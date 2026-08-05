La visita del papa León XIV a Argentina modifica la agenda de Kicillof: qué viaje evalúa posponer para estar en Luján

Kicillof junto al intendente de Luján, Leo Botto. De fondo la basílica; uno de los puntos que visitará León XIV en su paso por Argentina

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El anuncio oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina y la región, activó al mundo dirigencial que aguarda por la llegada del sumo pontífice al país. Su paso será entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá una parada en territorio bonaerense, precisamente en la basílica de Luján. Ante esa situación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene casi decidido posponer un viaje a China que tenía en agenda para la misma fecha. Optará por estar en el país ante una eventual invitación a la localidad de Luján el día en que vaya León IXV, además de monitorear la colaboración de Buenos Aires en el operativo de seguridad.

A Kicillof lo invitaron a participar de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghai. Se trata de una feria multisectorial dedicada a la importación, que reúne proveedores internacionales y a la que el gobernador iba a asistir con empresarios bonaerenses, con el objetivo de abrir mercados y, en clave política, mostrar un perfil de candidato y de apertura internacional en vistas a las elecciones del 2027. La cumbre en el gigante asiático será entre el 5 y 10 de noviembre y dadas las distancias, en La Plata definían por estas horas qué resolución tomar. Sin embargo, en el encuentro empresarial habrá presencia y representantes del gobierno provincial aunque Kicillof no concurra.

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“Si viene el Papa, no podemos no estar”, plantearon desde el entorno del mandatario provincial ante la noticia del viaje de León XIV.

Además, la confirmación de que León XIV visitará Luján también pone al gobierno bonaerense como parte activa del operativo de seguridad y logística. Este miércoles, el canciller, Pablo Quirno, fue consultado sobre cómo será la coordinación entre la Nación y la administración de Kicillof, dada la reinante tensión política entre ambas jurisdicciones. El funcionario del gobierno de Javier Milei planteó: “El Papa viene a la Argentina, no viene a una provincia en particular, sino que va a diferentes lugares que tienen que ver con su visita pastoral. Esto no es una visita política. No vamos a hacer de esto una visita política y vamos a tener la colaboración de las diferentes autoridades para que la visita sea la mejor visita que Argentina ha tenido de un Papa en su historia”.

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También indicó que “el dispositivo de seguridad ya lo estamos coordinando desde el Ministerio de Seguridad”, que “la responsabilidad es de las autoridades nacionales”, y que “se hará un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las diferentes jurisdicciones que visite el Papa”. Además de Luján, el sumó pontífice también tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba.

“Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, posteó el presidente Javier Milei en su cuenta de X al ser notificado de la gira papal por la región. “Está prevista una reunión con las autoridades argentinas, con el presidente de la Nación”, informó Quirno, en diálogo con Infobae en Vivo. El comunicado oficial precisó que León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre; luego pasará por la Argentina entre el 8 y el 11; y completará la gira en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17. La Santa Sede aclaró que el programa detallado se difundirá más adelante.

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Cuando el Pontífice llegue al país, habrán pasado 39 años desde la última visita papal a la Argentina. El antecedente más reciente fue el de Juan Pablo II en abril de 1987, ya que Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, nunca regresó al país.

Javier Milei ya se reunió con el papa León XIV. Fue en junio de 2025, durante una visita oficial a Italia, donde mantuvieron un encuentro privado. Lo propio había hecho con Francisco, a quien le pidió perdón luego de haberlo calificado como “el representante del maligno en la tierra”, entre otras acepciones. El propio Milei contó luego —al cumplirse un año del fallecimiento de Francisco— que el entonces sumo pontífice aceptó sus disculpas y le dijo: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chico”.

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Javier y Karina Milei junto a León IXV (Photo by Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)

Por su parte, Kicillof también pudo conseguir una reunión con Francisco. La administración bonaerense había solicitado una audiencia que la Santa Sede finalmente concedió. El encuentro en el Vaticano tuvo lugar el 13 de junio de 2024.

Semanas atrás, y con la posibilidad de una visita papal flotando en el aire, Kicillof había participado del encuentro organizado por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”.

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De ese encuentro, del que participaron integrantes del gobierno bonaerense, intendentes del peronismo, el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, dirigentes sociales y sindicales, salió un documento final en el que se expresó la importancia de considerar la política como una de las expresiones más elevadas de la caridad, en consonancia con las ideas del papa Francisco. También subrayó la necesidad de que la política recupere su papel de servicio al bien común y no se limite a responder a intereses de grupos de poder. El texto cita la encíclica Fratelli Tutti, donde se señala: “La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Además, advierte que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Kicillof, escoltado por la Jefa de Asesores del Gobierno PBA, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco junto al Papa Francisco

El documento final insiste en “la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización”, e invita a impulsar un proyecto provincial y nacional orientado a la justicia social en el área metropolitana.

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“Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ‘poner la patria al hombro’“, concluía ese texto.

Pese a no profesar la fe, Kicillof mantiene una buena y aceitada relación con la Iglesia católica. Dialoga sin intermediarios con el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, un estrecho colaborador de Francisco y exarzobispo de La Plata. También mantiene vínculo asiduo con el actual arzobispo de la capital bonaerense, Gustavo Carrara y con el propio Jorge García Cuerva, que ocupa el mismo rol pero en la Capital Federal.

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