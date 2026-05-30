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Así vivieron la final de la Champions League Yanina Latorre y sus hijos alentando al Arsenal

La conductora estuvo junto a Lola y Dieguito en el estadio Puskás Aréna de Hungría y mostró el minuto a minuto de lo que se vivía en las calles de Budapest

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La conductora estuvo presente en Budapest para ver el enfrentamiento del Arsenal con el PSG (Video: Instagram)

Yanina Latorre estaba de vacaciones en Europa junto a su hija Lola cuando la agenda cambió de golpe. La final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG la encontró en el lugar justo para vivirla de cerca: junto a sus dos hijos, en la ciudad donde se jugó el partido. El PSG terminó ganando en penales, pero antes de eso hubo un día entero de previa que Yanina compartió en sus stories de Instagram con la intensidad que la caracteriza.

Todo arrancó con el parte meteorológico. “Día de nervios totales. Hoy se nubló, parece que va a llover”, abrió Yanina en sus redes, antes de agregar con la lógica del hincha: “La lluvia trae suerte, ¿sabías, no?” La primera parada del día no fue el estadio sino un evento de la marca Hublot al que fueron invitados junto a Lola y los chicos. “Vamos a un eventico, almorzamos, que nos invitaron. Gracias, este besito es para ustedes”, dijo, con el tono entre agradecido e irónico que maneja con soltura.

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El fanatismo por el Arsenal en la familia Latorre tiene nombre y apellido: Diego y Dieguito. Los dos hijos de Yanina son fanáticos del club londinense, y ese fervor fue contagiando al resto. Lola también terminó sumándose, y Yanina reconoció sin rodeos que ella siguió el mismo camino. “Diego y Dieguito son fanáticos del Arsenal, por en medio Lola también y ahora le sigo yo”, contó. El dato de fondo que alimentaba la emoción del día: el Arsenal había salido campeón de la liga inglesa esa temporada y llegaba a la final de la Champions con todo el impulso de ese título.

Yanina Latorre, mujer rubia de mediana edad, sonríe y señala la camiseta roja y blanca del Arsenal que viste, combinada con jeans y sandalias negras
Yanina posó sonriente con la camiseta oficial del Arsenal (Instagram)
Tres mujeres, incluyendo a Yanina Latorre y Lola Latorre, sentadas al aire libre con cócteles. Lola lleva una camiseta roja y blanca del Arsenal
Durante la previa del partido, madre e hija fueron al evento de una marca, donde vivieron una experiencia inolvidable

Para ir al estadio, Yanina se puso la camiseta del equipo, aunque aclaró que le generaba cierta incomodidad andar con ella puesta todo el día. “A mí me da cosa andar todo el día así”, dijo, antes de ceder ante la lógica del partido: volvieron al hotel, se cambió y arrancaron hacia la cancha. El plan era ir caminando junto a la hinchada, algo que Yanina subrayó con entusiasmo: “Vamos a ir a la cancha caminando con la hinchada, ¿entendés?”

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La ciudad era un mapa de colores. “La ciudad es roja y azul, literal, está lleno el ambiente. Te pasás uno del Arsenal, uno del PSG”, describió Yanina mientras recorría las calles con sus hijos. La zona donde estaban era territorio Arsenal: todo rojo. A lo lejos, el PSG. Pero el clima no era solo festivo. La noche anterior había dejado su marca: “Anoche se cagaron a trompadas”, dijo sin eufemismos, y señaló la fuerte presencia policial en las calles como consecuencia directa de esos incidentes. “Se picó mal anoche”, confirmó una de las voces que la acompañaba.

La llegada al estadio fue el momento de mayor intensidad del relato. “Vamos a la cancha, al estadio. No, no, no, esto es una fiesta, una fiesta. Todos gritando”, describió Yanina. La entrada no fue sencilla, pero lo lograron. “Fue dura la entrada, pero estamos”, cerró, antes de mostrar a sus hijos avanzando hacia las tribunas: “Ahí van mis dos piojitos hermosos, miren lo que son”.

Yanina Latorre, una mujer rubia, posa con una camiseta roja y blanca del Arsenal y una copa de vino tinto. Se ve un tatuaje en su muñeca
A pesar del resultado desfavorable, Latorre y compañía gozaron de una experiencia única (Instagram)

Ya adentro del estadio, Yanina también compartió videos del aliento de los hinchas en las tribunas, con el ruido de la multitud como fondo constante de sus stories. El show de apertura del partido estuvo a cargo de The Killers, la banda estadounidense liderada por Brandon Flowers, que puso música al inicio de la final ante un estadio repleto antes de que comenzara el juego.

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