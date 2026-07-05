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Anne Hathaway impone estilo en Londres con un bolso Chanel y un vestido inspirado en la Grecia clásica

La actriz sorprendió en la promoción de The Odyssey al elegir un conjunto que fusiona referencias helénicas y accesorios de lujo

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Retrato de cuerpo entero de Anne Hathaway sonriendo. Lleva un vestido blanco con volantes y botas altas marrones. Al fondo se ven edificios de Londres
Anne Hathaway presenta un estilismo veraniego en Londres durante la promoción de The Odyssey (Grosby)

La reciente aparición de Anne Hathaway en Londres, durante la promoción de la película The Odyssey, mostró cómo la moda puede adaptarse a diferentes etapas de la vida, manteniendo la sofisticación y la personalidad.

La actriz, que recientemente anunció que está esperando su tercer hijo, eligió un estilismo que marcó tendencia en el mundo fashion, integrando prendas de pasarela y accesorios exclusivos para componer un look moderno.

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Vestido blanco: elegancia y referencias clásicas

El punto de partida del conjunto de Anne Hathaway fue un vestido blanco de la colección Blumarine Resort 2027 RTW.

La prenda, de corte mini y estructura fluida, destacaba por sus ruffles drapeados, el escote halter y las mangas caídas que evocaban siluetas propias de la Grecia clásica.

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Retrato de cuerpo entero de Anne Hathaway sonriendo. Lleva un vestido blanco con volantes y botas altas marrones. Al fondo se ven edificios de Londres
La actriz integra la maternidad en su imagen pública sin renunciar a la sofisticación (Grosby)

Este diseño, lejos de ser una elección casual, combinó directamente con el universo temático de “The Odyssey”, la película dirigida por Christopher Nolan.

La elección de un vestido con capas ligeras y movimiento permitió a Hathaway proyectar una imagen fresca y luminosa, ideal para la temporada estival y perfectamente adecuada para un evento al aire libre en la ciudad.

El blanco, color emblemático del verano y símbolo de pureza, reforzó el aire romántico del look mientras aportaba una dosis de modernidad a la propuesta clásica.

El largo asimétrico y la caída de los volantes dieron dinamismo a la silueta, evitando el estatismo y sumando un efecto envolvente.

Esta prenda, además, mostró cómo las colecciones de pasarela pueden adaptarse a la vida real de las celebridades, incluso en etapas tan especiales como la maternidad.

Retrato de cuerpo entero de Anne Hathaway sonriendo. Lleva un vestido blanco con volantes y botas altas marrones. Al fondo se ven edificios de Londres
El vestido blanco de Blumarine Resort 2027 destaca por volantes, movimiento y un aire clásico b(Grosby)

Uno de los grandes protagonistas del look fue un bolso blanco de Chanel en forma de corazón. Construido en piel acolchada y rematado con herrajes dorados, este accesorio aportó un guiño romántico y lúdico al estilismo general.

Para completar el look optó por unas botas altas de ante en tono arena, un calzado poco convencional para el verano pero que añadió un toque inesperado y sofisticado al conjunto.

Las botas, de caña amplia y textura suave, contrastaron con la ligereza del vestido y aportaron solidez visual, equilibrando el conjunto y evitando caer en lo previsible.

La combinación de tonos neutros y texturas contrastantes aseguró una coordinación equilibrada y coherente en todo el estilismo.

El trabajo de la estilista Erin Walsh fue clave para lograr la armonía de todos los elementos, seleccionando piezas que dialogan entre sí y que al mismo tiempo permiten a Hathaway lucir cómoda, moderna y fiel a su propia imagen pública.

Anne Hathaway consolida una estética de elegancia luminosa con prendas de líneas limpias y detalles románticos (Grosby)
Anne Hathaway consolida una estética de elegancia luminosa con prendas de líneas limpias y detalles románticos (Grosby)

Nuevas tendencias y visibilidad en alfombra roja

Más allá de la estética, el estilismo elegido por Anne Hathaway marca un punto de inflexión en la moda.

La actriz demostró que es posible vestir prendas de alta costura y adaptarlas a las necesidades de la etapa sin perder elegancia ni autenticidad.

El uso de vestidos sueltos, tejidos vaporosos y detalles románticos permite acompañar los cambios del cuerpo sin renunciar a la tendencia, desafiando los estereotipos de la ropa premamá tradicional.

En este contexto, la visibilidad de una figura pública como Hathaway contribuye a transformar la conversación en torno a la maternidad en la alfombra roja.

Anne Hathaway
La elección de siluetas fluidas aporta movimiento y frescura, incluso en contextos formales (Créditos: Instagram)

La moda se presenta como una herramienta de empoderamiento y autoexpresión, donde la elección de cada prenda y accesorio transmite mensajes sobre identidad, deseo y pertenencia.

La noticia de su tercer embarazo, integrada de manera natural en el marco del evento promocional, refuerza este enfoque: la maternidad no aparece como un paréntesis en la carrera o la vida pública, sino como una faceta que puede convivir con el despliegue de estilo y glamour.

De este modo, Hathaway se posiciona como referente para otras mujeres que buscan conciliar las demandas de la vida cotidiana y la pasión por la moda.

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