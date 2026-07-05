Día Mundial del Bikini: los diseños más recordados que impusieron estilo en la cultura pop

El Día Internacional del Bikini recuerda cada 5 de julio la presentación del primer bikini moderno en 1946 en París, obra del ingeniero francés Louis Réard. En ese momento, la prenda causó controversia y conmoción, ya que desafiaba los estándares de la moda y la moral de la época.
A lo largo de las décadas, el bikini se transformó en un ícono global, adoptado en playas y piscinas de todo el mundo, y reinterpretado una y otra vez por diseñadores y celebridades.
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Su evolución quedó documentada en la cultura pop y en la moda , donde figuras del espectáculo han popularizado modelos que rápidamente se convirtieron en referencia para millones de personas.
A continuación, un recorrido por algunos de los bikinis más emblemáticos que lucieron celebridades en los últimos años.
1. Kylie Jenner
Kylie Jenner eligió un bikini de dos piezas en color rosa metalizado. El top triangular presentó tiras finas que se ataron al cuello y la espalda, mientras que la parte inferior mostró un corte clásico con tiras laterales ajustables.
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El tejido, de acabado brillante, reflejó la luz y dio al conjunto un aspecto destacado. Este tipo de materiales y tonos metálicos marcaron tendencia en temporadas recientes, impulsados por figuras como Jenner.
2. Hailey Bieber
Hailey Bieber optó por un bikini de dos piezas en amarillo claro, con bordes marrón oscuro. El top triangular llevó tirantes delgados atados al cuello y la espalda, y la parte inferior incluyó tiras finas y anillas metálicas en los costados, lo que aportó un contraste cromático singular.
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Los detalles en tonos tierra y los acabados minimalistas se consolidaron como una de las apuestas preferidas en los últimos veranos.
3. Kendall Jenner
Kendall Jenner lució un bikini de dos piezas en color negro. El corte triangular y las tiras delgadas caracterizaron el top, que se ató al cuello y la espalda. La parte inferior se sostuvo con lazos a los costados, en una propuesta de líneas simples y acabado mate.
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4. Jennifer Lopez
Jennifer Lopez vistió un bikini marrón chocolate compuesto por un top de triángulo con tirantes atados al cuello y la espalda, y un pequeño aplique metálico dorado en el centro.
La parte inferior, en el mismo tono, llevó lazos laterales con detalles metálicos. La adopción del marrón y los tonos cálidos respondió a la tendencia de volver a paletas naturales y sofisticadas.
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5. Taylor Swift
Taylor Swift usó un bikini de dos piezas en tono amarillo claro para unas vacaciones cn Travis Kelce, con textura acanalada. El top tuvo copas triangulares y tiras finas atadas al cuello y la espalda, mientras que la parte inferior presentó laterales de doble tira.
6. Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski eligió un bikini bandeau en la parte superior, con estampado multicolor de flores en tonos vivos como rojo, amarillo y verde. La parte inferior, de corte bajo, replicó el mismo estampado floral y tiras laterales finas. El uso de motivos florales y siluetas sin tirantes refleja el interés por diseños frescos y llamativos.
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7. Leni klum
Leni Klum llevó un bikini de dos piezas en verde esmeralda. El top triangular se ató detrás del cuello y la espalda, y la parte inferior, en el mismo tono, incluyó tiras finas a los costados. El diseño monocromático y simple se destacó por su elegancia y sobriedad, en línea con la preferencia por colores sólidos.
8. Dua Lipa
Dua Lipa posó en sus vacaciones por México junto a Callum Turner con un bikini negro de dos piezas. El top de triángulo tuvo un ribete con patrón geométrico en tonos claros, igual que la parte inferior, que se ató con lazos laterales.
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En otra oportunidad, lució un bikini de estampado animal en marrón, beige y negro, con top triangular y parte inferior de tiras finas, ambos con el mismo diseño de manchas. El auge de los patrones geométricos y animales es uno de los fenómenos recientes en la moda de baño.
9. Bella Hadid
Bella Hadid lució un bikini de dos piezas con acabado metálico en tono cobre. El top triangular y la parte inferior, ambos con tiras finas, reflejaron la luz y produjeron un efecto brillante.
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El bikini, desde su debut hace 80 años, continúa reinventándose y ocupando un lugar central en la moda y la cultura popular. Las elecciones de celebridades no solo marcan estilos, sino que también propician nuevas tendencias y formas de expresión en todo el mundo.
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