europeos regalaron varias pelotas en la salida por abajo a lo largo del primer tiempo.

El primer gol llegó cuando el partido parecía condenado al empate. El cronómetro marcaba el minuto 78 y el marcador seguía en 0-0. Fue entonces cuando Noruega encontró una grieta por el sector izquierdo del campo. David Moller Wolfe cedió la pelota a Andreas Schjelderup, quien encaró a la defensa brasileña con velocidad y dejó en el camino a Endrick, que había bajado a colaborar en la marca sin éxito. Schjelderup pisó el área grande llegando profundo, casi hasta la línea de fondo, y desde allí ejecutó un centro rasante y potente hacia el corazón del área chica.

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¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Haaland ya estaba ahí. Leyó la trayectoria del balón, realizó una diagonal corta para anticipar a los defensores centrales brasileños y, al arrojarse al piso, conectó de primera intención para empujar la pelota al fondo de la red. El arquero no tuvo opciones.

Tras el tanto, el delantero salió corriendo hacia el córner con expresión de determinación. Schjelderup, el asistidor, le saltó por la espalda para abrazarlo, y el resto de los compañeros se sumó a la celebración. La transmisión realizó un corte hacia uno de los palcos VIP del estadio, donde Alf-Inge Haaland, exfutbolista y padre de Erling, festejaba con gran emoción abrazado a una mujer que vestía la camiseta de Noruega.

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Los minutos que siguieron al primer gol fueron de dominio brasileño. La Verdeamarela empujó a Noruega contra su propio arco y el arquero Örjan Nyland respondió con una intervención impresionante al minuto 84 para sostener la ventaja. Casemiro se perdió el empate en la continuidad de esa misma jugada. Brasil seguía buscando, pero los espacios que dejaba en el fondo se convertirían en el escenario del golpe definitivo.

Al minuto 89, con el marcador en 1-0 y la Verdeamarela volcada al ataque de forma desesperada, Schjelderup recibió la pelota por la banda izquierda, recortó hacia el centro y frenó su carrera para perfilarse. Al levantar la cabeza, detectó a Haaland desmarcado en la medialuna del área grande y le cedió un pase raso y preciso al pie.

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¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Haaland recibió de espaldas al arco. Con un control orientado de primera intención, giró hacia su izquierda, acomodó la pelota y, sin dudar, sacó un remate cruzado, potente y rasante de zurda.

El disparo entró pegado al palo izquierdo del arquero brasileño, quien se estiró cuanto pudo sin lograr desviar el balón. 0 - 2 y el partido estaba liquidado.

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Haaland trotó hacia el banderín del córner, se llevó la mano al pecho, agarró el escudo de la selección noruega de su camiseta y lo besó. Uno de sus compañeros le saltó por la espalda, y el festejo grupal se extendió mientras la cámara recortó el rostro del defensor brasileño Marquinhos, quien miraba al suelo con expresión de desolación total.

Neymar descontó al minuto 99 con un remate preciso tras un penal cobrado por un codazo de Leo Oestigaard a Casemiro, pero el 2-1 final no alteró el resultado. Noruega avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y Brasil quedó eliminado del torneo.

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