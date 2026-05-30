Más allá de las rabas: los 6 mejores platos con calamar y cómo prepararlos

El calamar destaca por su textura firme y sabor delicado, permite platos crujientes y frescos en cocinas de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad del calamar como ingrediente trasciende fronteras y tradiciones culinarias. Aunque en muchos países las rabas o calamares fritos son la imagen más reconocida de este molusco en la mesa, protagoniza recetas emblemáticas en diversas culturas. Su textura firme y sabor delicado permiten desde frituras crujientes hasta preparaciones frescas y sutiles, adaptándose tanto a platos sencillos de playa como a bocados refinados de alta cocina.

La prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas elaboró una selección de los mejores platos con calamar del mundo, basándose en votaciones de usuarios y expertos culinarios. La lista reúne preparaciones tradicionales de la costa mediterránea, Asia y Australia, lo que muestra la diversidad y el atractivo internacional del calamar en la gastronomía.

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1. Kalamar tava, Turquía

El Kalamar tava de Turquía se sirve caliente con salsa Tarator de yogur ajo nuez y limón aporta frescura y cremosidad a la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay verano en la costa turca sin el aroma tentador de los calamares fritos, recién salidos de la sartén. Este plato convoca recuerdos de bares junto al mar, donde la textura crujiente y el toque de limón lo vuelven irresistible.

En Turquía, el Kalamar tava se sirve como entrada en reuniones familiares o como picada en bares, acompañado de una copa de raki. Se sirve con salsa Tarator, hecha con yogur, ajo, nuez y limón, que aporta frescura y cremosidad.

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Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de tubos de calamar limpios 250 cc de leche 120 g de harina 0000 1 cdita de bicarbonato de sodio 1 cdita de sal fina 1 pizca de pimienta negra (opcional) 1 pizca de ají molido o hierbas secas (opcional) Aceite de girasol para freír 1 limón

Para la salsa Tarator:

150 g de yogur natural 40 g de nueces peladas 1 diente de ajo Jugo de 1/2 limón 1 cda de aceite de oliva 1 rebanada de pan lactal sin corteza, remojada y exprimida Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer Kalamar tava, paso a paso

Cortar los tubos de calamar en aros de 1 a 1,5 cm de grosor. Sumergir los aros en leche y dejar en heladera por 1 hora (esto ablanda y perfuma el calamar). Escurrir y secar muy bien los aros. Mezclar la harina, bicarbonato, sal y, si se desea, pimienta o ají molido. Pasar los aros por la mezcla de harina (el rebozado debe cubrirlos por completo para lograr el punto justo de crocancia). Calentar abundante aceite a 180°C (la temperatura alta es esencial para que no absorban grasa). Freír los aros por tandas, 2-3 minutos por lado, hasta que estén bien dorados. Escurrir sobre papel absorbente. Para la salsa Tarator: procesar yogur, nueces, ajo, jugo de limón, aceite de oliva y el pan remojado hasta obtener una salsa homogénea y cremosa (el pan aporta cuerpo y textura). Salpimentar. Servir los calamares calientes con la salsa Tarator y gajos de limón.

2. Kalamarakia tiganita, Grecia

En Grecia el Kalamarakia tiganita es tradición en tabernas se acompaña con vino blanco y perejil fresco picado sobre los calamares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico de las tabernas griegas, los calamares fritos despiertan el apetito con su dorado tentador y aroma a mar. En Grecia, es costumbre acompañarlos con una copa de vino blanco y disfrutar en buena compañía.

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Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de calamar (tubos y tentáculos) Sal fina a gusto Pimienta negra a gusto 120 g de harina 0000 Aceite de girasol para freír 1 limón 2 cdas de perejil fresco picado

Cómo hacer Kalamarakia tiganita, paso a paso

Limpiar bien los tubos y tentáculos de calamar, cortar los tubos en aros de 1 cm (usar también los tentáculos aporta sabor y textura). Secar muy bien los calamares con papel absorbente. Sazonar con sal y pimienta. Pasar los calamares por harina, sacudiendo el exceso. Calentar abundante aceite a 180°C. Freír en tandas chicas, 2-3 minutos, hasta dorar. Escurrir sobre papel absorbente. Servir inmediatamente, rociar con jugo de limón y espolvorear con perejil fresco picado.

3. Rabas, España

Las rabas son una entrada infaltable en bares de la costa y se consumen todo el año, pero alcanzan su esplendor en el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de una fuente de rabas humeantes junto al mar evoca vacaciones y reuniones entre amigos. En toda la costa, el plato de origen español es la entrada infaltable en restaurantes y bares.

Se disfrutan durante todo el año, pero su momento de gloria es el verano, servidas con limón y una cerveza bien fría.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de calamar fresco (tubos y/o tentáculos) Sal fina a gusto 100 g de harina 0000 Aceite de girasol o aceite de oliva suave, cantidad necesaria 1 limón

Cómo hacer Rabas, paso a paso

Limpiar el calamar y cortar en tiras o aros de 1 cm de grosor (usar calamar fresco es fundamental para la textura). Secar bien los trozos con papel absorbente. Salar los calamares justo antes de rebozar. Pasar por harina, sacudiendo el exceso. Calentar abundante aceite a 180°C. Freír por tandas chicas, 2-3 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. Escurrir sobre papel absorbente. Servir de inmediato con sal fina y gajos de limón.

4. Jiao yan you yu (calamar frito a la sal y pimienta), China

En la receta china Jiao yan you yu el calamar se marina en vino de arroz y se termina con sal pimienta y cebolla de verdeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa de un restaurante chino, el calamar frito a la sal y pimienta es sinónimo de celebración y sabor intenso. Su aroma especiado y su textura crocante conquistan los paladares.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de calamar (tubos y tentáculos) 2 cdas de vino de arroz 1 cdita de sal fina 1 cdita de pimienta de Sichuan (o blanca) 120 g de harina de papa (o fécula de maíz) 2 dientes de ajo 2 cebollas de verdeo 1 ají rojo picante Aceite de girasol para freír 1 cdita extra de sal y 1 cdita de pimienta para terminar

Cómo hacer Jiao yan you yu, paso a paso

Limpiar los tubos y tentáculos de calamar. Marcar en cruz la superficie de los tubos y cortar en piezas de bocado (el corte cruzado ayuda a la textura y presentación). Marinar los trozos en vino de arroz y 1 cdita de sal, 10 minutos. Escurrir y secar bien. Pasar por harina de papa hasta cubrir completamente (la harina de papa da máxima crocancia, pero puede usarse fécula de maíz). Calentar aceite a 180°C. Freír los calamares en tandas chicas, 2-3 minutos, hasta dorar. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. En una sartén o wok, saltear en 1 cda de aceite el ajo, ají y la parte blanca de la cebolla de verdeo, 1 minuto. Sumar los calamares fritos y espolvorear con la mezcla de sal y pimienta de Sichuan (agregar la pimienta en el salteado realza el aroma). Saltear todo junto 1 minuto y terminar con la parte verde de la cebolla. Servir caliente.

5. Salt and Pepper Calamari, Australia

Usar calamar fresco es fundamental para lograr textura tierna en las preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier restaurante del sudeste asiático o Australia, el Salt and Pepper Calamari es un favorito absoluto de la carta. Crocante, aromático y con ese toque de pimienta que lo distingue.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de calamar fresco (tubos y tentáculos) 120 g de harina 0000 40 g de fécula de maíz 1 cdita de sal fina 1 cdita de pimienta negra molida 1 cdita de pimienta blanca (opcional) 2 dientes de ajo 2 cebollas de verdeo 1 ají rojo picante Aceite de girasol para freír 1 limón para servir

Cómo hacer Salt and Pepper Calamari, paso a paso

Cortar los tubos de calamar en aros o tiras, incluir los tentáculos si están disponibles (usar calamar fresco es fundamental para un resultado tierno). Secar bien los trozos con papel absorbente. Mezclar la harina, fécula, sal, pimienta negra y blanca. Rebozar los calamares en la mezcla, retirando el exceso. Calentar abundante aceite a 180°C. Freír hasta dorar. Escurrir sobre papel absorbente. En una sartén aparte, saltear el ajo picado, ají y la parte blanca de la cebolla de verdeo en 1 cda de aceite, 1 minuto. Agregar los calamares fritos, mezclar bien y sumar la parte verde de la cebolla de verdeo. Servir de inmediato con gajos de limón.

6. Ika nigiri sushi, Japón

El ika nigiri sushi presenta una lámina de calamar muy fresco sobre arroz aderezado con vinagre azúcar y sal en la cocina japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sushi, con su delicadeza y frescura, se ganó un lugar en la lista de Taste Atlas. El ika nigiri, compuesto por una lámina blanca y brillante de calamar, es una experiencia de textura única. Suave y ligeramente dulce, invita a descubrir la cocina japonesa desde un bocado.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 35 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

200 g de tubo de calamar muy fresco 200 g de arroz para sushi 2 cdas de vinagre de arroz 1 cda de azúcar 1 cdita de sal fina 1 cdita de wasabi Salsa de soja Gari (jengibre encurtido) Hojas de shiso (opcional)

Cómo hacer Ika nigiri sushi, paso a paso

Lavar el arroz varias veces hasta que el agua salga clara. Cocinar el arroz para sushi según indicaciones del paquete. Mezclar el arroz caliente con vinagre de arroz, azúcar y sal (el arroz debe quedar pegajoso pero no húmedo). Dejar entibiar tapado con un paño húmedo. Limpiar el tubo de calamar y cortarlo en láminas muy finas (de 4-5 cm de largo y 2 cm de ancho). Si se prefiere, blanquear las láminas de calamar 2 segundos en agua hirviendo y pasar a agua helada (esto mejora la textura y el color). Humedecer las manos, tomar una pequeña porción de arroz y formar un óvalo compacto. Poner una pizca de wasabi sobre el arroz y cubrir con una lámina de calamar. Presionar suavemente para unir. Servir con salsa de soja, gari y, si se tiene, una hoja de shiso.