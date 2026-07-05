Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos (Embajada de Estados Unidos en Venezuela)

Una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos llegó a Venezuela para inspeccionar la operación de asistencia desplegada tras los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Lisa Kenna, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios, encabezaron la misión estadounidense que aterrizó en Caracas pocos días después de la catástrofe. El objetivo es evaluar en terreno la magnitud de los daños y el avance de la respuesta humanitaria internacional.

Durante su visita, Kenna y Orr se sumaron al equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART) y participaron en un sobrevuelo por las áreas más afectadas, con apoyo del Departamento de Defensa. Según el comunicado, los funcionarios “verificaron el estado de las operaciones y analizaron las necesidades urgentes para canalizar los recursos donde se requieren”.

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Funcionarios de Estados Unidos evaluaron en el terreno la magnitud de los daños y el avance de la respuesta humanitaria internacional

La prioridad de la misión fue constatar la situación crítica en La Guaira, una de las regiones costeras más golpeadas. En ese punto, el colapso de edificios residenciales dejó a centenares de personas atrapadas bajo los escombros. Voluntarios y familiares continúan buscando sobrevivientes en medio de condiciones adversas.

“Mijita, ¿dónde estás? No te veo”, clamó Marco Contreras mientras removía los restos de un estacionamiento subterráneo donde busca a su hermana desde hace once días.

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La devastación en La Guaira se refleja en la magnitud de escombros acumulados y la urgencia de maquinaria pesada. Carlos García, operador de excavadoras, relató: “Voy poco a poco y así sacamos los cuerpos; ya llevo 8 y ahí vamos”.

La necesidad de equipos adecuados persiste, dado que los familiares de los desaparecidos exigen acelerar la remoción de ruinas para rescatar a quienes aún pudieran estar con vida.

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En Playa Grande, otra de las zonas más afectadas, voluntarios y vecinos han asumido la tarea de remover escombros ante la falta de recursos.

Lisa Kenna, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios, encabezaron la misión estadounidense que aterrizó en Caracas

“El impacto psicológico es fuerte porque estamos hablando de que sacamos diez cuerpos diarios, once, y es fuerte, pero aquí entre todos nos hemos ayudado”, relató uno de los participantes en las tareas de rescate. Calculan que en una torre de 12 plantas aún quedarían alrededor de 120 personas bajo los restos del edificio.

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“Hasta el momento hemos hecho lo que nos han permitido nuestras manos y nuestras herramientas, pero ya llegamos a un punto en que indispensablemente necesitamos maquinaria pesada”, explicó otro de los voluntarios, mientras observaba la llegada de nuevas máquinas enviadas para reforzar el operativo.

Las cifras oficiales confirman la dimensión de la tragedia, con 3.342 muertos y 16.740 heridos, según el titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. El balance incluye 6.462 personas rescatadas y 17.345 que perdieron su vivienda.

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La cúpula chavista ha habilitado 79 campamentos transitorios y desplegado más de 29.500 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad para las labores de emergencia. La ayuda internacional se coordinó a través de plataformas digitales y números telefónicos para reportar desaparecidos, mientras la iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela” suma más de 31.000 personas sin localizar.

El número de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio asciende ya a 3.342 personas, según el último balance oficial

El gobierno estima que 190 edificios colapsaron y se han generado al menos 1,25 millones de toneladas de escombros solo en la localidad de Caraballeda. Los municipios más castigados ven sus calles ocupadas por grúas, retroexcavadoras y camiones en una carrera contrarreloj para encontrar víctimas y limpiar las zonas afectadas.

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La respuesta humanitaria también comprende la distribución de 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua para las familias damnificadas, de acuerdo con los datos oficiales. El despliegue de 27.482 voluntarios ha permitido mantener las operaciones de búsqueda y atención, aunque la presencia internacional se ha reducido.

En Caracas y otros seis estados, la situación sigue siendo crítica. El sismo del 24 de junio es el más mortífero que ha vivido Venezuela en casi seis décadas, superando la tragedia de 1967. Los testimonios de quienes participan en los trabajos de rescate reflejan la dimensión humana de la emergencia.

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Voluntarios locales retiran escombros en Caraballeda, uno de los puntos más afectados por el colapso de viviendas (REUTERS)

“Aquí entre todos nos hemos ayudado”, repitió Orojoite, mientras el sonido de las máquinas y los llamados de los familiares marcan el ritmo de los operativos en lo que queda de los edificios.