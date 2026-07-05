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Los mejores memes de la histórica eliminación de Brasil del Mundial: del vikingo Haaland al festejo argentino por Noruega

El doblete del delantero del Manchester City ante la Canarinha en los octavos de la Copa del Mundo desató una avalancha de imágenes y videos en las redes sociales, con los hinchas albicelestes como protagonistas inesperados de la celebración

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

Erling Haaland anotó dos goles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y mandó a Brasil a casa en los octavos de final del Mundial 2026. El 2-1 a favor de Noruega —con descuento de Neymar de penal sobre el final— desató una catarata de reacciones en las redes sociales, donde la figura del delantero del Manchester City se convirtió en el centro de los memes y la hinchada argentina aprovechó para celebrar la eliminación de su rival histórico. También los fanáticos de Boca Juniors, por la simpatía de Haaland por el club xeneize.

Los usuarios argentinos en X —antes Twitter— no tardaron en reaccionar. La eliminación del pentacampeón a manos de una selección que disputó apenas su cuarto Mundial en la historia generó una avalancha de publicaciones festivas, con imágenes y videos que combinaban la derrota brasileña con la ya célebre provocación de los “cinco Mundiales”.

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Haaland fue la gran figura al mracar los dos goles de su selección (REUTERS/Dylan Martinez)
Haaland fue la gran figura al mracar los dos goles de su selección (REUTERS/Dylan Martinez)

El delantero noruego fue el eje de la conversación digital mucho antes de que comenzara el partido. La amenaza del artillero del City, que llegó al duelo con cinco goles en tres partidos y una racha de 13 encuentros oficiales consecutivos con gol por Noruega, era un tema que la torcida no podía ignorar.

El temor se materializó. A los 34 minutos del segundo tiempo, Haaland cabeceó un centro de Andreas Schjelderup y puso el 1-0. Diez minutos después, recibió fuera del área y la colocó de zurda, cruzada, al segundo palo para el 2-0. Dos goles, dos estilos: el primero con la potencia física que lo define; el segundo con una sutileza que desmontó el argumento de quienes lo reducen a pura musculatura.

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Brasil volvió a reproducir el patrón de los últimos veinte años: eliminado por un equipo europeo en la fase de mano a mano. Desde la final del Mundial 2002 contra Alemania, la Canarinha perdió todos sus partidos de eliminación directa ante rivales del Viejo Continente: Francia (2006), Países Bajos (2010), Alemania (2014), Bélgica (2018) y Croacia (2022).

El antecedente histórico también alimentó el caudal de memes. Noruega ya le había ganado a Brasil en el Mundial de Francia 1998 en la fase de grupos, con un 2-1 que es considerado uno de los resultados más sorpresivos de aquella Copa del Mundo. El historial completo entre ambas selecciones —dos victorias noruegas, dos empates y ninguna derrota— fue ampliamente citado en redes como prueba de un “complejo” que la Canarinha nunca logró resolver.

Con la clasificación sellada, Noruega espera al ganador del cruce entre México e Inglaterra para definir su lugar en los cuartos de final, programado para el 11 de julio en Miami. Haaland, con siete goles en el torneo tras el doblete ante Brasil, igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla actual de goleadores.

LOS MEJORES MEMES DE LA HISTÓRICA ELIMINACIÓN DE BRASIL

memes brasil vs noruega mundial
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