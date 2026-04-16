Cinco pizzerías argentinas están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Cinco pizzerías argentinas ingresaron al ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última edición del ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, cinco pizzerías argentinas lograron entrar en la lista de las mejores del continente, consolidando el lugar de la Argentina en el mapa mundial de la gastronomía.

El anuncio se realizó en Río de Janeiro, donde referentes de la escena culinaria celebraron el avance de la pizza napolitana en la región. En este listado, elaborado por expertos italianos y considerado uno de los más prestigiosos del sector, la presencia argentina volvió a ser protagonista con proyectos de Buenos Aires, Rosario y la Costa Atlántica.

Cada una de estas pizzerías recibió una descripción especial por parte de la guía oficial, que destaca tanto la calidad del producto como el ambiente y la historia detrás de cada local. Este reconocimiento no solo premia la excelencia culinaria, también refleja la capacidad de innovar y adaptarse de emprendedores que transformaron un oficio tradicional en experiencias únicas y actuales.

Ti Amo (Adrogué, Buenos Aires)

Ti Amo, de Adrogué, ocupó el cuarto puesto, liderado por Carola y Victoria Santoro (credito ti amo)

El cuarto puesto del ranking fue para Ti Amo, la pizzería de la localidad de Adrogué fundada por Carola y Victoria Santoro. Según la reseña oficial de 50 Top Pizza: “Iniciaron su camino cocinando para cenas privadas, hasta decidir abrir esta pizzería alegre, acogedora y confortable con un hermoso patio exterior”. El local logró un éxito rápido entre los vecinos: “Superaron muy bien los problemas del Covid cosechando éxito inmediato gracias a la calidad de su pizza, de estilo napolitano contemporáneo, y a la justa relación calidad-precio”.

Se trata de “un local popular y juvenil, donde es un placer comer una pizza”. “No hay que perderse la Margarita”, indica la guía. La reseña subraya también la eficiencia del servicio y la sonrisa constante del equipo, incluso con el local lleno. “Una bella historia completamente femenina en un mundo todavía demasiado masculino”, concluye el texto. La calidad de los productos utilizados y la destreza en la cocina marcan la diferencia para este proyecto que nació en un patio familiar durante la pandemia y hoy lidera el mapa pizzero argentino.

Atte Pizzería Napoletana (Buenos Aires)

Atte Pizzería Napoletana, en el puesto 14, fue reconocida por su fidelidad a la tradición napolitana y la calidad de los ingredientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el puesto 14 aparece Atte Pizzería Napoletana, en Buenos Aires. La guía 50 Top Pizza la describe como “una dirección confiable para quien ama la pizza napolitana”. El ambiente ofrece elegancia y sobriedad, tanto en los espacios interiores como exteriores, y el horno a leña está a la vista, fiel a la tradición napolitana.

El menú presenta una amplia variedad de pizzas, entre las que destaca la que lleva diferentes quesos italianos. “En la copa, vinos argentinos y también buenos cócteles, y sobre todo un servicio perfecto, veloz pero atento que pone a los clientes a gusto”, indicaron los curadores. Según 50 Top Pizza: “Las materias primas utilizadas son excelentes para una propuesta que tiene raíces napolitanas, pero utiliza también productos de la generosa tierra argentina”. Las pizzas resultan bien fermentadas y cocidas, con el estilo de la tradición napolitana.

Chichilo’s (Rosario, Santa Fe)

Chichilo’s, en Rosario, logró el puesto 18 gracias a su propuesta contemporánea y su enfoque juvenil (credito chichilo's)

El puesto 18 es para Chichilo’s, en Rosario, Santa Fe. El ranking destacó que este local “orientó su propuesta gastronómica apuntando directamente a dos elementos: la identidad de la pizza napolitana, en este caso de estilo contemporáneo, y una interesante oferta de cócteles”.

El espacio se describe como acogedor y con una atmósfera que resulta confortable y familiar. Además, se subraya su carácter juvenil, ya que se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan una experiencia única en Rosario. Los expertos señalaron: “La pizza está muy bien ejecutada, desde la masa hasta la cocción, gracias también a la selección de excelentes ingredientes. El servicio es atento, profesional y alegre. Una manera de vivir la pizza que seduce a todos, también por la justa relación calidad-precio”.

Siamo nel Forno (Buenos Aires, Palermo)

Siamo nel Forno, en Palermo, Buenos Aires, alcanzó el puesto 21 y se consolidó como referente de la pizza napolitana (foto siamo nel forno)

En el puesto 21 figura Siamo nel Forno, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Según la guía, el local se consolidó en los últimos años como un referente de la pizza napolitana, cocida en horno a leña, que inspira el nombre de la pizzería.

La reseña destaca la atención a las materias primas y una masa bien trabajada, que da como resultado una pizza equilibrada, con borde ligeramente alto y textura esponjosa. El menú apuesta a la sencillez, con pocas concesiones a la creatividad, pero bien calibradas.

Entre las opciones más valoradas figura la pizza “Tres quesos con nueces”, elogiada por su balance entre cremosidad y crocancia. También se encuentran antipastos, platos cocinados y dulces clásicos italianos, junto con una amplia carta de bebidas que incluye vinos italianos, espumantes, cervezas y cócteles. El ambiente resulta agradable y el servicio, bien organizado.

Il Gatto Nero (Valeria del Mar, Buenos Aires)

Il Gatto Nero, en Valeria del Mar, obtuvo el puesto 49 por su coherencia, respeto al entorno y estilo italiano moderno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puesto 49 fue para Il Gatto Nero, en Valeria del Mar, sobre la costa atlántica bonaerense. El ranking describe este proyecto como “coherente y apasionado”, y lo considera un punto de referencia imprescindible en la localidad balnearia.

El respeto por el ambiente y la naturaleza, así como la búsqueda de materias primas de calidad de la región, se fusionan con un estilo italiano moderno y elegante, sin pretensiones. El local cuida tanto la estética de la sala como la experiencia hotelera, combinándola con los verdaderos sabores de la tradición del Belpaese. “Las pizzas están bien fermentadas y bien ejecutadas, hay una buena selección de vinos y el servicio es atento a los detalles y acogedor, porque pone a la clientela a gusto de inmediato”, puntualizaron los expertos. Es una experiencia recomendada para compartir con amigos o en familia luego de un día de relax en la playa.

La edición 2026 del ranking sumó a 17 países latinoamericanos, con Brasil liderando la tabla (44 pizzerías reconocidas), seguido por Argentina (11) y Chile (9). Buenos Aires figura como una de las ciudades más representadas, junto con San Pablo y Río de Janeiro. La guía también incluyó seis proyectos argentinos en su categoría de “pizzerías de excelencia”.

La consolidación de estos cinco nombres en el 50 Top Pizza Latin America 2026 subraya la fortaleza y diversidad de la escena local. Proyectos familiares, historias de resiliencia y una pasión genuina por el producto se conjugan en propuestas que hoy compiten en la primera liga internacional de la pizza napolitana.