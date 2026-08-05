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El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

La empresaria rosarina se tomó unos días de descanso junto a su familia, luego de haber acompañado al capitán de la Selección en el Mundial 2026

Un mate de calabaza con yerba y bombilla en primer plano, con una canasta tejida llena de medialunas de fondo en una mesa
Lionel Messi fue uno de los más de 500.000 usuarios que le dejó su "me gusta" a la publicación
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Antonela Roccuzzo realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram este miércoles con diferentes imágenes que dejaron este tiempo de descanso, luego de que Lionel Messi disputara el Mundial 2026 con la selección argentina y se tomara unos días de vacaciones junto a su familia para recargar energías de cara al segundo semestre del año.

La mujer posteó una serie de siete fotografías con una descripción compuesta de emoticones: un mate, las olas, libros y el sol. Allí, Roccuzzo eligió encabezar este mensaje con una postal de ella en un barco con su vista hacia el agua y luciendo su esbelta figura. Messi le dejó su “me gusta” y ya tiene más de 500.000 likes.

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También incluyó otras imágenes, en las que ve un mate con medialunas a un costado, otra junto a uno de sus hijos y una captura de su dieta saludable con la presencia predominante de diferentes frutas como el kiwi y las uvas.

Mujer de espaldas en bikini celeste y blanco sobre la proa de un yate, con el brazo izquierdo detrás de la cabeza, mirando el mar y la ciudad. Cielo nublado
Una de las fotos publicadas por Antonela Roccuzzo en Instagram

Esto se suma a una foto en la que se puede observar que Antonela despuntó otra de sus pasiones en estas vacaciones: la lectura. La empresaria rosarina leyó El Pueblo del Aire, que es una trilogía de fantasía juvenil escrita por la estadounidense Holly Black. En este sentido, una de las capturas destacadas sucedió con una selfie suya en la pileta, mientras tomaba sol y tenía un lector de libros electrónicos a un lado.

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Cabe recordar que cuenta con una extensa colección de libros, entre los que se destacan ‘Harry Potter’ de J.K. Rowling, ‘A Court of Thorns and Roses’ de Sarah J. Maas y ‘Shadow and Bone’ de Leigh Bardugo.

Mujer en bikini rojo y gafas de sol recostada en una tumbona flotante dentro de una piscina bajo el sol. Inflable naranja y mobiliario de exterior alrededor
Antonela Roccuzzo se relaja en una tumbona flotante dentro de una piscina, vistiendo un bikini rojo y gafas de sol, durante sus vacaciones

La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos a la primera dama, como fue bautizada por muchos usuarios al tratarse de la esposa del mejor jugador del mundo.

De esta manera, Antonela Roccuzzo pudo hacerse un tiempo en sus ocupaciones para compartir tiempo con su familia, tras haber acompañado a Leo en cada partido de la última Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista anterior a la cita mundialista con el Pollo Álvarez, Lionel Messi habló sobre el costado de su pareja como empresaria: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”.

Una mujer sonriente con bikini celeste y un niño posan en un yate. Detrás, mar con embarcaciones y skyline de ciudad bajo un cielo nublado
Antonela Roccuzzo y uno de sus hijos posan abrazados en la cubierta de un yate al atardecer

“Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”, manifestó el 10.

Antonela habló de la importancia que implica este gesto del campeón en Qatar 2022 con la selección argentina: “Es importante hacer las cosas por una misma. Fue difícil, y todavía lo es. No siempre lo disfruto. Pero cuento con el apoyo de mi marido, y eso es muy importante. Si no tuviera ese apoyo, no creo que pudiera hacer esto plenamente”.

“Intento centrarme en mi familia. Mis hijos son mi prioridad número uno. Y ahora puedo empezar a hacer cosas por mí misma. Es difícil encontrar el equilibrio como madre, empresaria y alguien que intenta estar presente en eventos. Me sentía muy culpable por salir de casa y no estar con los niños. Fui a Nueva York unos días y me sentí mal. Pero al volver, todo estaba perfecto. Nadie murió. Me di cuenta de que puedo hacer cosas con más frecuencia. Pero creo que es muy importante para mí mostrarles que se puede ser una mujer poderosa y tener una vida propia”, contó en una entrevista para la revista internacional ELLE.

MÁS FOTOS SUBIDAS POR ANTONELA ROCCUZZO

Una mano sostiene una foto polaroid con la imagen de una mujer sonriente con pelo oscuro y remera negra, tomando mate, sobre un libro abierto
Otra de las instantáneas compartidas por la empresaria en redes sociales
Tres libros de tapa dura con portadas ilustradas de fantasía. Títulos "El Rey Malva", "El Príncipe Cruel", "La Reina de Nada". Autora: Holly Black
La trilogía de "El Pueblo del Aire" formó parte de las vacaciones de Antonela
Dos cuencos de madera con uvas rojas, fresas, ciruelas, kiwis en rodajas y piña en cubos dentro de su cáscara, sobre una superficie blanca
Roccuzzo mantuvo su dieta saludable, más allá de su descanso, con presencias de diferentes frutas, como uvas rojas, fresas, kiwis en rodajas y piña en cubos

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