Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

En esta captura de pantalla tomada de un video de las redes sociales se ven densas columnas de humo con llamas que se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026 REDES SOCIALES/vía REUTERS

Ucrania casi duplicó en junio el número de ataques contra objetivos militares rusos situados a más de 50 kilómetros de la línea de contacto del frente, según informó este domingo el ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, en un mensaje publicado en su canal de Telegram. El país alcanzó durante ese mes más de 200.000 blancos enemigos, una cifra que el ministro presentó como evidencia del salto cualitativo y cuantitativo de la ofensiva ucraniana en profundidad.

Fedórov subrayó que el foco principal de los ataques sigue siendo la red logística rusa. La destrucción de depósitos, medios de transporte y rutas de abastecimiento busca reducir la capacidad del adversario para suministrar a sus unidades en el frente. El funcionario también señaló que la intensidad de los ataques contra la ocupada península de Crimea aumentó de forma significativa durante el mismo período.

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Crimea, anexionada por Rusia en 2014, tiene un valor estratégico central en el conflicto: desde allí se coordinan las operaciones rusas en el sur de Ucrania y se canaliza el abastecimiento hacia varios sectores del frente. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas atacaron infraestructuras militares en la península, incluida la base aérea de Saky, e impactaron ferris empleados para trasladar equipamiento militar, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania. El propio Fedórov advirtió en declaraciones a medios locales que Crimea está siendo “aislada por drones” y podría funcionar pronto como una isla logísticamente desconectada.

Los ataques ucranianos de la madrugada contra Rusia dañaron la central petrolera ya atacada en junio.

El anuncio de Fedórov se enmarca en una campaña de largo alcance que Kiev ha intensificado a lo largo de 2026. A finales de junio, Ucrania lanzó uno de sus mayores operativos con drones desde el inicio de la invasión: Rusia informó haber interceptado 660 vehículos aéreos no tripulados en una sola noche, en doce regiones del país. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó el 1 de julio impactos contra una instalación de defensa en la región rusa de Penza y contra la refinería de Ufá, uno de los mayores productores de lubricantes del país, golpeada por segunda vez a más de 1.300 kilómetros del frente.

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La estrategia tiene raíces en la doctrina que Kiev desarrolló desde mediados de 2024: usar drones de largo alcance para atacar instalaciones petroleras, energéticas y de armamento dentro de Rusia, con el objetivo de encarecer el costo de la guerra para Moscú. Fedórov describió esta táctica como una campaña destinada a proteger a la infantería ucraniana, frenar el avance ruso e interrumpir su reabastecimiento. En algunas partes del frente, según sus propias palabras recogidas por Politico, las fuerzas rusas ya han reducido la velocidad de sus movimientos a consecuencia de esa presión.

El contexto es de escalada mutua. Rusia redujo en junio el volumen total de proyectiles lanzados contra Ucrania: 5.749 drones y 180 misiles, una caída del 29% y el 15% respectivamente frente a mayo, según datos del mando aéreo ucraniano. Sin embargo, los ataques mantuvieron su carácter indiscriminado, con impactos en zonas residenciales y en un monasterio protegido por la UNESCO en el centro de Kiev. El 2 de julio, un nuevo ataque con 74 misiles y 496 drones dejó al menos 27 muertos en la capital ucraniana.

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El humo ondea después de que un dron del SBU de Ucrania ataca una refinería, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Ryazan, región de Ryazan, Rusia, en esta captura de pantalla de un vídeo obtenido por Reuters, 13 de marzo de 2024

Analistas europeos y ucranianos señalan que la caída puntual en el volumen de proyectiles rusos podría obedecer a problemas de abastecimiento de drones iraníes, a una recomposición táctica de los sistemas antiaéreos o a una acumulación de reservas para una nueva escalada en otoño. En el frente terrestre, Rusia sumó 84 kilómetros cuadrados de territorio en junio, principalmente en torno a Kostiantínivka, en Donetsk, aunque a un ritmo inferior al de meses anteriores.

La ofensiva aérea ucraniana en profundidad representa hoy uno de los pocos instrumentos con los que Kiev puede compensar su inferioridad numérica en el frente. Si la cadena logística rusa sigue deteriorándose, la presión sobre Moscú para negociar podría intensificarse; si Rusia logra adaptarse tecnológicamente antes de que Ucrania consolide su capacidad ofensiva, el equilibrio estratégico podría volver a inclinarse en su favor.

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