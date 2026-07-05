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Cómo decorar un pasillo estrecho para que parezca más amplio, según expertos

La iluminación, el color, los muebles y la distribución pueden transformar un simple corredor en un ambiente más luminoso, funcional y agradable sin necesidad de hacer obras

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Una ilustración de acuarela de un pasillo con paredes blancas, techo y marcos de puerta de madera rojiza, una biblioteca y un baño al fondo.
Una ilustración estilo acuarela muestra un pasillo interior con una biblioteca empotrada, un tapete decorativo y una vista parcial de un baño al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decorar un pasillo para ampliarlo exige algo más que pintar las paredes de claro o colgar un cuadro. Durante décadas, estos espacios quedaron relegados a una función de paso, sobre todo en viviendas centenarias o construidas durante los 80.

El enfoque actual del interiorismo les da otro papel: aprovechar cada metro, ordenar la circulación y dar continuidad visual al conjunto de la casa.

En un pasillo angosto, la iluminación no solo mejora la visibilidad. También ayuda a reducir el llamado efecto túnel, una sensación de encierro que hace que el recorrido parezca más largo y estrecho.

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Iluminación indirecta para ampliar la percepción

Un largo pasillo con una pared beige que exhibe varias obras de arte enmarcadas y una tira de luz LED en el techo. La pared opuesta está cubierta con paneles de madera y luces de suelo.
La iluminación indirecta reduce la sensación de encierro en corredores estrechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras LED figuran entre las soluciones que recoge el medio citado para ensanchar visualmente el espacio. Su luz indirecta suaviza los límites del pasillo y refuerza la sensación de amplitud.

Cuando se colocan en un plafón de yeso o en la parte inferior del zoclo, crean líneas continuas de luz. Ese recurso hace que el pasillo parezca más largo y que el techo se perciba más alto, sin ocupar espacio.

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Focos y lámparas de pared para romper el efecto túnel

Pasillo interior con puertas blancas, papel tapiz, piso de madera, alfombra, cómoda de madera, planta, cuadros abstractos, luces de pared y techo, espejo.
Orientar los focos hacia las paredes equilibra la lectura del pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes consiste en colocar una fila de focos justo en el centro del techo. Ese trazado, aunque parece práctico, suele remarcar la forma alargada del pasillo.

La alternativa pasa por usar focos dirigibles orientados hacia las paredes. La luz proyectada sobre las superficies laterales equilibra visualmente el conjunto y hace que el corredor se vea más ancho.

Las lámparas de pared también pueden delimitar el recorrido sin convertirse en un obstáculo. Los modelos delgados, con luz hacia arriba y hacia abajo, destacan la textura de los muros y aportan un ambiente más cálido.

Pasillo con puerta negra de cristal, pomo y buzón. Perchero con bolso de mimbre y chaqueta. Muebles bajos de almacenaje. Suelo de madera y alfombra. Cuadro.
Una paleta clara con contrastes medidos mejora la luminosidad del recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el espacio lo permite, una lámpara de mesa sobre una consola estrecha o un mueble flotante suma confort visual. Una pantalla de tela con luz cálida convierte un área de paso en un punto de bienvenida con más personalidad.

Color, techo y piso para equilibrar el recorrido

El color es uno de los recursos más simples y económicos para cambiar la percepción de un pasillo estrecho. Más allá del blanco, los contrastes bien aplicados ayudan a que el espacio se vea más luminoso y equilibrado.

Recibidor de hogar moderno con armarios blancos, suelo de madera clara y mármol, una puerta gris oscura, y un banco tapizado beige, con una sala de estar visible al fondo.
Un tono más intenso en la pared del fondo acorta la longitud aparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción consiste en pintar la pared del fondo con un tono más intenso que el resto. Ese contraste acorta visualmente la longitud del corredor, mientras los colores claros o neutros en los laterales reflejan mejor la luz.

El techo también modifica la sensación espacial. Si es demasiado alto, puede pintarse uno o dos tonos más oscuros que las paredes para dar una proporción más contenida y acogedora.

Conviene también unificar zoclos y molduras con el color de las paredes. Esa continuidad evita cortes visuales y hace que el recorrido se sienta más uniforme.

El piso influye de forma directa en la lectura del espacio. En lugar de una alfombra muy larga que subraye la forma del corredor, resulta preferible distribuir dos o tres alfombras pequeños a lo largo del trayecto.

Pasillo interior con paredes claras, estanterías blancas llenas de libros y arte enmarcado. Suelo de madera con alfombra decorativa rojiza.
Distribuir varias alfombras pequeñas ayuda a cortar el efecto de pasillo interminable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diseños con líneas transversales y materiales como yute o lana ayudan a cortar la sensación de un pasillo interminable. Si se cambia el piso, colocar las duelas en sentido transversal puede hacer que el espacio parezca más ancho.

Cuando esa orientación no encaja con el resto de la casa, los pisos de gran formato con juntas poco visibles ofrecen otra salida. La superficie continua aporta amplitud y una imagen más actual, según el medio.

Muebles ligeros y piezas que conviene evitar

Pasillo interior con paredes claras, galería de cuadros de paisajes y botánica, alfombra beige, estante de madera, espejo, jarrón con ramas y vela encendida.
Muebles ligeros y flotantes mantienen la circulación y suman funcionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mobiliario debe responder a una regla básica: no saturar. En zonas de paso, funcionan mejor las piezas prácticas, ligeras y ajustadas a las dimensiones reales del lugar.

Las consolas flotantes, las repisas y los bancos angostos permiten aprovechar el espacio sin bloquear la circulación. También ayudan las soluciones de almacenamiento discretas para ordenar llaves, correspondencia y accesorios.

Un espejo de gran formato, algunos cuadros o plantas de interior pueden completar el conjunto. Estos elementos aportan personalidad y reflejan la luz, con lo que el pasillo se percibe más amplio y luminoso.

Consola de madera, jarrón con ramas secas, dos lámparas, espejo, puerta blanca, alfombra, banco acolchado, cesta de mimbre, ventana y colgadores con una prenda.
Reemplazar percheros de pie por ganchos de pared reduce el desorden visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay piezas que conviene descartar, aunque funcionen bien en fotos o en estancias grandes. Los percheros de pie suelen acumular camperas, bolsas y otros objetos que recargan el ambiente y dificultan el paso.

En su lugar, los ganchos o percheros de pared aprovechan mejor el plano vertical. También conviene evitar muebles voluminosos y libreros de gran tamaño, que estrechan aún más el recorrido.

Si hace falta un asiento, una banca ligera o un banco delgado resuelve la necesidad sin invadir la circulación. Para exhibir libros, fotos u objetos decorativos, las repisas poco profundas ofrecen una opción más contenida y funcional.

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