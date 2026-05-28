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Receta de sopa de puerros y papas, rápida y fácil

Cremosa, suave y reconfortante, perfecta para abrigar las noches frescas con ingredientes simples y sabores que invitan a compartir

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Un tazón blanco de sopa de puerros y papas humeante con crema y cebollino fresco sobre una mesa de madera, con un trozo de pan y una cuchara a un lado.
Detalle de la cremosidad y el color suave de una sopa casera recién servida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el frío aprieta, hay un aroma que transforma cualquier cocina en refugio: el de la sopa de puerros y papas recién hecha. Su perfume suave y cremosidad la convierten en una de esas sopas que invitan a volver a casa, ideal para el final de un día largo o para abrir una comida de invierno.

En Argentina, la sopa de puerros y papas se asocia a la cocina casera y sencilla, un clásico de las noches frías y de las mesas familiares. Es común encontrarla como entrada en restaurantes y bodegones, aunque en muchos hogares es la cena principal cuando se busca algo rápido, nutritivo y reconfortante.

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Receta de sopa de puerros y papas

La sopa de puerros y papas es una preparación cremosa donde el puerro y la papa se cocinan juntos, logrando una textura suave, ideal para servir caliente. No lleva carne, y solo requiere unos pocos ingredientes frescos y básicos de la cocina argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

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  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Ingredientes de cocina sobre mesa de madera oscura. Tres puerros, tres papas, cebolla, manteca, caldo, leche, sal, pimienta y perejil fresco visibles.
Ingredientes frescos y sencillos transformados en una sopa reconfortante, ideal para los días fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 puerros medianos
  • 3 papas medianas
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 litro de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
  • 200 ml de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco (opcional, para decorar)

Cómo hacer sopa de puerros y papas, paso a paso

  1. Limpiar bien los puerros y cortar solo la parte blanca y verde claro en rodajas finas.
  2. Pelar y cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido.
  3. Picar la cebolla bien fina.
  4. En una olla grande, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la cebolla y el puerro, y rehogar hasta que estén tiernos, sin dorar (unos 5 minutos).
  5. Incorporar las papas. Revolver bien para que se mezclen con el resto de los vegetales.
  6. Añadir el caldo de verduras caliente y llevar a hervor. Bajar el fuego y cocinar hasta que las papas estén bien tiernas (aproximadamente 15 minutos).
  7. Agregar la leche, mezclar y cocinar 2 minutos más. Salpimentar a gusto.
  8. Si se prefiere una textura más cremosa, pasar la sopa por la licuadora o mixear con minipimer.
  9. Servir caliente y, si se desea, decorar con perejil picado. No dejar hervir después de agregar la leche para evitar que se corte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Primer plano de un tazón de sopa de puerro y papa humeante con crema y cebollino, acompañado de pan, mantequilla y bebidas en una mesa de madera.
Un plato humeante de sopa de puerros y papas, listo para disfrutar en la mesa familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva bien durante 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por hasta 2 meses (sin la leche; agregarla recién al recalentar).

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