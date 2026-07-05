La insólita escena que definió el Superclásico de Reserva entre River y Boca: el penal fallado por culpa del césped levantado

El césped le jugó un mala pasada al jugador xeneize

El césped levantado en el punto penal condicionó el desenlace del Superclásico de Reserva de este domingo: Tomás Márquez falló el último tiro desde los doce pasos de Boca Juniors por la superficie irregular en ese punto exacto del campo, y Santiago Meloni no perdonó a continuación para que River Plate avanzara a la final del Torneo Proyección Apertura 2026 con un marcador de 3-1 en la definición por penales, tras un empate 0-0 que se sostuvo durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 del tiempo suplementario.

El partido se jugó en Ezeiza, en las instalaciones del predio que lleva el nombre del club. Los hinchas de Boca coparon las tribunas desde temprano para acompañar a la Reserva en una tarde en la que el Superclásico tenía peso propio: había un lugar en la final en juego, y el rival era River. Eso, en cualquier categoría, alcanza para que el ambiente se cargue.

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Sobre el campo, los dos equipos se midieron con cautela. Ninguno tomó riesgos innecesarios y el partido se desenvolvió en un equilibrio que no se rompió ni en el primer tiempo ni en el segundo. Las situaciones de peligro existieron, pero fueron aisladas, sin la contundencia suficiente para inclinar la balanza. El 0-0 llegó al descanso y también al pitido final de los 90 minutos.

*El resumen del partido

En el tiempo suplementario, River encontró espacios y generó varias chances nítidas para anotar. El equipo dirigido por Marcelo Escudero estuvo cerca de resolver la historia antes de los penales, pero el arco de Boca resistió. Los 30 minutos del alargue se consumieron sin goles, y la definición desde los doce pasos se volvió inevitable.

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Fue entonces cuando el estado del campo se convirtió en protagonista. En el punto penal del área elegida para la tanda, el césped estaba levantado. La irregularidad del suelo en ese punto exacto no era menor: al momento de apoyar el pie para patear, la superficie cedía de forma imprevista. Cuando le tocó el turno a Márquez, eso fue exactamente lo que ocurrió. El jugador del Xeneize pisó sobre el césped en mal estado, la pelota salió desviada y el remate no encontró el arco. De este modo, la definición quedó a merced del eterno rival.

Lo que siguió fue inmediato. Meloni tomó carrera, pateó y convirtió. River festejó. 3-1 en los penales, y el Millonario se metió en la final del Torneo Proyección Apertura 2026.

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El camino de River hasta esta instancia había incluido una segunda posición en la Zona A y la eliminación de Lanús en la fase previa. Boca, en cambio, había llegado como líder de la Zona B tras dejar en el camino a Atlético Tucumán, y era el equipo que jugaba de local. La semifinal se definió en su propio predio, con su propio césped como factor en contra.

La final del certamen quedó sellada entre River y Racing Club. La Academia había conseguido su lugar horas antes, con un triunfo sobre Vélez en la Villa Olímpica gracias al gol de Francisco Fraga. Ahora espera al Millonario para disputar el título.

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