Los siete errores en el pasillo que pueden arruinar la primera impresión de tu casa

Ajustes simples en la entrada pueden aumentar el atractivo de la vivienda ante potenciales compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera impresión en el pasillo puede determinar la percepción de una vivienda ante potenciales compradores de vivienda.

Expertos en diseño y agentes inmobiliarios, citados por House Beautiful, advierten sobre siete señales de alerta que pueden desalentar una oferta: desde mala iluminación hasta olores desagradables.

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Los errores que más alejan a quienes buscan adquirir una casa suelen estar presentes en el pasillo. Detectar y corregir estos problemas puede aumentar significativamente el atractivo de la vivienda para posibles interesados.

1. Mala iluminación en el pasillo

La iluminación del pasillo define si la entrada se percibe amplia y acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de luz apropiada en el pasillo genera un ambiente reducido y poco acogedor. Julian Page, jefe de diseño en BHS, explicó al medio citado que una entrada tenue hace que la casa parezca pequeña y fría, dificultando que los compradores se sientan cómodos. Las bombillas blancas de luz fría, además, pueden dar una sensación poco hogareña.

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2. Colores inadecuados en las paredes

Melissa Denham, especialista en diseño interior de Hammonds Furniture, aconseja evitar colores oscuros o brillantes en las paredes del pasillo. Estos tonos pueden disminuir la sensación de amplitud y dar la impresión de encierro. Según Denham, es preferible elegir tonos suaves y claros que reflejen mejor la luz.

3. Exceso de objetos o desorden

Los tonos claros en las paredes ayudan a reflejar la luz y mejorar la sensación de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rachal Hutcheson, experta en interiores de Sharps, indicó que detalles como percheros saturados o calzado acumulado transmiten falta de espacio y orden. La presencia de muchos objetos puede sugerir que la vivienda carece del almacenamiento necesario para el día a día.

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“Un exceso visual puede hacer pensar que la vivienda no ofrece suficiente espacio”, comentó Hutcheson al medio. Este efecto negativo sobre la percepción suele extenderse al resto de la casa.

La definición funcional del pasillo también resulta clave. Portales inmobiliarios como Idealista advierten que la confusión de usos —como acumular muebles de almacenamiento, escritorios improvisados o elementos que no corresponden al tránsito— puede generar incertidumbre en los visitantes.

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La función del pasillo se entiende mejor cuando el espacio se mantiene libre para el tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar y mantener una función específica para este espacio facilita que los compradores visualicen su utilidad y mejora la percepción de orden y amplitud en la vivienda.

4. Personalización excesiva

La decoración muy personalizada dificulta que los visitantes se imaginen viviendo en la propiedad. Jessica Risorto, directora de Redbrik Estate Agents, afirmó en House Beautiful que objetos personales o estilos marcados pueden ser una barrera para los compradores. Una decoración neutra ayuda a que más personas se identifiquen con el espacio.

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Una decoración neutra facilita que los visitantes se imaginen viviendo en la propiedad, por el contrario de una muy personal o exótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Estado o elección deficiente del piso

El piso del pasillo facilita una primera impresión sobre el mantenimiento del inmueble. Joe Burton, especialista de The Brick Tile Co., señaló al medio citado que revestimientos desgastados o poco adecuados generan dudas sobre el estado general de la vivienda.

Además, materiales poco funcionales, como alfombras blancas o baldosas resbaladizas, resultan poco prácticos en áreas de tránsito frecuente.

6. Almacenamiento ineficiente o mala organización

El uso inteligente de los espacios en el pasillo aporta funcionalidad y orden. Adam Brown, director de The Painted Furniture Company, explicó que áreas infrautilizadas, como huecos bajo las escaleras, pueden dar la impresión de falta de funcionalidad.

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En ese sentido, Brown recomendó soluciones a medida para maximizar el almacenamiento desde el ingreso.

Materiales poco prácticos en la entrada pueden generar dudas en una visita inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Olores desagradables o ventilación insuficiente

El sentido del olfato influye inmediatamente en la percepción de la vivienda. James Mellan-Matulewicz, director general y creativo de Bobbi Beck, subrayó al medio que la falta de ventilación o la presencia de malos olores dificultan la venta de cualquier propiedad. Para evitar este problema, sugirió ventilar bien el espacio y mantener aromas suaves.

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