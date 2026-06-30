Un argentino quedó entre los 50 mejores maestros pizzeros del mundo en un prestigioso ranking

La pizza es un símbolo de encuentro y creatividad local, generaciones la convirtieron en parte central de la cultura gastronómica argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza ocupa un lugar central en la cultura gastronómica argentina, donde generaciones convirtieron este plato en un símbolo de encuentro y creatividad local. En un país con cientos de pizzerías tradicionales y una competencia que se renueva cada año, un chef argentino acaba de dar un salto histórico fuera de las fronteras nacionales.

Franco Kalifon, pizzero y fundador de Kalis Pizza, ingresó en el puesto 45 del ranking internacional The Best Pizza Awards 2026 en Milán, la lista que distingue a los 100 mejores pizzaiolos del planeta. Este reconocimiento ubica a Kalifon y a su pizzería como nuevos referentes de la pizza argentina en el escenario global, en una edición que reunió a los protagonistas más influyentes del sector.

PUBLICIDAD

El evento, celebrado el 24 de junio en la ciudad de Milán, congregó a más de 500 invitados, entre los que se contaron 300 pizzeros de distintas regiones, 200 periodistas internacionales y figuras clave del sector. La premiación, que cada año marca tendencias en el universo gastronómico, resaltó la diversidad, el talento y la proyección de la pizza a escala global.

Franco Kalifon y la identidad de la pizza argentina

Franco Kalifon llevó a Kalis Pizza al puesto 45 del The Best Pizza Awards 2026 en Milán, destacando entre los 100 mejores pizaiolos del mundo (@francokalifon.pan)

Franco Kalifon, fundador de Kalis Pizza en Buenos Aires, es reconocido por su enfoque riguroso en la elaboración de masas, fermentación y selección de ingredientes. El pizzaiolo fusiona influencias de la pizza napolitana y neoyorquina, y desarrolla un método propio que prioriza la calidad de la materia prima y la precisión técnica.

PUBLICIDAD

El local, ubicado en O’Higgins 3578, barrio de Núñez, destaca por su propuesta minimalista: el menú ofrece solo cuatro opciones, todos con productos seleccionados y técnicas de fermentación prolongada. La pizzería utiliza pomodoro San Marzano con denominación de origen, un tomate importado directamente desde Italia.

La carta incluye La Rojita, una opción sin queso que combina pomodoro San Marzano, parmesano, aceite de oliva y albahaca; Cheese Slice, que suma muzzarella a la misma base; Pepperoni Slice, que incorpora pepperoni, parmesano, muzzarella y un toque de hot honey; y la Kalis Slice, que integra pomodoro San Marzano, pesto, burrata, parmesano, zest de limón y hot honey. El menú se completa con dips de hot honey, ranch y pesto, además de un helado soft de pistacho como único postre. Esta selección refleja la búsqueda de Franco Kalifon por ofrecer sabores definidos y técnicas precisas, en línea con la identidad de la pizzería.

PUBLICIDAD

Kalis Pizza fusiona influencias de la pizza napolitana y neoyorquina, desarrollando un método propio con precisión técnica

El experto pizzero cuenta con experiencia formativa junto a referentes como Francis Mallmann y el pastelero Luciano García. Su trabajo se caracteriza por una apuesta por la autenticidad y la excelencia artesanal, lo que le permitió posicionar a Kalis Pizza en el puesto número 8 del ranking de las mejores pizzas del mundo, confeccionado por la guía internacional Time Out.

El impacto de The Best Pizza Awards

Esta edición del certamen se destacó por su ambición y alcance. La ceremonia celebró no solo el presente, sino también la evolución y el futuro del arte pizzero. La organización anunció a los tres líderes del ranking: Francesco Martucci de I Masanielli (Italia), Roberto Davanzo de Bob Alchimia a Spicchi (Italia) y Francesco Capece de Confine (Italia).

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de la premiación, Cristian Gadau, definió la misión del evento: “The Best Pizza Awards siempre han sido mucho más que una simple clasificación. Son un movimiento creado por pizzeros, para pizzeros, que honra la tradición de la pizza a la vez que la impulsa con valentía hacia el futuro. Esta noche, celebramos tanto el legado de quienes forjaron este arte como el futuro de quienes lo redefinirán”.

The Best Pizza Awards reconoció a 150 pizzeros de 39 países y cinco continentes, incluyendo a Franco Kalifon en su edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización introdujo además la selección “Ones to Follow”, que reconoce a 50 talentos emergentes del rubro, y entregó once premios especiales dedicados a la creatividad y la identidad pizzera. De esta manera, la edición 2026 expandió la representación internacional, incluyendo a 150 pizzeros de 39 países y cinco continentes, entre ellos Franco Kalifon, quien logró un puesto destacado para la pizza argentina.

PUBLICIDAD

Un movimiento global y una plataforma de integración

La organización de The Best Pizza Awards subrayó su independencia de intereses comerciales y su método de votación transparente, con un jurado compuesto íntegramente por profesionales con trayectoria en evaluación culinaria.

Desde su creación en 2022, la premiación evolucionó desde una celebración virtual hasta consolidarse como uno de los encuentros más influyentes del sector, con cobertura global y una comunidad de expertos, pizzeros y periodistas. En 2025, la organización generó más de 527 artículos en medios internacionales.

PUBLICIDAD

La plataforma “Ones to Follow” promueve la visibilidad de nuevas voces y tendencias, con el objetivo de “dirigir la atención de la comunidad internacional hacia los nombres que definen la próxima etapa de la pizza”, según la organización. En este contexto, el reconocimiento a Franco Kalifon y a la pizza argentina se inscribe en una dinámica de integración y proyección global, que valora tanto la herencia como la innovación en la cultura pizzera.