Economía
Agregar Infobae enGoogle

Fue a esquiar a Bariloche en plena temporada, mostró cuánto cuesta un día en las pistas y su gasto total se viralizó

Una influencer desató un debate al revelar cuál fue el gasto total por persona entre pases, alquiler de equipos y comidas

Una influencer detalló cuánto se gasta esquiando un día en Bariloche

Guardar

Quienes planean esquiar en Bariloche, uno de los destinos más buscados durante las vacaciones de invierno, deben prepararse para afrontar un gasto que supera los $300.000 por día por persona si se eligen opciones de alquiler y consumo dentro del propio centro de esquí. Este monto contempla el pase diario para acceder a la montaña, el alquiler de equipos completos y las comidas habituales durante la jornada, sin incluir gastos extra o compras en locales de la zona.

El interés por los costos reales cobró fuerza a partir de un video de Guadalupe Adamovsky, que superó las 100.000 visitas en TikTok. La influencer detalló uno por uno los precios de su experiencia en la nieve. “Acabamos de sacar el pase para subir a la montaña a esquiar. Salió $160.000 por persona”, explicó en el video, y agregó que en su caso pagó por tres días de pase.

PUBLICIDAD

En cuanto al equipamiento, Adamovsky contó: “Les dejo los precios de las botas y los esquíes que alquilé. $76.000 por día salió el de alto nivel”. La usuaria remarcó que existen alternativas más económicas fuera del centro principal.

La gastronomía representa otro gasto significativo para quienes opten por visitar la popular ciudad de Río Negro. “Pedimos dos chocolates calientes, una pastafrola y un alfajor, todo $40.000”, relató Adamovsky, y luego sumó: “Esta pizza vale $35.000. Y la polenta barrilete vale $55.000. ¿Me zarpé? Capaz”.

PUBLICIDAD

Cerro Catedral-Coronavirus
Bariloche es uno de los destinos más elegidos por los argentinos durante las vacaciones de invierno. (Alejandra Bartoliche/Télam/CGL)

La influencer también mostró compras fuera de la pista. Adquirió una tableta de frambuesa, otra de chocolate Dubái y una garrapiñada de pistacho por $19.890 con 15% de descuento en una reconocida heladería barilochense. En el shopping de Catedral, compró un abrigado cuello polar por 20.000 pesos.

Adamovsky aclaró que los precios pueden variar y que hay opciones más económicas: “Obviamente que hay diferentes opciones para todo. Podés alquilar en otro lado los equipos, podés comer abajo, en el shopping, y te sale mucho más barato o llevarte tus cosas para comer”. Sobre la experiencia, sintetizó: “Es un deporte caro, pero hermoso”.

Vacaciones de invierno

Durante las vacaciones de invierno, el movimiento turístico dentro de Argentina alcanzó cifras superiores a las del año anterior. De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se desplazaron por el país 4,6 millones de personas, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. Este volumen implica un aumento del 5,9% en comparación con el receso invernal previo. El gasto total de los viajeros ascendió a $2,12 billones, lo que generó un impacto económico 2,5% mayor que en 2025, siempre considerando precios constantes.

Cerro Catedral - Bariloche
Fotografía: Ariel Carreras

Según destacó la Secretaría de Turismo de la Nación, el turismo receptivo también marcó un primer semestre histórico en 2026. El Indec informó que 3,1 millones de turistas extranjeros ingresaron al país, el nivel más alto registrado en los últimos años. Entre ellos, 1,43 millones llegaron desde países no limítrofes, la cifra máxima de los últimos 25 años para ese segmento.

El Observatorio Argentino de Turismo (OAT), dependiente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), reportó una alta ocupación en los destinos más buscados durante el receso escolar federal. San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias, mientras que varias localidades superaron el 80 % de ocupación, como Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

En ese marco, los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas sumaron 510.136 reservas, lo que representa un incremento del 9 % respecto al año anterior y contribuye a ampliar la conectividad nacional hacia los principales destinos turísticos.

El informe además evidenció que las reservas de último momento siguieron siendo una tendencia durante julio. Muchos viajeros optaron por combinar varios destinos en un solo viaje y reducir la extensión de sus estadías. La realización del Mundial de Fútbol también tuvo impacto sobre la demanda turística durante las primeras semanas del mes.

Temas Relacionados

EsquiarBarilocheGastosVacaciones de inviernoViralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Argentina se derrumbó del puesto 70 al 104 en un índice global clave para el desarrollo económico en sólo tres años

El informe internacional advierte sobre el deterioro de los incentivos económicos y la persistencia de modelos rentistas en el país

Por qué Argentina se derrumbó del puesto 70 al 104 en un índice global clave para el desarrollo económico en sólo tres años

Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y tocaron el nivel más alto desde 2019

La autoridad monetaria adquirió USD 8 millones este miércoles y sus tenencias brutas quedaron en USD 50.059 millones, el máximo en la era Milei

Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y tocaron el nivel más alto desde 2019

Ley de Tierras: un campo argentino vale menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense

El oficialismo retiró a último momento el capítulo sobre venta de campos a extranjeros. Los datos del sector ubican la tierra argentina por debajo de Brasil y Estados Unidos, con precios que llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011

Ley de Tierras: un campo argentino vale menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense

El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

El mayorista cerró a $1.496,50, con más de USD 500 millones operados. Al público subió a $1.520 para la venta en el Banco Nación

El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

Cómo afecta el conflicto diplomático con Brasil al proceso de privatización de Aysa

La tensión bilateral abre interrogantes sobre la participación de dos operadores brasileños que analizan competir por la empresa de agua y saneamiento, en una licitación que exige una vasta experiencia en la materia. Cuáles son esas empresas

Cómo afecta el conflicto diplomático con Brasil al proceso de privatización de Aysa

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La maniobra que le permitió a Colapinto ganar el premio al mejor sobrepaso del mes en la Fórmula 1

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Atlético Madrid vendió a Nahuel Molina a un club italiano por una cifra millonaria

Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

TELESHOW

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras cuestiona audiencia de la CIDH sobre denuncias relacionadas con el juicio político

Honduras cuestiona audiencia de la CIDH sobre denuncias relacionadas con el juicio político

Te lo ruego: nunca escribas con IA

Panamá refuerza la vigilancia de cuatro enfermedades como parte de un plan para eliminar 30 patologías

Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

El presidente Bernardo Arévalo celebra la liberación condicionada de Pacheco y Chaclán