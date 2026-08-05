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“Grandma gardens”: las 8 plantas que definen la tendencia de los jardines nostálgicos

El estilo recupera especies clásicas y una forma de diseñar espacios verdes con un enfoque más cálido, natural y habitable

Casa de ladrillo con ventanas, jardín con rosas rosadas y amarillas, otras flores moradas y blancas, camino de piedra, mesa de madera, guantes de jardinería, herramientas, macetas.
El estilo prioriza canteros curvos y una apariencia suelta con planificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los llamados “grandma gardens” vuelven a ganar espacio con una fórmula basada en flores tradicionales, perfume y rincones de descanso. Recuperan rasgos de los jardines antiguos, con canteros curvos, materiales naturales y especies clásicas.

La diseñadora Caroline Maurer y Gracie Poulson señalaron al medio que este estilo combina una apariencia suelta con planificación y una fuerte carga nostálgica.

Además de las plantas, el esquema incorpora piedra, ladrillo, madera envejecida, senderos, bancos y bebederos para aves. La fragancia también ocupa un lugar central. Estas son las 8 especies que las especialistas destacan para lograr ese efecto.

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1. Rosas

Un rosal en casa
Rosas inglesas David Austin, apreciadas por su belleza y tradición, destacan en jardines clásicos por su demanda y cuidados específicos. (Imagen Ilustratativa Infobae)

Las rosas ocupan un lugar central en este tipo de jardín por su valor ornamental y su asociación histórica con los diseños tradicionales. Maurer señaló que las variedades de David Austin Roses (o rosas inglesas) figuran entre las opciones más buscadas para ese estilo. El medio indicó que requieren varias horas de sol, suelo con buen drenaje y riego y fertilización regulares.

2. Peonías

Flores ornamentales, peonías, naturaleza, colores vibrantes, floración exuberante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las flores de las peonías generan abundancia en grandma gardens y el follaje perdura fuera de temporada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peonías aportan volumen y perfume en primavera. Sus flores grandes ayudan a construir el efecto abundante que caracteriza a los grandma gardens, mientras que su follaje mantiene presencia fuera de la floración. Responden mejor a pleno sol, suelo drenado y riego frecuente hasta su establecimiento.

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3. Delphiniums

Una hilera de flores azules altas, moradas pequeñas y blancas redondas en un jardín al lado de una valla de estacas blanca y un césped verde.
Los delphiniums ordenan el cantero con altura y espigas florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delphiniums suman altura y verticalidad con espigas florales en gamas de azul, violeta y blanco. Se remarcó que su función en el cantero consiste en ordenar visualmente el conjunto y aportar estructura. Para su desarrollo, el medio consignó que necesitan sol pleno, sustrato fértil con buen drenaje y riego regular en época de floración.

4. Malvarrosas

Muro de piedra, puerta de madera azul, malvas reales rosadas y blancas, rosas trepadoras, lavanda, delphiniums azules, camino de losas, césped, cielo.
Las malvarrosas construyen capas y fondos con tallos altos y flores en copa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las malvarrosas —hollyhocks en inglés— aparecen como otra especie útil para armar capas dentro del jardín. Se señaló que producen tallos florales altos, con flores en forma de copa y en varios colores, y que pueden alcanzar hasta 2,7 metros de altura. Esa escala las vuelve aptas para fondos de cantero o cercos. El medio recomendó ubicarlas a pleno sol y en suelos drenados, con humedad constante.

5. Dedaleras

La imagen muestra varios tallos verticales con múltiples flores rosadas en forma de campana y hojas verdes, sobre un fondo borroso de vegetación.
Las dedaleras suman color en espigas, con la advertencia de su alta toxicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dedaleras ofrecen espigas con flores tubulares en tonos rosados, púrpuras, crema o amarillos. Son una referencia clásica del jardín antiguo, aunque su uso exige precaución. Se trata de una planta altamente tóxica para personas y mascotas, un punto que varios jardineros tienen en cuenta antes de incorporarla. En cuanto al cultivo, el medio indicó que prospera con sol pleno o parcial y suelo húmedo con buen drenaje.

6. Lavanda

Patio de piedra con fachada de piedra, puerta de madera, ventanas, fuente, varias macetas con plantas aromáticas, rosales, silla de mimbre y perro durmiendo.
La lavanda se destaca por su aroma y su bajo mantenimiento una vez establecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda aparece asociada al componente aromático que Poulson definió como indispensable en este tipo de espacios. The Spruce describió a esta especie mediterránea como una planta de bajo mantenimiento una vez establecida, con expansión rápida y retorno anual confiable. El medio aconsejó ubicarla en una zona de pleno sol y regarla solo cuando el sustrato se encuentre seco.

7. Hortensias

Casa de piedra con tejado oscuro y ventana. Hortensias azules, púrpuras y rosadas. Sendero de grava. Césped y árboles.
Las hortensias aportan color y volumen en zonas con menos luz directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hortensias cumplen una función de volumen y color en sectores con menos luz directa. Se indicó que se valoran por sus flores grandes, su mantenimiento moderado y su tolerancia relativa a la sombra. Entre las variantes citadas por el medio figuran Hydrangea macrophylla y cultivares de menor porte como “Bobo”, “Little Quick Fire” e “Invincible Wee White”. La recomendación de manejo incluye suelo húmedo y drenado, con sol de mañana y sombra por la tarde.

8. Boj

Una hilera de arbustos esféricos verdes sobre césped. Al fondo, vegetación borrosa y sombras. La luz del sol ilumina la escena.
El boj funciona como borde, seto bajo o figura podada dentro de un “grandma garden”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boj aporta verde permanente y sirve para bordes, setos bajos o formas podadas. Se trata de una elección clásica para quienes buscan introducir estructura en un jardín de aspecto más libre. El medio indicó que crece mejor con sol pleno o sombra parcial, suelo drenante y riego regular durante la etapa de implantación. También destacó su respuesta favorable a la poda, una característica útil para topiarias y recortes periódicos.

Más que una fórmula cerrada, el grandma garden funciona como una combinación de especies tradicionales, perfume y materiales naturales. Según las especialistas citadas por The Spruce, el objetivo no pasa por un jardín rígido o de exhibición, sino por un espacio habitable, con flores en capas, senderos y un lugar para sentarse entre la vegetación.

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