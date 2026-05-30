¿Rinde o no el carry trade?: cuál fue el resultado en lo que va de 2026 y qué puede esperarse hasta fin de año

Ganar en divisas invirtiendo en pesos, tal el objetivo del carry trade (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las tasas de interés en pesos cayeron fuertemente en los últimos meses, el carry trade mediante inversión en bonos dio resultados positivos en “dólar contado con liquidación” en los primeros cinco meses del año, según un reciente análisis.

Concretamente, la consultora Quantum señaló que, en un contexto económico dominado por expectativas de dólar “relativamente estable”, inflación superior a esa expectativa y tasas de interés negativas (inferiores a la inflación en términos reales, pero superiores a la tasa de devaluación esperada), el período del 31 de diciembre de 2025 al 26 de mayo de este año arrojó rendimientos que en dólares “contado con liquidación” (FX CCL) fueron de 2,4% si el vehículo de inversión fueron los bonos globales GD35, hasta un 20% en Boncer, pasando por 14,3% si se hicieron depósitos a tasa Tamar (mayorista en pesos para colocaciones de más de $1.000 millones) y 16,2% si el camino del carry trade se hizo con Boncer.

PUBLICIDAD

En ese período, precisa el informe, la inflación fue del 14,7%, el CER arrojó un 15%, el dólar oficial cayó 3,5% y el libre 2,2%, ambos en términos nominales.

Proyecciones para el segundo semestre

Teniendo en cuenta los resultados del carry de enero a mayo y la estacionalidad histórica de la oferta de divisas, Quantum calculó qué podría arrojar seguir con el carry en lo que resta del año en un escenario “de continuidad” y en otro de “alteración” de la situación actual. Se consideraron las emisiones en el mercado internacional que ya hicieron empresas y provincias y las que podrían realizar en el segundo semestre, la liquidación de divisas del superávit energético, que no es estacional, y la de la campaña agrícola, que viene más lenta de lo que sería esperable según la estacionalidad habitual.

PUBLICIDAD

Los escenarios son muy diferentes. En el “de mercado” se asume una Tamar del 22,5% anual, contra 26% en el “divergente”, y las diferencias son mucho más marcadas aún respecto del precio del dólar CCL a fin de año ($1.726 en el primer escenario, $2.012 en el segundo) y del nivel de riesgo país (400 puntos básicos si se da el primer escenario de mercado y 650 si ocurre el “divergente”).

Diferencias clave entre escenarios

Así, en el primer caso los rendimientos del carry se invierten respecto de lo que fueron hasta mayo. En los próximos siete meses, en CCL serían de apenas el 1,1% en depósitos a tasa Tamar, y darían perdidas del -0,9% en Lecap y del -2,1% en Boncer, mientras el rendimiento de los Globales, la peor alternativa en los primeros cinco meses, daría un saldo positivo en dólares CCL del 5%, gracias a la devaluación asumida y la reducción del riesgo país a 400 puntos, lo que implica una ganancia de capital del 4% en esos bonos. En cualquier caso, acota Quantum, mantener el carry no afectaría mucho las ganancias ya realizadas hasta el martes pasado. Ese escenario de continuidad asume que el peso sigue apreciándose como lo hizo hasta mayo, pero si reduce el ritmo de apreciación a la mitad (7,3%) y la inflación baja al 11% en el período, las opciones en pesos siguen siendo preferibles, con la Tamar rindiendo otro 8%, las Lecap el 5,9%, los Boncer el 4,6 por ciento.

PUBLICIDAD

El escenario “divergente” implica un deterioro general: devaluación mayor del tipo de cambio, inflación, tasas de interés y niveles de riesgo país más altos, un cuadro en el que todas las opciones implicarían rendimientos directos negativos y pérdidas en dólar CCL del 13,3% para las colocaciones Tamar, del 15% si se optó por Lecaps, del 16,1% en Boncer, contra una pérdida de “solo” 7,4% si se eligieron Globales.

Balance anual y posibles rendimientos

Inversor ante senderos que se bifurcan: ¿continuidad o divergencia? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los doce meses del año, teniendo en cuenta los resultados ya obtenidos en los primeros cinco meses, el ejercicio de Quantum arroja los siguientes resultados: ganancias de entre el 7,5% (Tamar) hasta el 17,5% (Boncer) en el escenario “de mercado” y resultados cercanos a cero en el “divergente”: pérdidas de 1,2%, 1,8% y 5,2% respectivamente si se apostó todo el año al carry en Lecap, Tamar o Boncer, y una ganancia modesta, del 0,7%, si todo el trayecto se hizo manteniendo depósitos a tasa Tamar.

PUBLICIDAD