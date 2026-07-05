Medio Ambiente

Las botellas recicladas podrían ser la clave para evitar la captura accidental de delfines, según científicos

Una innovadora técnica basada en reutilización de materiales logra disminuir el número de mamíferos marinos atrapados. Qué propone un estudio

Guardar
Google icon
Un delfín nada bajo el agua cerca de una red de pesca de fondo que tiene varias botellas plásticas atadas. El fondo marino es de arena y algas.
El uso de botellas plásticas y de vidrio recicladas atadas a redes puede disminuir la captura de delfines sin afectar la pesca comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las capturas accidentales de delfines y otras especies marinas en redes de pesca constituyen una de las amenazas principales para la fauna oceánica. Este fenómeno ocurre cuando animales no deseados quedan atrapados en redes diseñadas para capturar peces comerciales, lo que provoca impactos ecológicos negativos y pone en riesgo poblaciones enteras de especies protegidas.

Equipos internacionales evaluaron en profundidad una solución de bajo costo: el uso de botellas plásticas y de vidrio recicladas atadas a las redes de pesca para que estos animales consigan detectar y evitar las redes. Los resultados de dos estudios, publicados en Fisheries Research y Marine Mammal Science, muestran que esta técnica puede disminuir de manera significativa la captura incidental de delfines, sin afectar la pesca de especies objetivo.

PUBLICIDAD

Cambios observados en la interacción entre redes de pesca y fauna marina

La propuesta de utilizar botellas recicladas como herramienta para disminuir la captura accidental de delfines en redes de pesca surgió de Per Berggren, profesor emérito de conservación de megafauna marina en la School of Natural & Environmental Sciences de la Universidad de Newcastle. Buscó una solución simple y accesible que aprovecha materiales descartados como botellas de plástico y vidrio para transformar residuos en un recurso útil para la conservación marina.

Las botellas de plástico vacías actúan como espejos de sonido, ayudando a delfines a detectar y esquivar redes de pesca en diferentes regiones (REUTERS/Adriano Machado)
Las botellas de plástico vacías actúan como espejos de sonido, ayudando a delfines a detectar y esquivar redes de pesca en diferentes regiones (REUTERS/Adriano Machado)

Los científicos, liderados por Berggren, pusieron a prueba una idea sencilla: aprovechar botellas de plástico y vidrio recicladas para reducir la captura accidental de delfines en redes de pesca. De acuerdo con el estudio publicado en Fisheries Research, las botellas de plástico vacías se ataron a las redes para que funcionaran como “espejos” de sonido, ayudando a los delfines a detectar y esquivar el peligro.

PUBLICIDAD

Este efecto se logra porque las botellas llenas de aire reflejan los ecos de los pulsos sonoros que emiten los delfines para orientarse, lo que las hace mucho más perceptibles para estos animales que las redes de nylon comunes, que resultan casi invisibles para su sistema de ecolocación. Por su parte, las botellas de vidrio, equipadas con tornillos en su interior, producían sonidos al moverse, lo que también servía para alertar a los animales sobre la presencia de las redes.

Las pruebas se realizaron en pesquerías artesanales de Brasil, Perú y Zanzíbar. En Brasil, durante el periodo 2020-2022, las redes equipadas con botellas plásticas redujeron a cero la captura de delfines, mientras que las redes normales atraparon cuatro ejemplares. Aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa por el número de casos, la tendencia fue clara: las redes con botellas plásticas no atraparon delfines. Además, se registró un mayor peso de peces comerciales en las redes modificadas.

La eficacia del método depende del tipo de red y su ubicación, siendo más efectivo en redes de fondo que en redes de superficie (REUTERS/Stelios Misinas)
La eficacia del método depende del tipo de red y su ubicación, siendo más efectivo en redes de fondo que en redes de superficie (REUTERS/Stelios Misinas)

Por el contrario, en Perú y Zanzíbar, ni las botellas de vidrio ni las de plástico modificaron la cantidad de delfines, marsopas ni tortugas capturados en las redes. En Zanzíbar, se observó un aumento en la captura de atunes al usar botellas plásticas.

La diferencia principal con los resultados de Brasil radica en el tipo de red y su ubicación: en Brasil, la reducción de capturas accidentales se registró en redes de fondo, donde las botellas plásticas funcionaron como reflectores acústicos efectivos. En cambio, en Perú y Zanzíbar, los dispositivos se probaron en redes que operan cerca de la superficie, un entorno más ruidoso que puede dificultar que los delfines detecten el eco reflejado por las botellas.

El método fue luego ampliado en un segundo estudio publicado en Marine Mammal Science. Entre 2020 y 2025, se realizaron 318 pruebas en Brasil, y la presencia de botellas plásticas logró una reducción del 88% en la captura incidental de delfines. Además, la cantidad de peces capturados para consumo o venta no cambió entre redes convencionales y modificadas, lo que refuerza la viabilidad del método para las comunidades pesqueras.

Participación de comunidades pesqueras en la investigación

Los ensayos se estructuraron con la participación directa de pescadores de las zonas estudiadas. Según la publicación en Fisheries Research, los investigadores organizaron talleres en las comunidades para presentar el proyecto y consensuar el uso y disposición de los dispositivos reciclados. Cada embarcación participante recibió instrucciones sobre cómo instalar las botellas de vidrio o plástico en la red, con espaciados y métodos discutidos y acordados de manera colectiva.

Vista submarina de una red de pesca flotante con un delfín, una marsopa, una foca gris y un ave marina enredados en sus mallas, en aguas turbias y profundas.
En Perú y Zanzíbar, las botellas de plástico y vidrio no lograron modificar la cantidad de delfines, marsopas ni tortugas capturados en las redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Brasil, las botellas plásticas (250 ml) se colocaron cada 130 metros sobre la línea superior de las redes de enmalle de fondo, sin añadir peso adicional. En Perú, se probaron botellas de vidrio de 350 ml y plásticas de 1500 ml atadas a diferentes partes de las redes, con ajustes de lastre según fue necesario tras consultas con los pescadores. Los experimentos incluyeron lances control (sin dispositivos) y lances tratamiento (con botellas), con observadores independientes que registraron datos de capturas y condiciones de pesca.

El rol del reciclaje en la protección de especies costeras

Los ensayos realizados demostraron que el uso de botellas plásticas recicladas como reflectores acústicos puede ofrecer una alternativa viable y económica para la mitigación de la captura incidental de delfines en pesquerías artesanales que emplean redes de fondo. La reducción del 88% observada en la tasa de captura incidental representa una oportunidad para implementar esta solución en otras regiones costeras del mundo.

De acuerdo con las investigaciones, esta metodología no afecta el volumen de pesca de especies objetivo, elemento fundamental para la aceptación entre las comunidades pesqueras. Además, el uso de materiales reciclados contribuye a la gestión de desechos plásticos, al darle un nuevo propósito a residuos que, de otro modo, permanecerían en el medio ambiente. “Esto sí que es reciclaje que rescata delfines”, afirmó Berggren.

Delfín gris nadando en el centro de una imagen submarina. Se observa agua azul oscura, un cardumen de peces y corales en el fondo marino. Luz solar se filtra desde arriba.
Los ensayos en Brasil mostraron una reducción del 88% en la captura incidental de delfines en 318 pruebas entre 2020 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de los estudios resaltaron que “el método puede ser probado en otras regiones y, si resulta eficaz, adoptado de manera amplia para mejorar la conservación de delfines costeros”. El equipo científico destacó que la fijación de las botellas a las redes se realizó con sistemas seguros para evitar desprendimientos y contaminación marina adicional.

Los resultados obtenidos en Brasil impulsaron nuevas pruebas en pesquerías de Camboya y Congo. La introducción de soluciones de bajo costo basadas en reciclaje refuerza la cooperación entre la ciencia y las comunidades pesqueras para abordar el desafío de la conservación marina.

Temas Relacionados

DelfinesAnimalesBiodiversidadReciclajeMedio ambientePescaCienciaÚltimas noticiasContaminación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El agujero de ozono enfrió el océano Austral: claves de un nuevo estudio científico

El experimento liderado en la Universidad de Princeton atribuye el descenso a vientos del oeste más fuertes y desplazados al polo, que empujaron aguas frías superficiales hacia latitudes menores

El agujero de ozono enfrió el océano Austral: claves de un nuevo estudio científico

Tras la ola de calor en Europa, los incendios forestales arrasan más de 17.000 hectáreas

Las temperaturas extremas provocaron daños inéditos en el continente, con personas evacuadas, sistemas de emergencia colapsados y áreas protegidas devastadas en Francia, España y Portugal

Tras la ola de calor en Europa, los incendios forestales arrasan más de 17.000 hectáreas

La policía de Queensland confirma el hallazgo de seis esferas metálicas en Forrest Beach

Los residentes de la costa norte australiana detectaron piezas arrastradas por el mar y creció la inquietud por su naturaleza, ante la posibilidad de que incluyan compuestos peligrosos vinculados a tecnología aeroespacial

La policía de Queensland confirma el hallazgo de seis esferas metálicas en Forrest Beach

Australia confirmó la llegada de la gripe aviar H5N1 y activó una alerta por el riesgo para la fauna y la agricultura

El virus, detectado en aves migratorias subantárticas, interrumpe la protección del continente, genera preocupación en las autoridades y plantea nuevos desafíos para la bioseguridad del país

Australia confirmó la llegada de la gripe aviar H5N1 y activó una alerta por el riesgo para la fauna y la agricultura

Impacto ecológico: miles de peces mueren tras el vaciado de un embalse en Polonia en plena ola de calor

La combinación de obras de renovación y temperaturas extremas causó una mortandad de fauna acuática y el traslado de sedimentos tóxicos al río Bóbr, mientras la población exige respuestas y medidas de protección

Impacto ecológico: miles de peces mueren tras el vaciado de un embalse en Polonia en plena ola de calor
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

Golpe a la minería ilegal en Huánuco: destruyen nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones en el río Pachitea

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega se posiciona como el rival en cuartos de final

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

INFOBAE AMÉRICA

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

“Fast Forever” está en marcha: el video con el que Vin Diesel adelanta la última película de “Rápidos y Furiosos”