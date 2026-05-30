Tendencias

De “El diablo viste a la moda” al living: el azul cerúleo vuelve y suma frescura sin reformas

Una escena icónica reaviva el interés por un matiz con fondo verdoso que se integra con blancos, mármoles y maderas claras, y que funciona como acento en cojines, alfombras o tapizados

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de un salón-comedor moderno con armario naranja, estantería azul, gabinetes de madera y Anne Hathaway en círculo
El azul cerúleo regresa como tendencia y gana espacio en el diseño de interiores.

El regreso del azul cerúleo como tendencia en decoración ha cobrado protagonismo en el diseño de interiores. Impulso derivado del impacto cultural de la película El diablo viste a la moda y la atención renovada de medios especializados como House Beautiful.

Este tono, antes asociado principalmente a la moda, se posiciona ahora como recurso en ambientes contemporáneos, tanto por su historia en el cine como por su adaptabilidad en el hogar.

PUBLICIDAD

El azul cerúleo vuelve a estar de moda en la decoración de interiores porque combina una herencia icónica en la cultura pop con una gran versatilidad técnica.

El famoso jersey de “El diablo viste a la moda”
La escena del suéter azul cerúleo en “El diablo viste de Prada” convierte un detalle de moda en una referencia que hoy inspira paletas y acentos en la decoración de interiores. (20th Century Fox/Captura de video)

Según el medio citado y expertos como David Turner, este color permite transformar cualquier espacio mediante combinaciones equilibradas y detalles puntuales, adaptándose a estilos cálidos o fríos sin perder frescura.

PUBLICIDAD

La escena del “suéter azul cerúleo” en El diablo viste a la moda convirtió este color en un referente global, destacando cómo las tendencias en moda influyen en distintas áreas de la vida cotidiana.

El reciente estreno de la secuela ha revitalizado el interés por el azul cerúleo, que atraviesa fronteras y se consolida en el diseño de interiores. Para los expertos consultados por el medio, este matiz de azul con fondo verde resulta sofisticado y fácil de integrar en paletas variadas, lo que explica su actual popularidad.

Interior moderno con pared de madera y armarios azules, techo de hormigón y luces de riel, un jarrón blanco, y un cuadro amarillo con un plátano negro.
La combinación con blanco, mármol o madera clara sostiene un estilo fresco y atemporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Turner, responsable de producto en Leader Online, remarca la capacidad de este color para revitalizar espacios que parecen apagados. “El azul cerúleo funciona bien tanto en paletas cálidas como frías”, señaló a House Beautiful.

Además, recomienda utilizarlo cuando predominan en el ambiente los tonos neutros, ya que el color aporta energía y transforma el ambiente con un gesto simple.

Cómo incorporar el azul cerúleo en la decoración de tu hogar

La facilidad para integrar azul cerúleo en distintos ambientes reside en su equilibrio de matices. Turner sugiere aplicar el color en piezas principales, como sofás o sillones, para destacar en salas que necesitan dinamismo.

Salón moderno con televisión LG montada en la pared sobre un mueble azul flotante, un jarrón de flores tropicales y libros, junto a un sofá claro y cortinas blancas.
Los acentos cerúleos revitalizan espacios neutros con un cambio mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de menor compromiso incluyen almohadas, mantas o alfombras, ideales para quienes prefieren experimentar sin mayores reformas o gastos signofocantes.

En espacios como la cocina o el baño, Turner recomienda elementos como azulejos, salpicaderos o muebles pintados de azul cerúleo. Al combinarlos con blanco, mármol o madera clara, se obtiene un resultado fresco, actual y atemporal. Estas propuestas, difundidas por el medio citado, buscan lograr ambientes luminosos y acogedores.

Combinaciones exitosas y efectos en diferentes espacios

El azul cerúleo potencia su atractivo al acompañarse de colores que ofrecen contraste. “El emparejamiento con naranja o amarillo genera un contraste vibrante y lleno de vida”, explicó Turner en declaraciones al medio. Esta combinación genera alegría visual y un entorno estimulante en cualquier habitación.

Un recibidor moderno con una pared azul cerúleo, un espejo arqueado con marco negro, un taburete de terciopelo azul y una bolsa negra.
El azul cerúleo en una pared de acento redefine la sala sin cambiar el mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera natural, en tonos como nogal o roble dorado, aporta calidez y equilibrio visual. Para quienes buscan una estética más fría, Turner recomienda mezclar azul cerúleo con rosa suave o taupé, realzando el ambiente con detalles metálicos en bronce o dorado. “La suavidad de los tonos rosa aporta relajación y sofisticación ante la potencia del azul cerúleo”, añadió.

El uso de taupé contribuye a mantener una conexión con la tierra, mientras que los accesorios metálicos, en herrajes y tiradores, añaden un toque distinguido sin recargar el entorno. Estas combinaciones permiten adaptar el azul cerúleo a distintos estilos, garantizando resultados armoniosos y actuales.

Temas Relacionados

Azul CerúleoDecoración de InterioresCultura PopAzulParedesTendenciaEstiloNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El salón en el hogar se reinventa con ocho claves para la organización y funcionalidad sin obras

Desde cómo aprovechar rincones indeseados hasta la importancia de las alfombras para dividir ambientes, las guías actuales muestran caminos inéditos para modificar la rutina cotidiana

El salón en el hogar se reinventa con ocho claves para la organización y funcionalidad sin obras

Los siete errores en el pasillo que pueden arruinar la primera impresión de tu casa

Las recomendaciones de especialistas resultan decisivas para transformar la percepción inicial y multiplicar las oportunidades de éxito en el proceso de compraventa

Los siete errores en el pasillo que pueden arruinar la primera impresión de tu casa

Por qué la elección del modelo de investigación es clave para mejorar los tratamientos para esclerosis múltiple

Un equipo de los Estados Unidos analizó más de 400.000 células cerebrales de ratones y pacientes con técnicas de secuenciación genética de última generación. Qué implican los resultados para el desarrollo de futuras terapias

Por qué la elección del modelo de investigación es clave para mejorar los tratamientos para esclerosis múltiple

Dermatitis atópica: por qué no solo afecta la piel y requiere un abordaje integral

Síntomas como picazón, insomnio o alteraciones emocionales pueden complicar el día a día y exigir un enfoque médico que contemple desde el autocuidado a nuevas terapias y la coordinación de especialistas. Cómo será la sexta campaña nacional de detección gratuita

Dermatitis atópica: por qué no solo afecta la piel y requiere un abordaje integral

La razón por la que el azulejo regresa a la decoración y marca tendencia en las cocinas

Su resistencia, limpieza simple y colocación práctica impulsan diseños que mezclan acabados lisos o con relieve, con acentos cromáticos controlados y zonas neutras para ganar luz y sensación de amplitud

La razón por la que el azulejo regresa a la decoración y marca tendencia en las cocinas

DEPORTES

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Belgrano venció en los penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

El conmovedor gesto de Gabriel Heinze con un jugador del Arsenal tras perder la final de la Champions contra el PSG

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán sufrió un malestar en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Violentos disturbios en París durante los festejos por la victoria del PSG en la final de la Champions League

TELESHOW

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Así vivieron la final de la Champions League Yanina Latorre y sus hijos alentando al Arsenal

Pampita viajó al sur de Inglaterra con Martín Pepa: mercados de antigüedades y calles medievales

Valeria Mazza celebró los 27 años de su hijo Balthazar con una reunión familiar en Madrid y un brindis con su propio vino

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

INFOBAE AMÉRICA

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Luna Azul y microluna, una de las postales astronómicas más esperadas y singulares del año

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen

Ojo con Julio Le Parc: parecen juegos de luces pero es una forma de hacer política