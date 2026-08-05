5 tonos que pueden achicar una cocina pequeña, según diseñadores internacionales

Los colores intensos absorben luz y reducen la amplitud visual en cocinas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir el color de una cocina puede cambiar por completo la forma en que se percibe el ambiente, sobre todo cuando el espacio es reducido y la luz natural escasea. En esos casos, algunas tonalidades aportan carácter, pero otras pueden reforzar la sensación de encierro.

Las cocinas pequeñas suelen invitar a probar colores intensos para ganar personalidad, pero varios tonos oscuros pueden reducir todavía más la percepción del espacio. El reporte reunió las observaciones de Amy Wax, especialista internacional en color para proyectos residenciales, y de Eddie Maestri, director creativo de un estudio, sobre las gamas que tienden a absorber luz o acercar visualmente las paredes.

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De acuerdo con The Spruce, un sitio web especializado en decoración, diseño de interiores, mejoras para el hogar y jardinería, la elección del color en una cocina no responde solo a una cuestión estética. En ambientes con pocos metros cuadrados, la pintura también influye sobre la luminosidad y la sensación de amplitud. Algunos tonos muy usados en decoración pueden generar un efecto de encierro, sobre todo en espacios con escasa luz natural.

1. Azul marino

El azul marino genera un contraste excesivo cuando el ambiente tiene pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los colores que los diseñadores recomiendan revisar aparece el azul marino, un tono habitual en cocinas modernas por su contraste con muebles claros, maderas rubias o superficies blancas. Según Amy Wax, ese contraste puede resultar excesivo cuando el ambiente es reducido.

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“La intensidad de ese contraste en un espacio tan pequeño puede ser abrumadora y, honestamente, distractora para un ambiente de estas dimensiones”, afirmó Amy Wax. La especialista explicó que el azul marino mantiene vigencia porque combina con una amplia variedad de materiales y acabados, aunque no siempre favorece la percepción visual del tamaño.

Como alternativa, Wax propuso versiones más suaves de esa familia cromática, como un azul pizarra claro o un azul grisáceo.

2. Gris carbón

Los grises carbón oscurecen paredes y gabinetes en espacios con iluminación limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los tonos mencionados fue el gris carbón, una variante fuerte dentro de la paleta neutra. Su principal inconveniente, según los expertos citados por el medio, radica en su capacidad para absorber luz, un factor que puede dejar la cocina con una apariencia más cerrada.

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Wax sostuvo que ese efecto puede aparecer tanto en paredes como en gabinetes, aun cuando el objetivo inicial sea lograr una imagen sobria. Frente a ese escenario, la especialista recomendó inclinarse por neutros más claros.

“Los neutros claros expanden la cocina y existen incontables opciones para elegir”, señaló la experta. En esa lista incluyó beiges, grises claros, tonos arena, taupe, caramelo y grises fríos, todos con mayor capacidad para reflejar luz y aliviar la carga visual.

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3. Verde bosque o esmeralda

El verde bosque y el esmeralda pesan más cuando faltan ventanas o aire alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verde oscuro, en variantes como bosque o esmeralda, también integra el grupo de colores que pueden achicar visualmente una cocina. El artículo de The Spruce indicó que estos tonos suelen elegirse por la asociación con la naturaleza y por el clima de sofisticación que aportan.

Para Eddie Maestri, ese efecto decorativo puede jugar en contra cuando faltan ventanas o superficie libre. “Sin luz natural o sin aire alrededor, estos verdes profundos pueden pesar sobre el ambiente”, afirmó el diseñador.

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Maestri sugirió reemplazarlos por verdes apagados como los tonos sage. Wax coincidió con esa línea y propuso verdes salvia o azulados más suaves.

4. Rojo oscuro

Los rojos profundos acercan ópticamente las superficies y recortan la percepción espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rojos profundos, entre ellos rubí, escarlata o borgoña, figuran también entre los tonos que pueden afectar la amplitud visual. Estas variantes tienden a acercar ópticamente las paredes y a quitar claridad al conjunto.

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En cocinas pequeñas, ese resultado puede reforzar la sensación de estrechez, sobre todo si el color ocupa grandes superficies. Para evitar ese efecto, Wax planteó mirar hacia rojos terrosos como el óxido o la terracota, que conservan calidez con menor densidad visual.

La especialista agregó que otras opciones, como un rosa salmón o un blanco cremoso, pueden introducir matices cálidos sin recargar el ambiente.

5. Pizarra profunda

La pizarra profunda funciona mejor en ambientes amplios que en cocinas reducidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizarra oscura aparece con frecuencia en cocinas de estilo tuxedo, donde conviven gabinetes claros y oscuros. Aun así, Maestri consideró que ese recurso no funciona igual en todos los espacios. En especial, pierde eficacia en ambientes ajustados o con poca entrada de luz.

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“Estos tonos densos son elegantes, pero pueden absorber mucha luz y hacer que los espacios reducidos se sientan más cerrados”, indicó Eddie Maestri. Como salida, el diseñador sugirió pasar a versiones más livianas del gris o a mezclas cálidas.

La selección de colores claros o medios, señalaron los especialistas internacionales consultados, permite mantener el clima decorativo buscado sin comprometer la percepción del tamaño en una cocina pequeña.

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