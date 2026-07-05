Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

Mercedes Ninci captó el divertido momento de las conductoras en el cumpleaños de Ángel de Brito, luego de firmar las paz (Video: Instagram)

Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron un encuentro destacado durante el festejo de cumpleaños de Ángel de Brito, donde compartieron un baile tras su reconciliación en mayo de este año.

El momento fue capturado en video por Mercedes Ninci, quien celebró la escena en redes sociales con la frase: “El baile de Georgina con Moria después de la reconciliación. ¡Genias!”. Ambas conductoras, referentes de las mañanas televisivas —Casán al frente de La Mañana con Moria en Eltrece y Barbarossa en A la Barbarossa por Telefe—, se mostraron sonrientes, intercambiando abrazos y gestos amistosos.

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El evento, que el conductor de LAM (América) celebró el viernes por sus 50 años, reunió a diversas figuras del espectáculo. Mariana Fabbiani, Pía Shaw, Mariana Brey y Claudio Orellano fueron testigos directos del momento en el que ambas animadoras se abrazaban y festejaron ese abrazo.

“El baile de Georgina con Moria después de la reconciliación. ¡Genias!”, exclamó Mercedes Ninci mientras filmaba el abrazo de Georgina Barbarossa y Moria Casán (Instagram)

En ese contexto, el clima de cordialidad y distensión fue evidente, como lo registró Ninci, quien documentó el baile y la interacción entre las dos conductoras como un símbolo de la superación de sus diferencias. El video muestra a Casán y Barbarossa moviéndose al ritmo de la música, rodeadas de colegas y personalidades del ámbito televisivo, en una celebración marcada por la buena sintonía entre los asistentes.

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A fines de mayo de 2026, Moria Casán y Georgina Barbarossa sellaron su reconciliación luego de permanecer distanciadas durante más de veintiséis años. El acercamiento se produjo tras la intervención de Santiago del Moro en la ceremonia de los Premios Martín Fierro, donde ambas fueron invitadas a subir al escenario junto a Carmen Barbieri. Unos días después, luego de haber dado ese significativo primer paso, terminó en un gran gesto de ambas que se materializó en una transmisión en simultáneo de Eltrece y Telefe, sorprendiendo tanto a colegas como al público, dando inicio a un intercambio emotivo que luego continuó en los respectivos programas en vivo de las conductoras.

Moria Casán y Georgina Barbarossa, abrazadas tras su reencuentro

Durante la emisión especial, Moria Casán y Georgina Barbarossa repasaron episodios de su pasado y expresaron abiertamente las razones que motivaron su distanciamiento. Ambas relataron el impacto del reencuentro, compartiendo frases y confesiones que reflejaron la profundidad de su vínculo.

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Georgina manifestó: “Te dije: ‘Moria, me vas a hacer llorar’. Y vos me dijiste: ‘Si querés llorar, llorá’. Me quedé muy conmovida”. Por su parte, Casán detalló: “El ego y orgullo fue dejado de lado totalmente, porque yo te vi a vos… lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura. Me salió realmente abrazarte, Georgi”.

El intercambio alcanzó un punto culminante cuando Casán afirmó: “Nunca te dejé de querer”, a lo que Barbarossa respondió entre lágrimas y risas. En ese momento, ambas evocaron el humor que compartieron durante su amistad, mientras los panelistas de ambos ciclos aplaudían visiblemente emocionados en los estudios.

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Em momento más conmovedor del reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa cuando ambas se expresaron el afecto que aun continúa después de 26 años distanciadas

“La grieta no tiene por qué existir”, sintetizó La One y siguió con todo su humor. “Basta de grieta. La grieta entre las piernas solamente”, se despachó, fiel a su famosa lengua karateca. El mensaje, reforzado por la actitud de ambas, fue interpretado como una invitación a dejar de lado viejas disputas y priorizar el afecto y la reconciliación.

El reencuentro de Moria Casán y Georgina Barbarossa marcó el final de un largo ciclo de desencuentros y el comienzo de una nueva etapa en su relación. Ambas figuras, referentes de la televisión argentina, exhibieron públicamente su capacidad de perdonar, reírse de sí mismas y celebrar la posibilidad de reconstruir un vínculo luego de décadas de distancia.

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