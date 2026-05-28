Receta de sopa de puerros y papas, rápida y fácil

Cuando el frío aprieta, hay un aroma que transforma cualquier cocina en refugio: el de la sopa de puerros y papas recién hecha. Su perfume suave y cremosidad la convierten en una de esas sopas que invitan a volver a casa, ideal para el final de un día largo o para abrir una comida de invierno.
En Argentina, la sopa de puerros y papas se asocia a la cocina casera y sencilla, un clásico de las noches frías y de las mesas familiares. Es común encontrarla como entrada en restaurantes y bodegones, aunque en muchos hogares es la cena principal cuando se busca algo rápido, nutritivo y reconfortante.
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Receta de sopa de puerros y papas
La sopa de puerros y papas es una preparación cremosa donde el puerro y la papa se cocinan juntos, logrando una textura suave, ideal para servir caliente. No lleva carne, y solo requiere unos pocos ingredientes frescos y básicos de la cocina argentina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
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- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 3 puerros medianos
- 3 papas medianas
- 1 cebolla chica
- 2 cucharadas de manteca
- 1 litro de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
- 200 ml de leche
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco (opcional, para decorar)
Cómo hacer sopa de puerros y papas, paso a paso
- Limpiar bien los puerros y cortar solo la parte blanca y verde claro en rodajas finas.
- Pelar y cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido.
- Picar la cebolla bien fina.
- En una olla grande, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la cebolla y el puerro, y rehogar hasta que estén tiernos, sin dorar (unos 5 minutos).
- Incorporar las papas. Revolver bien para que se mezclen con el resto de los vegetales.
- Añadir el caldo de verduras caliente y llevar a hervor. Bajar el fuego y cocinar hasta que las papas estén bien tiernas (aproximadamente 15 minutos).
- Agregar la leche, mezclar y cocinar 2 minutos más. Salpimentar a gusto.
- Si se prefiere una textura más cremosa, pasar la sopa por la licuadora o mixear con minipimer.
- Servir caliente y, si se desea, decorar con perejil picado. No dejar hervir después de agregar la leche para evitar que se corte.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 26 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, se conserva bien durante 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por hasta 2 meses (sin la leche; agregarla recién al recalentar).
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