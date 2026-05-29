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Receta de ñoquis de batata, rápida y fácil

Con ingredientes sencillos y una cocción veloz, esta opción casera se vuelve favorita por su sabor y practicidad

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Plato hondo de ñoquis con salsa y queso gratinado sobre mesa de madera. Detrás, un bol con sémola, queso, rallador y vaso de agua.
La receta de ñoquis de batata es una opción tradicional y fácil para disfrutar en familia cada 29 de mes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que llega cada 29 y transforma la mesa familiar en pura expectativa: los ñoquis de batata. Su color anaranjado y textura suave evocan la cocina casera, las charlas con mate y el inconfundible aroma a salsa recién hecha. Hay algo reconfortante en ese primer bocado, tibio y tierno, que nos conecta con la infancia y el ritual de compartir.

En Argentina, los ñoquis de batata suelen aparecer en fechas de cambio de mes, como manda la tradición del “29”, aunque cualquier día es bueno para darse el gusto. Son una variante popular de los clásicos ñoquis de papa y, por su textura dulce y su rápida cocción, se convirtieron en los favoritos de quienes buscan una receta sabrosa, fácil y práctica.

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Según los datos de Google Trends para Argentina durante los últimos 12 meses, el interés por los ñoquis mantiene un comportamiento muy marcado y estacional: cada día 29 se registra un fuerte pico de búsquedas en Google, alcanzando en algunos meses los niveles máximos de popularidad. Este patrón confirma que la tradición del Día del Ñoqui sigue más vigente que nunca y que miles de argentinos aprovechan la fecha para buscar recetas, ingredientes y consejos de preparación.

Captura de pantalla de Google Trends mostrando el "Interés a lo largo del tiempo" para "ñoquis" en Argentina, con un gráfico de líneas azules y picos mensuales
El gráfico de Google Trends muestra el patrón recurrente de búsquedas de "ñoquis" en Argentina, con picos mensuales que coinciden con la tradición de los Ñoquis del 29.

La tendencia también muestra que el interés se extiende a distintas variantes de la receta tradicional. Entre los temas relacionados con mayor crecimiento destacan los ñoquis de papa y los ñoquis de sémola, señal de que los usuarios buscan alternativas y nuevas versiones para incorporar al menú familiar. En este contexto, los ñoquis de batata se presentan como una opción ideal para quienes desean sumarse a la tradición del 29 con un toque diferente, aprovechando el sabor dulce y la textura suave de este ingrediente.

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Dos paneles digitales con listas de tendencias de búsqueda. Muestran temas relacionados con ñoquis y consultas, incluyendo números y porcentajes de aumento en actividad
La imagen muestra las principales tendencias de búsqueda en línea relacionadas con los ñoquis de papa y de sémola, destacando un aumento significativo en las consultas de los usuarios.

Receta de ñoquis de batata

Los ñoquis de batata son una pasta casera hecha a base de puré de batatas, harina, huevo y condimentos. Se forman bolitas pequeñas que se cocinan en agua hirviendo y se sirven con la salsa elegida. La clave está en lograr una masa liviana, que no se pase de harina y conserve la humedad natural de la batata.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de batatas
  • 300 g de harina 0000 (aproximadamente)
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Queso rallado, cantidad necesaria (opcional)
  • Salsa a elección (tomate, crema, fileto, etc.)
Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil
Es clave lograr una masa liviana para los ñoquis de batata, evitando el exceso de harina y preservando la humedad natural del puré

Cómo hacer ñoquis de batata, paso a paso

  1. Lavar bien las batatas, pelarlas y cortarlas en trozos grandes.
  2. Hervir en abundante agua con sal hasta que estén tiernas, pero no deshechas (unos 15 minutos).
  3. Colar y hacer un puré fino, asegurándose de que no quede agua en exceso. Consejo importante: cuanto menos humedad, más livianos los ñoquis.
  4. Dejar entibiar el puré y agregar el huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.
  5. Incorporar la harina de a poco, integrando hasta formar una masa suave (puede sobrar harina; usar solo lo necesario para que no se pegue).
  6. Dividir la masa en porciones y formar rollos de 2 cm de diámetro sobre la mesada enharinada.
  7. Cortar en trozos de 2 cm y, si se desea, pasar cada ñoqui por los dientes de un tenedor para marcar.
  8. Hervir abundante agua con sal. El hervor debe ser fuerte antes de agregar los ñoquis.
  9. Cocinar los ñoquis en tandas. Cuando suben a la superficie, retirar con espumadera.
  10. Servir con la salsa elegida y espolvorear con queso rallado. No sobrecocinar: apenas suben, ya están listos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 65 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Consejo fundamental: hervir las batatas solo hasta que estén tiernas y asegurarse de eliminar el exceso de agua para una textura óptima
Consejo fundamental: hervir las batatas solo hasta que estén tiernas y asegurarse de eliminar el exceso de agua para una textura óptima

En heladera: hasta 2 días, guardados en recipiente hermético y sin salsa. En freezer: hasta 2 meses, en crudo y bien separados para que no se peguen.

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