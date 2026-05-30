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Pampita viajó al sur de Inglaterra con Martín Pepa: mercados de antigüedades y calles medievales

La modelo y el polista confirmaron su reconciliación y emprendieron una nueva aventura juntos para sellar este nuevo momento en su relación

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Tras su reconciliación con Martín Pepa, la modelo viajó a Gran Bretaña para sellar esta nueva etapa de amor (Video: Instagram)

Tras confirmar su reconciliación con el polista Martín Pepa, Pampita armó las valijas y viajó a Inglaterra para sellar esta nueva etapa en la relación. El viaje quedó registrado en sus redes sociales a través de una serie de fotos que muestran su recorrido por Petworth, una localidad inglesa de arquitectura medieval en West Sussex, con calles adoquinadas, edificios de piedra y ladrillo y una tarde entera dedicada a recorrer tiendas y mercados de antigüedades.

Para el paseo, Pampita eligió un vestido largo borravino con bordados en la parte inferior, cuerpo fruncido, escote recto y tiras finas. Lo combinó con sandalias de tiras del mismo tono y una cartera pequeña plateada. El conjunto aparece en todas las imágenes del recorrido y funciona como hilo visual que une las distintas paradas del día.

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Las fotos en exteriores muestran a Pampita frente a una fachada de piedra con macetas de flores colgantes y una puerta de arco gótico. En algunas posa de frente con anteojos de sol y una sonrisa abierta, en otras mira hacia abajo con el pelo suelto cayendo sobre los hombros. Una de las imágenes más amplias la muestra caminando de espaldas por una calle adoquinada flanqueada por edificios de distintas épocas: piedra medieval, ladrillo rojo y revoques blancos conviven en la misma cuadra bajo un cielo nublado.

Vista trasera de una mujer con un vestido largo color vino, caminando por una calle adoquinada flanqueada por edificios históricos de piedra y ladrillo, bajo un cielo nublado
Pampita recorre una antigua calle adoquinada del sur de Inglaterra, donde la arquitectura tradicional crea un escenario encantador para su visita junto a Martín (Instagram)
Pampita de pie frente a un edificio de piedra antiguo, con un vestido largo color vino tinto y gafas de sol, junto a macetas con plantas
Para la ocasión eligió un vestido largo color borgoña, una mini cartera y anteojos de sol de su propia colección
Mujer con vestido largo borgoña y sandalias, apoyada en pared de piedra. Hay un cesto de flores colgante, macetas y una ventana arqueada
Pampita luce radiante con un vestido de verano mientras explora los pintorescos paisajes del sur de Inglaterra
Pampita de pie, de perfil, recostada sobre un muro de piedra antiguo, vestida con un vestido largo color borgoña, junto a macetas con flores en un día soleado
A pocas horas de confirmar su reconciliación, la modelo compartió el primre carrete del viaje

Dos de las fotos más luminosas del álbum la muestran frente a la puerta roja de Martlet House, un edificio de ladrillo rojo con marcos blancos y dos arbustos en macetas que enmarcan la entrada. Con el sol de frente y los anteojos puestos, Pampita sonríe mirando hacia un costado. El detalle de los bordados en la parte inferior del vestido queda especialmente visible en ese encuadre.

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El recorrido por los mercados de antigüedades ocupó gran parte del día. La parada más extensa fue el Petworth Antique Market, donde Pampita posó sonriente en la entrada del edificio junto al puesto exterior “The Happy Guest”, un remolque acondicionado como galería ambulante con cuadros enmarcados, mesas de madera y un tablero de ajedrez sobre la superficie. Allí se la ve inclinada revisando las piezas expuestas, de espaldas, con la cartera plateada cruzada.

Adentro del mercado techado, Pampita recorrió los pasillos entre vitrinas de joyería, cuadros, objetos de bronce, lámparas de distintas épocas y piezas de plata. En una de las fotos se da vuelta hacia la cámara con una sonrisa, con el local repleto de objetos detrás. En otra vitrina, una colección de juguetes de época de la marca Dinky Toys y Dinky Supertoys acumulaba camiones, soldados a caballo, tanques y miniaturas de aviones, todo en sus cajas originales con etiquetas de precio escritas a mano.

Estanterías de madera con una variada colección de platos, cuencos y piezas de cerámica decoradas en patrones azules y blancos, con algunos detalles dorados y cristalería
Esta exquisita colección de cerámica azul y blanca que encontró la conductora en los locales de antigüedades
Pampita sonríe con gafas de sol y un vestido largo borgoña. Está de pie frente a la entrada de madera de un mercado de antigüedades y un puesto exterior
Pampita posa sonriente con gafas de sol frente al Petworth Antiques Market y un puesto de antigüedades al aire libre en el sur de Inglaterra
Mujer con vestido borgoña se inclina para ver artículos en camión de venta ambulante y mesa de madera. Edificio gris y tienda de antigüedades en el fondo
Carolina no dejó pasar la oportunidad para explora con curiosidad los objetos en un puesto de antigüedades
Pampita, con vestido largo y gafas de sol, sonríe en una tienda de antigüedades con techos altos, tragaluces y estantes llenos de objetos
Pampita sonríe mientras explora una tienda de antigüedades repleta de objetos (Instagram)

El recorrido también incluyó locales más pequeños con ambientes de época. En uno de ellos, con vigas de madera en el techo y piso de madera oscura, Pampita se fotografió en el espejo de marco dorado rodeada de candelabros de hierro forjado. En otro ambiente similar, dos cómodas pintadas en crema con motivos geométricos verdes sostenían cuadros botánicos, jarrones de barro y cestos de mimbre.

Los objetos que Pampita eligió fotografiar trazan un mapa de sus intereses dentro de los locales. Una estantería de madera apilada con vajilla azul y blanca estilo Blue Willow: platos, fuentes y soperas con paisajes orientales. Una mesa con manteles y servilletas de lino antiguo bordados con flores y encaje, junto a piezas de platería. Una hilera de velas LED decorativas sobre candelabros dorados en una vidriera, con precio de 38 libras el par. Un armario antiguo pintado en azul y dorado con motivos florales pintados a mano en los paneles, con tres cestos de mimbre encima.

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