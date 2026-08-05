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Cómo los perros aceleran y mejoran la rehabilitación hospitalaria en pacientes con ACV

Un estudio de Mayo Clinic comprobó que la presencia de animales de asistencia impulsa mayor compromiso, actividad física y avances en personas en proceso de recuperación tras un accidente cerebrovascular

Un estudio de la Mayo Clinic demuestra que los perros de terapia favorecen la recuperación activa en pacientes con accidente cerebrovascular (Mayo Clinic)
Un estudio de la Mayo Clinic demuestra que los perros de terapia favorecen la recuperación activa en pacientes con accidente cerebrovascular (Mayo Clinic)
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Un nuevo estudio comprobó que la presencia de perros de terapia en la rehabilitación hospitalaria de pacientes con accidente cerebrovascular favorece una recuperación más activa y participativa. Según la investigación publicada en Mayo Clinic Proceedings, quienes interactúan con animales en sus sesiones logran mayor implicación en las actividades, muestran más movilidad y aumentan su actividad física en comparación con quienes no acceden a este enfoque.

El estudio analizó a pacientes hospitalizados que participaron de sesiones junto a perros de terapia entrenados. La investigación muestra que quienes interactuaron con estos animales lograron mayor implicación en su tratamiento y mejoraron su capacidad para moverse y realizar actividad física. La presencia de un animal de terapia cambia la dinámica habitual de las sesiones de rehabilitación y puede marcar la diferencia en el avance de los pacientes.

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La presencia de un perro de terapia puede cambiar por completo la dinámica de una sesión de rehabilitación”, aseguró Whitney Romine, directora de servicios asistidos por animales en la Mayo Clinic. “Los pacientes suelen comentar que se sienten más seguros, tranquilos y con mayor capacidad para participar en las actividades terapéuticas, lo que puede marcar una diferencia significativa en su proceso de recuperación”, añadió Romine.

Cómo ayudan los perros a los pacientes con ACV a mejorar la rehabilitación hospitalaria
La investigación, publicada en Mayo Clinic Proceedings, revela que la interacción con animales aumenta la implicación y la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo destaca que las actividades no se limitan a la interacción pasiva: los pacientes caminan, juegan a buscar la pelota, acarician o cepillan al animal. Estas acciones, simples en apariencia, generan un entorno menos intimidante y favorecen el compromiso con el tratamiento. Es decir, el perro funciona como un catalizador de la motivación y del vínculo entre el paciente y el equipo terapéutico.

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Obstáculos en la recuperación y cómo los animales ayudan a superarlos

De acuerdo con la Mayo Clinic, uno de los grandes desafíos de la rehabilitación luego de un accidente cerebrovascular radica en la baja energía, la falta de interés y la escasa compañía que suelen experimentar los pacientes. El estudio revela que la incorporación de perros de terapia ayuda a romper ese círculo, brindando un estímulo emocional y una motivación adicional para participar en los ejercicios indicados por el equipo médico.

Esta investigación demuestra que el tratamiento asistido con animales puede ofrecer una forma práctica y eficaz de mejorar la participación y favorecer mejores resultados en la rehabilitación”, afirmó Brent Bauer, médico internista. El especialista remarcó que la recuperación tras un ictus puede ser complicada, sobre todo cuando los pacientes se enfrentan a obstáculos como la falta de motivación o la poca energía. En otras palabras, el perro de terapia se convierte en un aliado inesperado para superar barreras que muchas veces frenan el progreso.

Cómo ayudan los perros a los pacientes con ACV a mejorar la rehabilitación hospitalaria
Pacientes hospitalizados que participaron en sesiones con perros de terapia mostraron mayor compromiso en su tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo replicable para otras especialidades médicas

El artículo, titulado “El impacto del tratamiento asistido con animales en la rehabilitación de pacientes hospitalizados con accidente cerebrovascular”, va más allá de describir los beneficios inmediatos. Los autores proponen un modelo de atención clínica que integre equipos de cuidadores de animales cualificados para mejorar la experiencia y los resultados de los pacientes. Además, el estudio explora la posibilidad de adaptar esta estrategia a otras áreas médicas, lo que abre la puerta a su implementación en diferentes especialidades y tipos de pacientes.

La investigación, realizada en colaboración con Nestlé Purina PetCare, incluyó la participación activa de equipos entrenados y el seguimiento de los resultados de los pacientes a lo largo de su rehabilitación.

El perro que trabaja en un hospital de cuidados paliativos visitando a los moribundos (Pexels)
La presencia de animales de terapia modifica la dinámica de las sesiones de rehabilitación y puede influir en el avance de los pacientes (Pexels)

Los resultados de este estudio adquieren relevancia en un contexto donde la atención a la salud mental y emocional de los pacientes cobra cada vez mayor importancia. La evidencia científica respalda la utilidad de los perros de terapia como complemento en tratamientos de rehabilitación, no solo por el apoyo emocional sino por los beneficios concretos en la movilidad y el compromiso del paciente. Esto significa que la propuesta no se limita a una tendencia pasajera, sino que cuenta con aval clínico para su integración en protocolos hospitalarios.

El trabajo confirma que el tratamiento asistido por animales no solo eleva el ánimo de las personas en recuperación, sino que también puede acelerar y mejorar su progreso. Como subrayó Romine, “los pacientes suelen compartir que se sienten más empoderados para involucrarse en las actividades de terapia”, un dato que refleja la dimensión humana detrás de los resultados numéricos.

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