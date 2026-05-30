Marcha por Agostina Vega: familiares y vecinos piden Justicia tras el hallazgo de sus restos en Córdoba

La mayoría de los vecinos se reunieron en las afueras de la casa de Agostina

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue buscada durante una semana en Córdoba, fue encontrada muerta este sábado. El hallazgo de sus restos fue en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Rápidamente, familiares, allegados y vecinos comenzaron a juntarse en los alrededores de la casa de la menor para reclamar Justicia.

La noticia se confirmó alrededor de las 17:30 y generó enojo en la sociedad. En consecuencia, muchos se autoconvocaron cerca de la vivienda de la adolescente para pedir por ella.

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“Agostina, Agostina”, gritaban mientras aplaudían y levantaban carteles con la cara de la joven. Dentro de la casa, ubicada en Alem y Rancagua, en el barrio General Mosconi, estaban los familiares de Agostina, menos la mamá que se descompensó y fue internada. Entre lágrimas y abrazos, los conocidos de la chica se consolaban dándose ánimos.

Con carteles que tienen la cara de Agostina, los vecinos reclaman justicia (Mario Sar)

Con el correr de los minutos, para las 18:30, las calles cercanas a la casa ya se encontraban repletas de personas, que marchaban en apoyo a la familia.

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“Nos cansamos de gritar, nadie nos escuchó. ¿Qué hago yo sin mi sobrina? No hicieron una mierda, ¿cuánto se tardaron?”, gritó la tía de Agostina, entre llantos, tras las rejas de la casa y de cara a los medios y vecinos. “Vamos a quemar todo”, dijo el tío.

“Justicia para ella, queremos justicia por Agostina. Esto no va a quedar así”, dijo una de las vecinas que se encontraba sobre la puerta de la casa. “Tenemos hijos, se nos estremece el cuerpo”, agregó otra vecina.

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Algunos manifestantes bloquearon las calles cercanas con neumáticos, madera y cartón encendidos. La mayoría piden respuestas a las autoridades.

Allegados prendieron fuego a cubiertas, maderas y cartón (Mario Sar)

Además, los vecinos del barrio Ampliación Ferreyra se reunieron en el ingreso del vecindario para sumarse al reclamo de justicia por Agostina, pero a la distancia. También varios que viven en la zona aseguraron que muchas veces pidieron que se tomen medidas para que haya más seguridad.

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“Lo único que estamos pidiendo es justicia por Agostina, vamos a estar apoyando a la familia y que no manchen el barrio. Les agradecemos a los medios, porque esto se movilizó por ustedes”, dijo uno de los residentes. En el lugar se congregaron familias enteras, incluso con algunos niños que se sumaron a los aplausos.

Los tíos de Agostina gritaron y se quejaron desde su casa, durante la marcha

En cuanto a la movilización que se desarrolló en las afueras de la casa de Agostina, un momento de calma y respeto se vivió cuando salió una de las abuelas de la vivienda para retirarse. En cuanto a la madre de Agostina, Melisa Heredia, la mujer se encuentra en un hospital local, donde es atendida tras descompensarse al conocer la noticia.

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“Le podría pasar a cualquier familia, por eso estamos acá y vamos a seguir estando. La Policía tendría que haber actuado, el fiscal también. Tardaron muchísimo”, dijo uno de los vecinos. “Somos vecinos, los conocemos hace mucho tiempo. Son muy buena gente”, agregó otra.

También se movilizaron vecinos del barrio Ampliación Ferryera, en donde encontraron los restos

“Vine acá porque soy mamá soltera, sé todas las injusticias que pasan las mamás. Hasta que esto no se resuelva vamos a estar acá, apoyando a la familia. Soy vecina, por mi madre conozco a la familia de Agostina”, dijo una de las mujeres en las afueras de la vivienda.

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“Vine porque me duele mucho esto, en Córdoba y en Argentina no hay justicia. A ellos (las autoridades) no les importa nada, no hay justicia”, sumó otra.