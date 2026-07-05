Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Un hombre lee un periódico con la noticia del aumento del desempleo y la informalidad en Panamá, mientras está sentado en un mercado callejero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar y potenciar sectores internos clave para la generación de empleo, será fundamental para reactivar la economía y el bienestar de miles de familias panameñas, asegura la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

El planteamiento de los empresarios surge en torno al reciente informe a la nación dado por el presidente José Raúl Mulino el 1 de julio al iniciar su tercer mandato, de un periodo de cinco años.

Para el gremio empresarial panameño en estos momentos se hace necesario pasar a la acción y revitalizar la construcción, el turismo, el agro y el comercio, sectores que afirma tienen un impacto directo en la economía.

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De igual manera, instan al desarrollo de programas acelerados de capacitación técnica, que aseguran serán esenciales para preparar a los trabajadores que demandarán las grandes obras de infraestructura que están previstas para el 2027.

“Anticiparnos a esas necesidades permitirá conectar mejor la inversión pública y privada con oportunidades reales de empleo”, comentan los empresarios en su mensaje dominical, que lleva la firma de su presidente, Aurelio Barría Pino.

Para la Cámara de Comercio en estos momentos se hace necesario pasar a la acción y revitalizar sectores como la construcción.

El tercer año de gobierno, sostienen, abre una etapa clave, toda vez que el país debe convertir los avances alcanzados en resultados visibles para la ciudadanía, el sector productivo y las comunidades.

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“Panamá necesita acelerar la ejecución de proyectos, simplificar trámites, modernizar los servicios públicos y fortalecer sectores estratégicos. Cada mejora en estas áreas impacta directamente en la productividad, la inversión y el empleo”, manifiesta.

También, añade, “debemos mantener como prioridades la educación, la salud, el acceso al agua, la seguridad, la infraestructura y la formalización laboral. Estos temas no solo responden a necesidades sociales; también sostienen la competitividad del país”.

Los comerciantes indican que el 1 de julio de 2026 marcó el cierre del segundo año de gobierno y el inicio del tercer año de la administración Mulino, por lo que hay que valorar los avances alcanzados, “ordenar prioridades y mirar hacia adelante con sentido de país”.

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Para lograr resultados, los comerciantes adelantan que Panamá requiere de la coordinación entre el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo.

El turismo es otro de los sectores que de acuerdo con los comerciantes activaría la economía. (ATP)

El país necesita diálogo, consensos responsables y sentido de urgencia para tomar decisiones que beneficien a todos, destaca el gremio.

Manifiesta que esa coordinación debe darse siempre con respeto a la separación de poderes y a la independencia de cada órgano del Estado. “La democracia se fortalece cuando el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo debate y legisla con responsabilidad, y las instituciones cumplen su rol con altura en beneficio de la mayoría”.

El 1 de julio fue electa como nueva presidenta del Legislativo la diputada Shirley Castañedas, del partido oficialista Realizando Metas.

Desde la Cámara de Comercio, los empresarios reiteran su disposición a acompañar toda iniciativa que promueva crecimiento económico, inversión, empleo, competitividad y bienestar.

Panamá, recalcan, tiene talento, posición estratégica y capacidad productiva. El inicio del tercer año de gobierno debe servir para consolidar la confianza, acelerar resultados y fortalecer la institucionalidad, no dudan en afirmar.

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Sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. (Cortesía)

“El país tiene con qué avanzar. Este año clave demanda visión compartida, ejecución y compromiso con Panamá”, adujo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Recientemente, la entidad empresarial sostuvo que el futuro del país está en integrar Canal, puertos, registro marítimo, logística, zonas francas y bunkering verde como una sola plataforma internacional de servicios.

“Desde la Cámara seguiremos impulsando una agenda país que convierta nuestras ventajas en resultados. Panamá tiene conectividad, ubicación y reputación. Ahora corresponde transformar esos activos en inversión concreta, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible”, acotó.