Las fotos de Ángela Torres en Estados Unidos por el Mundial: alentó a la Selección y a puro amor con Marcos Giles

Ángela Torres compartió en Instagram fotos de su viaje a Estados Unidos para alentar a la selección argentina en el Mundial 2026

Ángela Torres compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su estadía en Estados Unidos, donde viajó junto a su pareja, el streamer Marcos Giles, para seguir el debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Las postales recorren desde las calles de Miami hasta las tribunas del Kansas City Stadium, y generaron miles de reacciones en pocas horas.

La cantante publicó el álbum en Instagram con un texto que resume lo que vivió durante esos días: “Fuimos a cubrir un Mundial y, entre partido y partido, también seguí haciendo música para mi segundo disco y arranqué a crear el show para el Movistar Arena que tenemos a fin de año. Todavía no caigo en la suerte que tengo”. La publicación acumuló comentarios de figuras como Nicki Nicole, quien la llamó “diosa popstar”, y Momi Giardina, que le escribió “Hermoso compartir con vos, espumita. Sos muy especial”. También apareció la productora Marianela Ego, quien le agradeció “por esas miradas de sostén” y por “cantar friki juntas”.

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Ángela Torres contó que durante el Mundial 2026 también trabajó en canciones para su segundo disco y en el show del Movistar Arena

La publicación de Ángela Torres recibió comentarios de Nicki Nicole, Momi Giardina y la productora Marianela Ego

La cantante viajó junto al streamer Marcos Giles y mostró imágenes de Miami y del Kansas City Stadium

El viaje comenzó en Kansas, pero las imágenes publicadas, en Miami, ciudad que Torres aprovechó para recorrer con Giles antes del partido. Las fotos muestran a la artista en las calles de la ciudad, con un look casual de remera rosa y minifalda negra, lentes de sol espejados y zapatillas. También hay imágenes de la pareja en moto de agua por la bahía de Miami, con el skyline de la ciudad de fondo, y selfies tomadas en el interior de una casa donde ambos posan con anteojos de sol y ropa con los colores de la albiceleste.

En Kansas City, Torres se puso la camiseta de la selección argentina (número 13) para ir al estadio. Una de las fotos del álbum muestra el interior del Kansas City Stadium repleto de público, con la pantalla central del recinto que marcaba los 109 decibeles de ruido en las tribunas y el escudo argentino en primer plano. El ambiente que describió la cantante en su posteo coincide con lo que se ve en esa imagen: un estadio desbordado de pasión.

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La publicación de la intérprete reunió miles de reacciones y comentarios de figuras

El posteo también reunió imágenes más personales de Ángela Torres y Marcos Giles

Una de las fotos del álbum mostró el Kansas City Stadium lleno de público y una pantalla que marcaba 109 decibeles en las tribunas

Entre los partidos, Torres también documentó momentos más íntimos. Hay una foto en blanco y negro junto a Giles en lo que parece un espacio de trabajo, donde la pareja aparece en un gesto de complicidad. Otra imagen los muestra en un bar de ladrillo a la vista, ambos con remeras en tonos azules, en una postal que condensa el espíritu mundialista del viaje. También se ven selfies de Torres sola frente al espejo del cuarto del hotel, con una gorra de los Angels de Los Ángeles y un vestido de encaje rosa, y otra con un sombrero de cowboy y un buzo oscuro con la imagen estampada de una figura femenina.

El posteo cerró con una reflexión de la artista sobre el equipo que la acompañó durante esos días: “Compartir todo esto con un equipo que admiro tanto hace que cualquier experiencia sea el doble de linda. Gente que tira para el mismo lado, que se banca, se cuida y se alegra de verdad por el otro”. Torres también adelantó que regresa “recontra feliz con canciones nuevas y recuerdos” que guardará para siempre.

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La artista contó que, entre encuentros, siguió grabando nuevas canciones y empezó a crear el espectáculo previsto para fin de año en el Movistar Arena

El viaje de Ángela Torres se sumó a la tendencia de figuras del espectáculo argentino que viajaron para ver en vivo a la selección argentina durante el Mundial

El viaje de Torres y Giles se enmarca en una tendencia que se repitió durante el Mundial: varias figuras del espectáculo argentino organizaron traslados para presenciar en vivo los partidos de la selección. La cantante, que tiene previsto un show en el Movistar Arena a fin de año para presentar su segundo disco, convirtió la cobertura del torneo en una experiencia que combinó el fervor futbolístico con el trabajo creativo.