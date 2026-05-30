Ciencia

Luna Azul y microluna, una de las postales astronómicas más esperadas y singulares del año

Un espectáculo celeste poco común es protagonista este sábado: la segunda Luna llena del mes, acompañada por la estrella roja Antares

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(Foto: especial)
La Luna Azul de mayo de 2026 coincide con una microluna y es la Luna llena más pequeña y tenue del año, según datos de la NASA

La conjunción de una Luna Azul y una microluna, junto a la brillante presencia de Antares, transforma el cierre de mayo de 2026 en una oportunidad excepcional para aficionados y amantes del cielo.

El fenómeno, visible en distintas regiones del planeta, suma rareza y belleza a la tradicional observación de la Luna llena, invitando a mirar hacia el firmamento y redescubrir los ritmos de la naturaleza astronómica.

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La noche de este sábado es señalada en el calendario de los entusiastas de la astronomía por una coincidencia doblemente infrecuente. Por un lado, se observa la aparición de una Luna Azul, término que se utiliza para referirse a la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes del calendario; por el otro, coincide con una microluna, es decir, la Luna llena más pequeña y tenue del año, según la NASA.

Infografía sobre la conjunción de la Luna Azul, la microluna y la estrella Antares el 30 de mayo de 2026, con detalles y explicaciones del fenómeno.

El evento es aún más atractivo porque el satélite natural de la Tierra apareció cerca de Antares, la supergigante roja que brilla como el “corazón del Escorpión” en la constelación de Escorpio.

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La denominación “Luna Azul” suele despertar confusión. El fenómeno no implica cambios de color en el satélite, sino una rareza del calendario. Según la interpretación más extendida, la Luna Azul ocurre cuando dos lunas llenas coinciden en un mismo mes, algo que sucede aproximadamente cada dos años y medio. En 2026, mayo comenzó con la llamada “Luna de las Flores” el día 1 y cierra con otra Luna llena el 31, lo que otorga al evento su nombre característico.

“Una Luna Azul puede significar dos cosas, aunque ninguna de las definiciones tiene que ver con que la luna parezca realmente azul”, explican desde la NASA.

El ciclo lunar, de unos 29,5 días desde una luna nueva hasta la siguiente, no coincide de manera perfecta con los meses del calendario gregoriano. Por esa razón, cada dos años y medio suele ocurrir que dos lunas llenas caigan dentro del mismo mes, dando lugar a la definición más reciente de Luna Azul. Según los registros, este fenómeno se produce unas siete veces cada 19 años.

El fenómeno de la Luna Azul ocurre cuando con hay dos lunas llenas en un mismo mes, un evento astronómico que suele repetirse cada dos años y medio
El fenómeno de la Luna Azul ocurre cuando con hay dos lunas llenas en un mismo mes, un evento astronómico que suele repetirse cada dos años y medio

La coincidencia con una microluna suma un matiz adicional, ya que la plenitud del satélite se produce solo 19 horas antes de que la Luna alcance el apogeo, su punto más alejado de la Tierra. Esa lejanía hace que la Luna se vea un poco más pequeña y menos brillante de lo habitual. Los expertos estiman que será aproximadamente un 7% más tenue que una Luna llena promedio y hasta un 30% menos brillante que una superluna. Aunque la diferencia resulta difícil de distinguir a simple vista, la observación cobra un sentido especial por la singularidad del fenómeno.

Uno de los aspectos más llamativos de la noche será la cercanía visual entre la Luna y Antares, la estrella gigante roja que destaca por su tono rojizo e intenso. Situada en la constelación de Escorpio, Antares figura como uno de los astros más brillantes y fáciles de ubicar en el cielo nocturno de finales de primavera y verano. En algunos puntos del hemisferio sur, la alineación es tan precisa que la Luna llega a ocultar temporalmente la estrella, un fenómeno conocido como ocultación.

Durante la noche, ambos astros comparten protagonismo, generando una imagen especialmente atractiva para fotógrafos y observadores. La combinación de la fría luminosidad de la Luna llena y el brillo cálido y rojizo de Antares ofrece una de las postales celestes más celebradas del año. En palabras de los especialistas, “la Luna estará situada muy cerca de Antares, la brillante estrella roja conocida como el ‘corazón del Escorpión’”.

Superluna azul - Colombia - Fenómeno astronómico
Una microluna es una Luna llena que coincide con el apogeo, el punto más alejado de la órbita lunar, lo que reduce su tamaño aparente (Pixabay)

El fenómeno es accesible para todo público. No es necesario contar con telescopios ni equipamiento especializado. Basta con buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica y mirar hacia el horizonte este tras la caída del Sol. El uso de prismáticos permite apreciar con mayor detalle los mares lunares y la cercanía aparente de la estrella roja, mientras que la fotografía astronómica encuentra en la noche del 30 al 31 de mayo una oportunidad inmejorable para captar la conjunción junto a paisajes o monumentos que sirvieron como referencia visual.

La rareza de la coincidencia entre Luna Azul y microluna fue subrayada por astrónomos y divulgadores. Según los especialistas, un evento similar podría tardar décadas en repetirse con características comparables. Si las condiciones meteorológicas acompañan, la imagen de la Luna y Antares iluminando la noche será una de las más recordadas del año.

Más allá del nombre, la Luna Azul no registra transformaciones drásticas de color durante el evento, salvo por los fascinantes tonos naranja o rojizos que aparecen al amanecer y atardecer cuando la luz lunar atraviesa la atmósfera más densa. El término sirve, en realidad, para remarcar la infrecuencia de este tipo de coincidencias. Los especialistas recalcaron que “una luna azul no se ve diferente de una luna llena mensual normal”.

Luna azul: Qué es este fenómeno y cuándo se podrá ver en Colombia. Foto: Pixabay.
El término Luna Azul no implica un cambio de color, sino la coincidencia de dos lunas llenas en un mismo mes calendario (Pixabay)

El interés por la Luna Azul se multiplicó gracias a la divulgación en redes sociales y medios de comunicación. El fenómeno inspira a fotógrafos, astrónomos aficionados y curiosos a mirar el cielo en busca de una imagen distinta.

La Luna Azul y microluna de mayo de 2026 quedará en el recuerdo como una conjunción poco frecuente de factores astronómicos, en la que la ciencia y la observación se unieron para ofrecer un espectáculo singular.

La experiencia de ver la Luna y Antares tan cerca en el cielo reafirma el atractivo de los fenómenos celestes y la capacidad de la naturaleza para sorprender incluso a quienes miran el cielo con frecuencia.

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