Economía

¿Rinde o no el carry trade?: cuál fue el resultado en lo que va de 2026 y qué puede esperarse hasta fin de año

Según un informe privado, en cinco meses el rendimiento en dólar CCL fue desde 2,4% para inversión en bonos globales hasta 20% en Boncer. Qué arrojarían hacia diciembre un cuadro de continuidad y uno algo disruptivo

Guardar
Google icon
Billetes de diferentes denominaciones de pesos argentinos y dólares estadounidenses esparcidos sobre una mesa de madera, ilustrando el contraste entre ambas monedas.
Ganar en divisas invirtiendo en pesos, tal el objetivo del carry trade (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las tasas de interés en pesos cayeron fuertemente en los últimos meses, el carry trade mediante inversión en bonos dio resultados positivos en “dólar contado con liquidación” en los primeros cinco meses del año, según un reciente análisis.

Concretamente, la consultora Quantum señaló que, en un contexto económico dominado por expectativas de dólar “relativamente estable”, inflación superior a esa expectativa y tasas de interés negativas (inferiores a la inflación en términos reales, pero superiores a la tasa de devaluación esperada), el período del 31 de diciembre de 2025 al 26 de mayo de este año arrojó rendimientos que en dólares “contado con liquidación” (FX CCL) fueron de 2,4% si el vehículo de inversión fueron los bonos globales GD35, hasta un 20% en Boncer, pasando por 14,3% si se hicieron depósitos a tasa Tamar (mayorista en pesos para colocaciones de más de $1.000 millones) y 16,2% si el camino del carry trade se hizo con Boncer.

PUBLICIDAD

En ese período, precisa el informe, la inflación fue del 14,7%, el CER arrojó un 15%, el dólar oficial cayó 3,5% y el libre 2,2%, ambos en términos nominales.

Proyecciones para el segundo semestre

Teniendo en cuenta los resultados del carry de enero a mayo y la estacionalidad histórica de la oferta de divisas, Quantum calculó qué podría arrojar seguir con el carry en lo que resta del año en un escenario “de continuidad” y en otro de “alteración” de la situación actual. Se consideraron las emisiones en el mercado internacional que ya hicieron empresas y provincias y las que podrían realizar en el segundo semestre, la liquidación de divisas del superávit energético, que no es estacional, y la de la campaña agrícola, que viene más lenta de lo que sería esperable según la estacionalidad habitual.

PUBLICIDAD

Los escenarios son muy diferentes. En el “de mercado” se asume una Tamar del 22,5% anual, contra 26% en el “divergente”, y las diferencias son mucho más marcadas aún respecto del precio del dólar CCL a fin de año ($1.726 en el primer escenario, $2.012 en el segundo) y del nivel de riesgo país (400 puntos básicos si se da el primer escenario de mercado y 650 si ocurre el “divergente”).

Diferencias clave entre escenarios

Así, en el primer caso los rendimientos del carry se invierten respecto de lo que fueron hasta mayo. En los próximos siete meses, en CCL serían de apenas el 1,1% en depósitos a tasa Tamar, y darían perdidas del -0,9% en Lecap y del -2,1% en Boncer, mientras el rendimiento de los Globales, la peor alternativa en los primeros cinco meses, daría un saldo positivo en dólares CCL del 5%, gracias a la devaluación asumida y la reducción del riesgo país a 400 puntos, lo que implica una ganancia de capital del 4% en esos bonos. En cualquier caso, acota Quantum, mantener el carry no afectaría mucho las ganancias ya realizadas hasta el martes pasado. Ese escenario de continuidad asume que el peso sigue apreciándose como lo hizo hasta mayo, pero si reduce el ritmo de apreciación a la mitad (7,3%) y la inflación baja al 11% en el período, las opciones en pesos siguen siendo preferibles, con la Tamar rindiendo otro 8%, las Lecap el 5,9%, los Boncer el 4,6 por ciento.

El escenario “divergente” implica un deterioro general: devaluación mayor del tipo de cambio, inflación, tasas de interés y niveles de riesgo país más altos, un cuadro en el que todas las opciones implicarían rendimientos directos negativos y pérdidas en dólar CCL del 13,3% para las colocaciones Tamar, del 15% si se optó por Lecaps, del 16,1% en Boncer, contra una pérdida de “solo” 7,4% si se eligieron Globales.

Balance anual y posibles rendimientos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Inversor ante senderos que se bifurcan: ¿continuidad o divergencia? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los doce meses del año, teniendo en cuenta los resultados ya obtenidos en los primeros cinco meses, el ejercicio de Quantum arroja los siguientes resultados: ganancias de entre el 7,5% (Tamar) hasta el 17,5% (Boncer) en el escenario “de mercado” y resultados cercanos a cero en el “divergente”: pérdidas de 1,2%, 1,8% y 5,2% respectivamente si se apostó todo el año al carry en Lecap, Tamar o Boncer, y una ganancia modesta, del 0,7%, si todo el trayecto se hizo manteniendo depósitos a tasa Tamar.

Temas Relacionados

Carry tradePesosDolaresBonosQuantumTasasInflacionDevaluacionRiesgo pais

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un diputado calculó que 13 proyectos aprobados por el RIGI implicarán resignar ingresos tributarios por USD 1.800 millones anuales

Guillermo Michel, quien fue titular de la Aduana durante la gestión ministerial de Sergio Massa, aseguró que ese “gasto tributario” equivale a 0,27% del PBI

Un diputado calculó que 13 proyectos aprobados por el RIGI implicarán resignar ingresos tributarios por USD 1.800 millones anuales

Cómo la caída del consumo, el contrabando y la importación desde China están liquidando a la industria del calzado

Emanuel Fernández, dueño de Zapatillas Kioshi, describió un sector al límite: su fábrica pasó de 40.000 a 10.000 pares mensuales, redujo su planta de 120 a 15 empleados y ve cerrar locales y talleres cada día

Cómo la caída del consumo, el contrabando y la importación desde China están liquidando a la industria del calzado

Ley de Sociedades: los cambios clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El foco está puesto en la firma digital, registros societarios en formato electrónico, reconocimiento de activos digitales como aportes de capital y reuniones remotas. Además, se redefine el rol del Estado y de la Inspección General de Justicia en la fiscalización

Ley de Sociedades: los cambios clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en mayo: fuertes diferencias por segmento

La caída del mercado superó el 25%, al peor mes de 2026 en patentamientos. La demanda por los autos compactos y más accesibles cayó más del doble del índice general del sector. Dominan dos pickups

Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en mayo: fuertes diferencias por segmento

Nuevo unicornio argentino: cómo la empresa de un ex hacker protagoniza una de las olas tech del momento y ya vale USD 1.400 millones

Satellogic, que fundaron en el país hace 16 años Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, acumula este año un increíble salto en el precio de sus acciones de más de 400%. Las claves del éxito en medio del boom de la space economy

Nuevo unicornio argentino: cómo la empresa de un ex hacker protagoniza una de las olas tech del momento y ya vale USD 1.400 millones

DEPORTES

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán se descompensó en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán se descompensó en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Belgrano e Instituto de Córdoba avanzaron a los octavos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El conmovedor gesto de Gabriel Heinze con un jugador del Arsenal tras perder la final de la Champions contra el PSG

Violentos disturbios en París durante los festejos por la victoria del PSG en la final de la Champions League

TELESHOW

Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young y contó los motivos: “Se fue desgastando la relación”

Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young y contó los motivos: “Se fue desgastando la relación”

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Así vivieron la final de la Champions League Yanina Latorre y sus hijos alentando al Arsenal

Pampita viajó al sur de Inglaterra con Martín Pepa: mercados de antigüedades y calles medievales

Valeria Mazza celebró los 27 años de su hijo Balthazar con una reunión familiar en Madrid y un brindis con su propio vino

INFOBAE AMÉRICA

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Luna Azul y microluna, una de las postales astronómicas más esperadas y singulares del año

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen

Ojo con Julio Le Parc: parecen juegos de luces pero es una forma de hacer política