Fue a esquiar a Bariloche en plena temporada, mostró cuánto cuesta un día en las pistas y su gasto total se viralizó

Una influencer detalló cuánto se gasta esquiando un día en Bariloche

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Quienes planean esquiar en Bariloche, uno de los destinos más buscados durante las vacaciones de invierno, deben prepararse para afrontar un gasto que supera los $300.000 por día por persona si se eligen opciones de alquiler y consumo dentro del propio centro de esquí. Este monto contempla el pase diario para acceder a la montaña, el alquiler de equipos completos y las comidas habituales durante la jornada, sin incluir gastos extra o compras en locales de la zona.

El interés por los costos reales cobró fuerza a partir de un video de Guadalupe Adamovsky, que superó las 100.000 visitas en TikTok. La influencer detalló uno por uno los precios de su experiencia en la nieve. “Acabamos de sacar el pase para subir a la montaña a esquiar. Salió $160.000 por persona”, explicó en el video, y agregó que en su caso pagó por tres días de pase.

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En cuanto al equipamiento, Adamovsky contó: “Les dejo los precios de las botas y los esquíes que alquilé. $76.000 por día salió el de alto nivel”. La usuaria remarcó que existen alternativas más económicas fuera del centro principal.

La gastronomía representa otro gasto significativo para quienes opten por visitar la popular ciudad de Río Negro. “Pedimos dos chocolates calientes, una pastafrola y un alfajor, todo $40.000”, relató Adamovsky, y luego sumó: “Esta pizza vale $35.000. Y la polenta barrilete vale $55.000. ¿Me zarpé? Capaz”.

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Bariloche es uno de los destinos más elegidos por los argentinos durante las vacaciones de invierno. (Alejandra Bartoliche/Télam/CGL)

La influencer también mostró compras fuera de la pista. Adquirió una tableta de frambuesa, otra de chocolate Dubái y una garrapiñada de pistacho por $19.890 con 15% de descuento en una reconocida heladería barilochense. En el shopping de Catedral, compró un abrigado cuello polar por 20.000 pesos.

Adamovsky aclaró que los precios pueden variar y que hay opciones más económicas: “Obviamente que hay diferentes opciones para todo. Podés alquilar en otro lado los equipos, podés comer abajo, en el shopping, y te sale mucho más barato o llevarte tus cosas para comer”. Sobre la experiencia, sintetizó: “Es un deporte caro, pero hermoso”.

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Vacaciones de invierno

Durante las vacaciones de invierno, el movimiento turístico dentro de Argentina alcanzó cifras superiores a las del año anterior. De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se desplazaron por el país 4,6 millones de personas, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. Este volumen implica un aumento del 5,9% en comparación con el receso invernal previo. El gasto total de los viajeros ascendió a $2,12 billones, lo que generó un impacto económico 2,5% mayor que en 2025, siempre considerando precios constantes.

Fotografía: Ariel Carreras

Según destacó la Secretaría de Turismo de la Nación, el turismo receptivo también marcó un primer semestre histórico en 2026. El Indec informó que 3,1 millones de turistas extranjeros ingresaron al país, el nivel más alto registrado en los últimos años. Entre ellos, 1,43 millones llegaron desde países no limítrofes, la cifra máxima de los últimos 25 años para ese segmento.

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El Observatorio Argentino de Turismo (OAT), dependiente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), reportó una alta ocupación en los destinos más buscados durante el receso escolar federal. San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias, mientras que varias localidades superaron el 80 % de ocupación, como Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

En ese marco, los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas sumaron 510.136 reservas, lo que representa un incremento del 9 % respecto al año anterior y contribuye a ampliar la conectividad nacional hacia los principales destinos turísticos.

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El informe además evidenció que las reservas de último momento siguieron siendo una tendencia durante julio. Muchos viajeros optaron por combinar varios destinos en un solo viaje y reducir la extensión de sus estadías. La realización del Mundial de Fútbol también tuvo impacto sobre la demanda turística durante las primeras semanas del mes.