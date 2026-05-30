De “El diablo viste a la moda” al living: el azul cerúleo vuelve y suma frescura sin reformas

El azul cerúleo regresa como tendencia y gana espacio en el diseño de interiores.

El regreso del azul cerúleo como tendencia en decoración ha cobrado protagonismo en el diseño de interiores. Impulso derivado del impacto cultural de la película El diablo viste a la moda y la atención renovada de medios especializados como House Beautiful.

Este tono, antes asociado principalmente a la moda, se posiciona ahora como recurso en ambientes contemporáneos, tanto por su historia en el cine como por su adaptabilidad en el hogar.

PUBLICIDAD

El azul cerúleo vuelve a estar de moda en la decoración de interiores porque combina una herencia icónica en la cultura pop con una gran versatilidad técnica.

La escena del suéter azul cerúleo en “El diablo viste de Prada” convierte un detalle de moda en una referencia que hoy inspira paletas y acentos en la decoración de interiores. (20th Century Fox/Captura de video)

Según el medio citado y expertos como David Turner, este color permite transformar cualquier espacio mediante combinaciones equilibradas y detalles puntuales, adaptándose a estilos cálidos o fríos sin perder frescura.

PUBLICIDAD

La escena del “suéter azul cerúleo” en El diablo viste a la moda convirtió este color en un referente global, destacando cómo las tendencias en moda influyen en distintas áreas de la vida cotidiana.

El reciente estreno de la secuela ha revitalizado el interés por el azul cerúleo, que atraviesa fronteras y se consolida en el diseño de interiores. Para los expertos consultados por el medio, este matiz de azul con fondo verde resulta sofisticado y fácil de integrar en paletas variadas, lo que explica su actual popularidad.

PUBLICIDAD

La combinación con blanco, mármol o madera clara sostiene un estilo fresco y atemporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Turner, responsable de producto en Leader Online, remarca la capacidad de este color para revitalizar espacios que parecen apagados. “El azul cerúleo funciona bien tanto en paletas cálidas como frías”, señaló a House Beautiful.

Además, recomienda utilizarlo cuando predominan en el ambiente los tonos neutros, ya que el color aporta energía y transforma el ambiente con un gesto simple.

PUBLICIDAD

Cómo incorporar el azul cerúleo en la decoración de tu hogar

La facilidad para integrar azul cerúleo en distintos ambientes reside en su equilibrio de matices. Turner sugiere aplicar el color en piezas principales, como sofás o sillones, para destacar en salas que necesitan dinamismo.

Los acentos cerúleos revitalizan espacios neutros con un cambio mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de menor compromiso incluyen almohadas, mantas o alfombras, ideales para quienes prefieren experimentar sin mayores reformas o gastos signofocantes.

En espacios como la cocina o el baño, Turner recomienda elementos como azulejos, salpicaderos o muebles pintados de azul cerúleo. Al combinarlos con blanco, mármol o madera clara, se obtiene un resultado fresco, actual y atemporal. Estas propuestas, difundidas por el medio citado, buscan lograr ambientes luminosos y acogedores.

PUBLICIDAD

Combinaciones exitosas y efectos en diferentes espacios

El azul cerúleo potencia su atractivo al acompañarse de colores que ofrecen contraste. “El emparejamiento con naranja o amarillo genera un contraste vibrante y lleno de vida”, explicó Turner en declaraciones al medio. Esta combinación genera alegría visual y un entorno estimulante en cualquier habitación.

El azul cerúleo en una pared de acento redefine la sala sin cambiar el mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera natural, en tonos como nogal o roble dorado, aporta calidez y equilibrio visual. Para quienes buscan una estética más fría, Turner recomienda mezclar azul cerúleo con rosa suave o taupé, realzando el ambiente con detalles metálicos en bronce o dorado. “La suavidad de los tonos rosa aporta relajación y sofisticación ante la potencia del azul cerúleo”, añadió.

PUBLICIDAD

El uso de taupé contribuye a mantener una conexión con la tierra, mientras que los accesorios metálicos, en herrajes y tiradores, añaden un toque distinguido sin recargar el entorno. Estas combinaciones permiten adaptar el azul cerúleo a distintos estilos, garantizando resultados armoniosos y actuales.