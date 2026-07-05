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Las 5 espectaculares atajadas de Nyland, el arquero noruego que sostuvo la ventaja ante Brasil: el penal clave que le contuvo a Guimarães

El guardameta dominó los momentos críticos del encuentro, con varias respuestas de alto nivel, y aprovechó su eficacia para sellar una clasificación histórica

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Örjan Nyland contuvo a Brasil y dejó a Noruega en cuartos de final del Mundial (Reuters/Vincent Carchietta)
Örjan Nyland contuvo a Brasil y dejó a Noruega en cuartos de final del Mundial (Reuters/Vincent Carchietta)

La actuación de Noruega en el MetLife Stadium llevó a los presentes a destacar el papel clave de Örjan Nyland, quien, a sus 35 años, se erigió como el pilar defensivo del seleccionado en un duelo que terminó con la eliminación de Brasil y el pase histórico de los nórdicos a cuartos de final del Mundial 2026. Bajo la presión de uno de los ataques más temidos del fútbol internacional, el arquero respondió con reflejos y serenidad en cada momento decisivo.

Desde el tramo inicial, la presencia de Nyland en el arco noruego fue sinónimo de seguridad. La acción que cambió el rumbo emocional del partido llegó a los 12 minutos, cuando luego de la revisión del VAR, el árbitro Ismail Elfathel cobró un penal por la falta de David Moller Wolfe, Bruno Guimarães se dispuso a ejecutar la pena máxima. El arquero se estiró hacia su izquierda, detuvo el remate con una intervención que dio aire a sus compañeros y puso en evidencia su jerarquía.

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A lo largo de la primera mitad, el arquero siguió acumulando intervenciones determinantes. Una de las más influyentes se produjo a la media hora de juego, cuando un centro raso al área chica por parte de Gabriel Martinelli fue interceptado por Nyland ante la amenaza de Guimarães, quien se preparaba para rematar a escasos metros del arco.

No pasó mucho tiempo antes de que Nyland volviera a ser protagonista. A los 40 minutos, un error en la salida de Noruega casi termina en gol brasileño: Vinícius recuperó la pelota dentro del área y disparó cruzado, pero el arquero noruego, con una reacción veloz, desvió la pelota al córner. Cada intervención reforzaba la confianza de un equipo que resistía ante el asedio rival.

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El complemento no alteró la dinámica: Brasil aumentó la presión, pero Nyland se mantuvo imperturbable bajo los tres palos. A los 61 minutos, Rayan buscó el empate con un disparo potente desde fuera del área, pero el arquero noruego volvió a responder, despejó el peligro y sostuvo la igualdad. Luego llegaron los dos tantos de Erling Haaland que marcaron la ventaja sobre los minutos finales.

El arquero neutralizó el penal de Bruno Guimarães y ganó duelos decisivos para quedarse con la victoria (REUTERS/Omar)
El arquero neutralizó el penal de Bruno Guimarães y ganó duelos decisivos para quedarse con la victoria (REUTERS/Omar)

La insistencia de Brasil encontró su recompensa recién en el tiempo añadido. Una falta dentro del área de Leo Oestigaard sobre Casemiro fue sancionada como penal. Esta vez, Neymar ejecutó el tiro y logró descontar para el 2-1. Pero ni ese gol empañó la actuación del arquero, que hasta ese momento había frustrado a la delantera sudamericana en repetidas oportunidades.

La victoria noruega no solo fue mérito de la contundencia de Erling Haaland en el área rival, sino también de la figura de Nyland, quien fue el sostén en los momentos de mayor riesgo. La doble tapada en el primer tiempo y la solvencia en el complemento marcaron la diferencia entre la eliminación y el histórico pase a cuartos de final.

El conjunto europeo enfrentará ahora al ganador del cruce entre México e Inglaterra en Miami el 11 de julio. El arquero, convertido en símbolo de resistencia y temple, será una de las piezas clave para sostener la ilusión nórdica en una instancia inédita para su país.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

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