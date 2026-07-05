“Haaland convierte a la Verdeamarela en un meme”: las fuertes portadas de los medios de Brasil tras la histórica eliminación del Mundial

Los medios de Brasil reaccionaron a la eliminación

El resultado fue 1-2 y los goles de Erling Haaland en el segundo tiempo sellaron la peor actuación de Brasil en un Mundial en 36 años. La derrota ante Noruega este domingo en Nueva York, por los octavos de final del Mundial 2026, desató una ola de reacciones en los medios brasileños que oscilaron entre la indignación, la ironía y la búsqueda de responsables. El denominador común: las decisiones de Carlo Ancelotti bajo la lupa.

La Folha de S.Paulo, uno de los diarios de mayor circulación del país, tituló sin rodeos: “Brasil cae derrotado y el sueño de un sexto título mundial en Estados Unidos se desvanece”. El periódico subrayó que el equipo no pudo superar a Noruega, con dos goles de Haaland, y se despidió del torneo con su peor resultado desde la edición de 1990 en Italia.

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Veja, la revista semanal de mayor tirada del país, eligió un tono melancólico para su cobertura: “Brasil pierde 2-1 ante Noruega y se despide con melancolía del sueño de un sexto título mundial”. La publicación destacó la actuación de Haaland como “un goleador incansable y siempre peligroso”.

Estadão, el decano de la prensa paulista, fue directo en la atribución de responsabilidades: “Brasil es castigado por Haaland, pierde contra Noruega y queda eliminado en los octavos de final del Mundial”. El subtítulo del diario precisó que el equipo brasileño “falló un penalti en la primera parte, le dio espacio a la estrella noruega para decidir el partido y tuvo su peor actuación en un Mundial en 36 años”.

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El portal deportivo Lance! recurrió a la metáfora astronómica para describir lo ocurrido: “Brasil presencia el paso del Cometa de Haaland y queda eliminado en los octavos de final”. La misma publicación, en una segunda nota de análisis, afinó el diagnóstico con un adjetivo que resonó entre los aficionados: “Brasil, pasivo, observa el paso del cometa Haaland y cae en octavos de final”. La palabra “pasivo” concentró la crítica al esquema propuesto por el técnico italiano.

Terra, uno de los portales de mayor tráfico del país, cubrió la eliminación desde varios ángulos. Su portada destacó la pregunta que quedó flotando entre los aficionados: “¿Por qué Vini Jr. no lanzó el penalti?”, en referencia a la decisión de que fuera Bruno Guimarães quien ejecutara el disparo desde los doce pasos en el primer tiempo, el cual fue atajado por Örjan Nyland. El portal también recogió las reacciones de los hinchas, que describieron el penal fallado como “un jarro de agua fría”, y publicó una columna de opinión que señaló que los errores de Ancelotti comenzaron con la convocatoria, al citar solo cuatro centrocampistas y laterales que también actúan como centrales.

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UOL Esporte, el portal deportivo de referencia en Brasil, tituló con el dato histórico como eje: “Brasil es eliminado por la Noruega de Haaland y sufre su sequía de títulos más larga en Copas del Mundo”. Entre los artículos más leídos de la plataforma figuraron un análisis sobre el estilo de juego impuesto por Ancelotti —descrito como “al estilo italiano” y luego destruido con “sustituciones populares”— y una crónica que sentenció que “la selección brasileña sufre su peor actuación en un Mundial desde 1990”.

El Jornal de Brasília apuntó directamente a las fallas propias del equipo: “Brasil desperdicia sus oportunidades, pierde contra Noruega y se despide del Mundial”. El penal fallado por Guimarães quedó como el símbolo de una tarde de impotencia para la Canarinha, al que Gazeta Esportiva dedicó una galería titulada “Sabor amargo”. El mismo sitio tituló con resignación: “No deu de novo… Brasil é castigado por Haaland e cai para a Noruega nas oitavas da Copa” (“No resultó de nuevo… Brasil es castigado por Haaland y cae ante Noruega en los octavos de la Copa”), y recuperó el historial entre ambas selecciones con una galería titulada “Pedra no sapato” (“Piedra en el zapato”).

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Extra, tabloide popular de Río de Janeiro, condensó en un solo titular los tres factores que, a su juicio, explican la eliminación: “Con un penalti fallado, malas decisiones de Ancelotti y dos goles de Haaland, Brasil queda eliminado”. Folha Vitória fue más lejos en el tono y eligió la ironía: “Haaland convierte a Brasil en un meme en el Mundial de 2026”. El delantero del Manchester City terminó el partido con siete goles en cuatro encuentros del torneo.

O Globo, el diario de referencia nacional, optó por la frialdad del dato histórico: “Brasil 1 x 2 Noruega: el equipo cae en octavos de final y tiene su peor Mundial en 36 años”. El portal ge, del mismo grupo editorial, publicó una foto de Casemiro con la cabeza gacha y un título que mezcló el lamento con la exigencia: “Agora é remar…” (“Ahora hay que remar…”), también en referencia al remo vikingo que popularizó Noruega en el certamen.

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El partido se disputó este domingo 5 de julio en Nueva York. Haaland abrió el marcador de cabeza a los 79 minutos y amplió la diferencia con un remate rasante desde la frontal del área en el 89. Neymar descontó de penal en el minuto 99, pero la reacción llegó tarde. Noruega avanzó a cuartos de final —la primera vez en su historia— y enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.

LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DE BRASIL