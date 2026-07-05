Deportes

La insólita escena que definió el Superclásico de Reserva entre River y Boca: el penal fallado por culpa del césped levantado

Tomás Márquez erró su tiro por culpa del mal estado del campo. El Millonario se metió en la final del certamen

Guardar
Google icon
El césped le jugó un mala pasada al jugador xeneize

El césped levantado en el punto penal condicionó el desenlace del Superclásico de Reserva de este domingo: Tomás Márquez falló el último tiro desde los doce pasos de Boca Juniors por la superficie irregular en ese punto exacto del campo, y Santiago Meloni no perdonó a continuación para que River Plate avanzara a la final del Torneo Proyección Apertura 2026 con un marcador de 3-1 en la definición por penales, tras un empate 0-0 que se sostuvo durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 del tiempo suplementario.

El partido se jugó en Ezeiza, en las instalaciones del predio que lleva el nombre del club. Los hinchas de Boca coparon las tribunas desde temprano para acompañar a la Reserva en una tarde en la que el Superclásico tenía peso propio: había un lugar en la final en juego, y el rival era River. Eso, en cualquier categoría, alcanza para que el ambiente se cargue.

PUBLICIDAD

Sobre el campo, los dos equipos se midieron con cautela. Ninguno tomó riesgos innecesarios y el partido se desenvolvió en un equilibrio que no se rompió ni en el primer tiempo ni en el segundo. Las situaciones de peligro existieron, pero fueron aisladas, sin la contundencia suficiente para inclinar la balanza. El 0-0 llegó al descanso y también al pitido final de los 90 minutos.

*El resumen del partido

En el tiempo suplementario, River encontró espacios y generó varias chances nítidas para anotar. El equipo dirigido por Marcelo Escudero estuvo cerca de resolver la historia antes de los penales, pero el arco de Boca resistió. Los 30 minutos del alargue se consumieron sin goles, y la definición desde los doce pasos se volvió inevitable.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el estado del campo se convirtió en protagonista. En el punto penal del área elegida para la tanda, el césped estaba levantado. La irregularidad del suelo en ese punto exacto no era menor: al momento de apoyar el pie para patear, la superficie cedía de forma imprevista. Cuando le tocó el turno a Márquez, eso fue exactamente lo que ocurrió. El jugador del Xeneize pisó sobre el césped en mal estado, la pelota salió desviada y el remate no encontró el arco. De este modo, la definición quedó a merced del eterno rival.

Lo que siguió fue inmediato. Meloni tomó carrera, pateó y convirtió. River festejó. 3-1 en los penales, y el Millonario se metió en la final del Torneo Proyección Apertura 2026.

El camino de River hasta esta instancia había incluido una segunda posición en la Zona A y la eliminación de Lanús en la fase previa. Boca, en cambio, había llegado como líder de la Zona B tras dejar en el camino a Atlético Tucumán, y era el equipo que jugaba de local. La semifinal se definió en su propio predio, con su propio césped como factor en contra.

La final del certamen quedó sellada entre River y Racing Club. La Academia había conseguido su lugar horas antes, con un triunfo sobre Vélez en la Villa Olímpica gracias al gol de Francisco Fraga. Ahora espera al Millonario para disputar el título.

Temas Relacionados

Tomás MárquezBoca JuniorsRiver PlateReservadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Haaland le da la clasificación a los europeos con dos goles

La máxima campeona del mundo, que desperdició un penal en el primer tiempo, busca avanzar a los cuartos de final ante el conjunto nórdico. En la próxima ronda se enfrentarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Haaland le da la clasificación a los europeos con dos goles

La singular participación de un robot al entregar la pelota de Brasil-Noruega: los festejos que imitó

Durante el entretiempo del partido, el robot humanoide Atlas le acercó el el balón del partido al árbitro y recreó las celebraciones de Matheus Cunha y Erling Haaland

La singular participación de un robot al entregar la pelota de Brasil-Noruega: los festejos que imitó

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El piloto argentino se expresó en sus redes sociales. De la alegría por los puntos a la necesidad de mejora del equipo Alpine

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

La Real Asociación Belga de Fútbol expresó su asombro ante la decisión y anunció que investiga todas las opciones disponibles para proteger sus derechos como equipo participante del Mundial 2026

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

“Tenemos a Salah y a 26 Messis”: las desafiantes declaraciones del cuerpo técnico de Egipto antes del duelo ante Argentina

Ibrahim Hassan, ayudante del entrenador, dejó en claro que los Faraones no se intimidan por la Albiceleste

“Tenemos a Salah y a 26 Messis”: las desafiantes declaraciones del cuerpo técnico de Egipto antes del duelo ante Argentina

DEPORTES

Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

La singular participación de un robot al entregar la pelota de Brasil-Noruega: los festejos que imitó

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

“Tenemos a Salah y a 26 Messis”: las desafiantes declaraciones del cuerpo técnico de Egipto antes del duelo ante Argentina

TELESHOW

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

La foto hot de Marixa Balli en el agua y la divertida reacción de Vero Lozano: “Ese pan dulce y no es Navidad”

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio