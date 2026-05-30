El salón en el hogar se reinventa con ocho claves para la organización y funcionalidad sin obras

Las ocho ideas reúnen criterios prácticos para ganar metros útiles y ordenar el uso diario del salón sin obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribuir correctamente el salón es uno de los desafíos del diseño de interiores en el hogar. Ideas para el salón y cómo aprovechar el espacio influyen directamente en la comodidad, la funcionalidad y la percepción visual de cada vivienda, señalan los expertos y recientes recomendaciones de House Beautiful.

Las mejores soluciones para distribuir el salón varían según su tamaño o configuración. Los especialistas citados por el medio citado proponen ocho ideas clave: desde el uso de muebles multifuncionales en espacios pequeños y la optimización de rincones, hasta la zonificación en salones grandes o abiertos.

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Cada estrategia apunta a crear zonas funcionales y a aprovechar al máximo cada metro cuadrado, adaptándose a las necesidades de cualquier hogar.

1. Cómo distribuir un salón pequeño y maximizar el espacio

La distribución del salón combina comodidad, funcionalidad y percepción visual con soluciones adaptadas a cada vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En salones pequeños, una disposición precisa del mobiliario es esencial. Según la redacción del medio, conviene aprovechar cada centímetro con muebles compactos y ubicados de forma estratégica.

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Se recomienda elegir piezas multifunción, como puffs o banquetas en lugar de mesas centrales voluminosas, y optar por almacenaje elevado para mantener el suelo despejado. La instalación de mobiliario suspendido mejora la entrada de luz natural y genera una mayor sensación de amplitud.

Añadir plantas y recursos decorativos ligeros, incluyendo papeles tapiz botánicos, revitaliza el espacio sin recargarlo. Caron Grant, directora de marca en Bridgman, recomienda visualizar la distribución “usando plantillas de papel o herramientas digitales” para estimar el espacio disponible y facilitar la circulación.

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2. Ideas para un salón que fomente reuniones y socialización

Los sofás y sillones se orientan hacia un punto común para crear una dinámica de reunión más natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ambiente más sociable se logra orientando los muebles hacia una zona central, no solo hacia el televisor. House Beautiful sugiere hacer de la mesa de centro el punto focal, rodeándola de sofás y sillones para fomentar la conversación.

Para aumentar la capacidad de asientos sin saturar el ambiente, los expertos aconsejan sumar bancos tapizados. Es recomendable que cada asiento cuente con una mesa auxiliar cercana, facilitando el acceso a bebidas u objetos de uso personal.

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3. Cómo sacar partido a rincones y huecos en el salón

La disposición en L y el mobiliario bajo mejoran la circulación en salones estrechos o alargados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rincones y huecos del salón pueden convertirse en áreas útiles. Según el medio citado, instalar un pequeño escritorio o estante en esos espacios, siempre que haya tomacorrientes, incrementa la funcionalidad.

Combinar estanterías abiertas y muebles cerrados permite equilibrar exhibición y almacenaje, aportando flexibilidad al aprovechar zonas complejas del salón.

4. Alternativas para distribuir el salón con ventanales

La ubicación del sillón junto al ventanal define vistas, luz natural y opciones de almacenaje bajo sin recargar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar los ventanales supone un reto, pero también una oportunidad. Los especialistas del medio resaltan dos opciones principales: colocar el sillón frente al ventanal para aprovechar el área trasera con un baúl o mueble bajo, o bien situar un sillón acompañado de una mesa lateral cerca de la ventana para despejar la vista.

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Esta estrategia permite dedicar el espacio tras la ventana a la decoración, almacenaje de objetos, lámparas o juguetes, sin perder luminosidad natural.

5. Claves para dividir un salón grande en zonas funcionales

La zonificación organiza un salón grande en áreas independientes y evita un ambiente frío o indefinido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zonificación es fundamental en salones de gran tamaño para evitar que el ambiente resulte frío o poco definido. Claire Garner, fundadora de Claire Garner Design Studio, sugiere crear “zonas visuales y funcionales” para mejorar la percepción y el uso del espacio.

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No se recomienda alinear los muebles junto a las paredes. Es preferible segmentar el salón en áreas independientes, como zona de estar, rincón de juegos o espacio de comedor, definiendo cada una con muebles agrupados que no obstruyan la vista ni el paso.

6. Consejos para salones alargados o estrechos

El objetivo es ganar comodidad diaria con una planta más fluida y un salón que se perciba más ancho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En salones estrechos, la distribución tradicional en filas opuestas puede resultar incómoda. House Beautiful recomienda una configuración en L, ya sea con un sillón esquinero o mediante la combinación de un sofá y un sillón, además de aprovechar una de las paredes para incorporar espacios de almacenamiento.

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Los muebles bajos o ligeros ayudan a ampliar la sensación de espacio y evitan la saturación visual en zonas reducidas o alargadas.

7. Cómo optimizar la distribución en salones largos o anchos

La clave es combinar foco visual y tránsito fluido para lograr un salón más armónico y accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para salones largos o anchos es evitar poner el sofá contra la pared más extensa. Los diseñadores citados por el medio recomiendan crear un punto focal y disponer los asientos en torno a él, garantizando además una circulación perimetral fluida.

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Este planteamiento permite integrar varias zonas del salón y reduce el efecto “pasillo”, favoreciendo un ambiente más equilibrado y accesible.

8. Soluciones para salones de planta abierta y espacios compartidos

El mobiliario se coloca como frontera suave para marcar transiciones sin bloquear la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salones de planta abierta requieren una delimitación visual bien pensada. Las alfombras de gran tamaño y el mobiliario posicionado estratégicamente ayudan a marcar transiciones entre la cocina y las zonas de estar.

Zara Bollingbroke-Kent, fundadora de Bombay Sprout, indica que “las alfombras son una herramienta excelente para delimitar zonas” y sugiere elegir diseños con patrones distintivos para separar espacios sin perder cohesión.

Mantener la coherencia y el orden en la distribución permite transformar cualquier salón en un lugar flexible y confortable. Esta capacidad de adaptación y organización, subraya la redacción del medio, es fundamental para conseguir salones funcionales y agradables en cualquier vivienda.