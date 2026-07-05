Yanina Latorre: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

La conductora de SQP le volvió a responder al futbolista en medio de su mediática pelea (Video: Infama/ América TV)

En medio de su mediática pelea con Mauro Icardi, Yanina Latorre se refirió a las amenazas y provocaciones de Mauro Icardi. La conductora de SQP en una nota con Infama (América TV) dejó en claro que no siente temor ante el delantero, a quien calificó de “violento”. El cruce, que se originó en Instagram con una imagen editada sigue sumando capítulos en una pelea que no da tregua.

La escalada comenzó el jueves pasado, cuando Icardi publicó en sus redes una foto de Latorre intervenida con inteligencia artificial, donde la presentaba vestida de payaso. Acompañó la imagen con una frase ofensiva dirigida a la vida privada de la periodista: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”. El mensaje fue una respuesta a los comentarios de Latorre sobre supuestas crisis en la pareja del futbolista con China Suárez, rumores que la propia pareja se encargó de desmentir poco antes con un video conjunto.

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“Yo no le tengo miedo a nadie yo”, sentenció Yanina Latorre sobre Mauro Icardi

El delantero no se detuvo allí: minutos después, subió un video de 2017 en el que la conductora participaba del Bailando, en coincidencia con el escándalo público de infidelidad de Diego Latorre, su esposo. El gesto dejó en claro la intención de Icardi de devolver cada comentario sobre su vida privada con ataques dirigidos.

El cruce se intensificó a lo largo del jueves con stories cada vez más filosas desde ambos perfiles. Mientras tanto, la periodista optó por el silencio, lo que Icardi interpretó como un retroceso. “¡Qué silencio!”, escribió el futbolista en una nueva publicación, acompañada de emojis burlones y frases que insistían en la falta de pruebas que Latorre había prometido.

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En su ofensiva digital, Icardi subrayó la supuesta ausencia de evidencias tras las acusaciones mediáticas. “Prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada”, ironizó, utilizando el apellido de soltera de la panelista —Arruza— para remarcar su punto. Luego, desafió: “Hablaste mucho y demostrás poco. Pensé que estabas para más”.

“Prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada”, ironizó Icardi

La reacción de Latorre llegó primero en redes y luego al aire de Infama. Consultada sobre si se sintió amenazada, fue tajante: “No, no. Es una amenaza, pero la verdad que no le tengo miedo a nadie yo”. Sostuvo que el futbolista es “muy violento”, aunque afirmó que “a mí no me amedrenta Mauro Icardi ni sus amenazas ni nada”.

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La conductora también cuestionó la insistencia del delantero en pedir pruebas: “Yo nunca hablé de ninguna prueba, no sé de qué habla. Yo doy información y tengo unas cositas más para contar que mañana si tengo tiempo las escribo, que es sobre la multa que le pidió a Wanda por los hechos de Turquía”. Anticipó, además, que los detalles saldrán en sus redes sociales y en su programa.

Yanina defendió su trayectoria y su presente laboral: “Soy una señora que trabaja y que hago muy bien mi trabajo. Por algo le pica tanto lo que digo”. Remarcó su orgullo por haberse reinventado profesionalmente a los cuarenta años, tras haber acompañado a Diego Latorre durante su carrera futbolística y haberse dedicado a la crianza de sus hijos.

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“Estoy orgullosa de mi reinvención como mujer. Creo que tenés que ser muy grosa para a los cuarenta años empezar una carrera y que te vaya bien", sostuvo Yanina Latorre

También la conductora se defendió luego de que Icardi la definió como “una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”. “Soy una señora que me hice famosa a los 45 años. Primero que fue antes y segundo que, al contrario, estoy orgullosa de mi reinvención como mujer. Creo que tenés que ser muy grosa para a los cuarenta años empezar una carrera y que te vaya bien. Lo digo en serio. Y antes no lo hice porque me dediqué, como le pasó a Wanda con él, a acompañar a mi marido por el mundo y a criar a mis hijos. Igual que él como hizo con Wanda, o como está haciendo ahora con la China, que tampoco trabaja porque lo acompaña a él. Y cuando Diego se retiró, me puse a trabajar”, recordó.