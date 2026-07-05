Un directivo de la Asociación Uruguaya dio detalles de los roces con Bielsa en el Mundial: “Él no hacía un esfuerzo”

La relación entre Bielsa y los jugadores. pic.twitter.com/A5E82ZdzGh — Punto Penal (@Punto_Penal) July 5, 2026

El fracaso de Uruguay en el Mundial 2026 dejó una huella profunda en el ambiente del fútbol local y expuso tensiones internas que venían gestándose desde la llegada de Marcelo Bielsa al banco celeste. La eliminación en la fase de grupos, tras enfrentarse a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, puso fin a un ciclo que terminó bajo una fuerte oleada de críticas.

A raíz de la salida temprana, Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reconoció que la dirigencia tiene su cuota de responsabilidad en el resultado. “Tenemos porcentaje de responsabilidad porque somos los que tomamos las decisiones finales. Lo único que te puedo decir es que este Comité Ejecutivo al señor Bielsa le dio todo y mucho más de lo que podíamos dar. Hasta hipotecamos situaciones para que no faltara absolutamente nada. Esa es nuestra tranquilidad”, aseguró el dirigente en diálogo con el programa Punto Penal.

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La eliminación de Uruguay en la primera ronda del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos generó un llamado a la autocrítica interna. Manta insistió en que la dirigencia hizo todo lo posible para respaldar al cuerpo técnico y al plantel durante el proceso, incluso llegando a situaciones límite para cubrir todas las necesidades del equipo.

Marcelo Bielsa finalizó su ciclo como entrenador de Uruguay tras la eliminación en el Mundial (EFE/ Francisco Guasco)

La convivencia entre Bielsa y parte de la dirigencia y los jugadores nunca fue sencilla. “Él siempre fue muy correcto, nunca faltaba el respeto. Él no hacía un esfuerzo. Es un tipo que no sabe mentir. Pero es tan inteligente que te transmite todo sin mentir y lo maneja a su conveniencia. En esa reunión, todos pudimos tener la oportunidad de hablar”.

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El dirigente reconoció además que la continuidad de Bielsa, aún después de la eliminación, estuvo condicionada por cuestiones económicas. “Sí, es cierto que en parte no se cesó a Marcelo Bielsa por un tema económico”, admitió Manta.

El ambiente en el vestuario uruguayo tras la eliminación fue de profundo malestar. Manta describió la situación tras la derrota: “Las cosas no salieron. Bielsa cedió muchas cosas para que los jugadores estuvieran contentos y felices. Yo estuve en el vestuario y vi el dolor de todos, vi una arenga maravillosa de Giménez antes del partido contra España. Estaban todos compenetrados y metidos”.

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El conjunto uruguayo no logró superar la fase inicial y despertó críticas por el rendimiento demostrado (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Durante el Mundial, Uruguay enfrentó situaciones inesperadas y lesiones que complicaron aún más el panorama. “Las cosas que nos pasaron son insólitas. Sin ese talón, el tercer gol con Cabo Verde, hoy estábamos hablando de otra cosa. No jugamos como Paraguay, jugamos más audaz. Cabo Verde no perdió ni con España, ni con nosotros ni con Argentina en los 90 minutos. Cambió el fútbol y tenemos que cambiar nosotros también”, reflexionó el directivo.

Uno de los temas más debatidos fue la cantidad de jugadores uruguayos que no pudieron estar en plenitud física. Manta aclaró: “Yo te doy fe que De Arrascaeta estaba para jugar si pasábamos. Araujo había terminado el proceso y estaba. Giménez tuvo un problema en el tobillo, pero hace una semana y media estaba haciendo fútbol. La pareja de zagueros respondió, jugaron bien”.

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Federico Valverde recibió el reproche de Carlos Manta (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Otro foco de discusión fue la capitanía de Federico Valverde y su influencia en el grupo. Para Manta, el liderazgo es una cuestión innata y advirtió sobre la diferencia entre el club y la selección: “Vos no podes comparar al Real Madrid con una selección nacional. Ser líder, se nace. Yo no creo que Valverde haya nacido para eso. Si algo no estaría faltando es ese contagio que el uruguayo siempre tuvo. Era un plantel muy joven y eso te lo dan los años”, analizó.

El rendimiento de Fernando Muslera también fue motivo de señalamientos, especialmente por errores en los tres partidos. En el encuentro ante España, el arquero no pudo responder bien ante el gol de Álex Baena y pidió el cambio durante el entretiempo. Manta estuvo presente en ese momento: “Yo vi el sentimiento. Me senté al lado de Muslera y el dolor que transmitía era tremendo. No sé si fue un gran gesto, pero si será grande que se sacrificó porque estábamos en partido. Él sabía que no estaba en condiciones”, confesó.

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La eliminación de la Celeste en el Mundial dejó planteados varios desafíos para la dirigencia y la próxima conducción técnica. El propio Manta reconoció la necesidad de una revisión integral del modelo y de la mentalidad para encarar una nueva etapa en el fútbol uruguayo, aunque sostuvo que “no tenemos apuro para confirmar quién será el nuevo entrenador de la selección uruguaya”.