Tendencias

El mapa secreto de la pizza porteña: distinguieron a 10 templos históricos que atraviesan generaciones

La selección rinde tributo a aquellos locales emblemáticos que perpetúan recetas y costumbres en cada barrio porteño

Guardar
Google icon
Manos de un chef en uniforme blanco esparciendo orégano seco sobre una pizza redonda con salsa, mozzarella y albahaca fresca en una tabla.
Un chef profesional, vestido con su uniforme blanco, esparce orégano seco sobre una pizza Margarita recién hecha con mozzarella derretida y hojas de albahaca fresca en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza porteña sigue sumando historias en cada barrio. Diez locales tradicionales fueron distinguidos por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño como “Pizzerías Emblemáticas”.

Esta iniciativa reconoce a establecimientos que forman parte de la vida cotidiana y la memoria colectiva de Buenos Aires, promoviendo la preservación de recetas, técnicas y costumbres que definen la identidad gastronómica de la ciudad. La distinción busca visibilizar espacios históricos, en su mayoría alejados de los circuitos turísticos, que funcionan como símbolos de pertenencia y encuentro en cada barrio.

PUBLICIDAD

Las pizzerías seleccionadas representan décadas de trabajo, tradición y comunidad: sitios donde la pizza se convierte en un lazo social y cultural, y donde se mantiene viva la impronta porteña. La lista incluye nombres que evocan historias familiares, recetas icónicas y anécdotas que forman parte del patrimonio local.

A continuación, el recorrido por las diez elegidas, con una breve reseña de cada una.

El Cedrón (Mataderos)

10 nuevas pizzerias CABA
Un clásico de Mataderos, con recetas tradicionales y un fuerte vínculo barrial desde 1935

Fundada en 1935, esta pizzería es desde hace décadas un punto de referencia en Mataderos.

Su adquisición por Manuel Cedrón y el arraigo en la vida del barrio consolidaron su condición de ícono. El lugar fue declarado Sitio de Interés Cultural en 2013, y se destaca por su fidelidad a la receta tradicional y su papel como centro de reunión vecinal.

PUBLICIDAD

Los Maestros (Barrio Norte)

10 nuevas pizzerias CABA
Artesanal y moderno, es referente de pizza al molde y a la piedra en Barrio Norte y Recoleta

Desde 1935, Los Maestros combina la elaboración artesanal con una amplia variedad de pizzas al molde y a la piedra. Su propuesta mantiene el espíritu clásico porteño, a la vez que incorpora criterios modernos de calidad y servicio.

El local es hoy un referente en Barrio Norte y Recoleta, donde la pizza y la empanada conviven con una clientela fiel.

Pirilo (San Telmo)

10 nuevas pizzerias CABA
En Defensa y sin mesas, mantiene viva la tradición genovesa y el espíritu de San Telmo

Pirilo, inaugurada en 1932, conserva la esencia de las friggitorias genovesas: un pequeño local donde se come de pie y sin mesas, sobre la calle Defensa.

Su horno a leña y la receta artesanal resumen el espíritu de San Telmo, donde la pizza se vive como parte de la identidad barrial y cultural.

Los Campeones (Barracas)

10 nuevas pizzerias CABA
Punto de encuentro futbolero y vecinal, con horno a leña desde 1954

En Barracas, Los Campeones nació en 1954 de la mano de cuatro amigos apasionados por la pizza y el fútbol. El local se transformó en un emblema para vecinos y aficionados del deporte, con su tradicional horno a leña y su elaboración clásica.

Hoy, la pizzería cuenta con más de siete décadas de historia y una fuerte identidad local.

San Carlos (Caballito)

10 nuevas pizzerias CABA
San Carlos (Caballito): Reconocido templo de la pizza, famoso por su fugazzeta y su horno de ladrillos

Ubicada en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, San Carlos se fundó en 1968 y es reconocida como “templo” de la pizza argentina.

Entre sus especialidades sobresalen la fugazzeta de quesos gratinados, nacida durante un apagón en 1974, y la pizza de siete quesos de 2012. El local funciona casi todo el día y utiliza el mismo horno de ladrillos desde su apertura.

Torino Norte (Paternal)

10 nuevas pizzerias CABA
Legado de inmigrantes, recetas artesanales y una esquina histórica de La Paternal

Torino Norte, fundada en 1968 en La Paternal, es resultado del legado de inmigrantes italianos y españoles. El local mantiene recetas tradicionales y una elaboración completamente artesanal, conservando su esquina histórica y su función como punto de encuentro barrial.

Más de medio siglo después, sigue siendo símbolo de la pizza porteña en la zona.

Pizzería José (Devoto)

10 nuevas pizzerias CABA
Ambiente clásico y pizza abundante, símbolo de Devoto desde 1943

En Villa Devoto, Pizzería José abrió sus puertas en 1943 por iniciativa del inmigrante italiano José Pipián.

El lugar destaca por su ambiente clásico, casi inalterado por el tiempo, y por la fidelidad de generaciones de clientes. Su pizza al molde y media masa es emblema de tradición y abundancia en el barrio.

Palacio de la Pizza (Microcentro)

10 nuevas pizzerias CABA
Tradición en Corrientes, ideal para una porción antes o después del teatro

Sobre la avenida Corrientes, El Palacio de la Pizza es parte del corredor gastronómico que acompaña el pulso teatral del centro porteño desde 1956. Su salón amplio, barra y horno a la vista conservan la dinámica de la icónica “calle que nunca duerme”.

La pizza al molde, generosa y fiel al estilo tradicional, es la preferida antes o después del teatro.

El Trébol 1969 (Villa Crespo)

De local pequeño a clásico barrial, la identidad familiar sigue presente (Imagen Ilustrativa Infobae)
De local pequeño a clásico barrial, la identidad familiar sigue presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nacida en el límite entre Almagro y Villa Crespo, El Trébol 1969 debe su nombre a una agencia de lotería familiar. De pequeño local al corte, la pizzería creció por la fama de sus pizzas y la continuidad de la gestión familiar.

Hoy, su identidad tradicional y la elaboración artesanal se mantienen intactas.

San Antonio (Boedo)

10 nuevas pizzerias CABA
Escenario de celebraciones y reuniones, con horno tradicional y espíritu de barrio

En Boedo, San Antonio es un clásico de la gastronomía porteña desde 1954. A lo largo de décadas, el lugar se consolidó como escenario de celebraciones y reuniones, preservando su estilo clásico, horno tradicional y una marcada identidad barrial. La pizzería representa el espíritu de las pizzerías auténticas del barrio.

Temas Relacionados

PizzasBuenos Airespatrimonio culturalPizzerias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El auge del sleepmaxxing: por qué la obsesión por optimizar el sueño puede agravar el insomnio

Especialistas advierten que la presión viral por alcanzar un descanso “perfecto” mediante rutinas estrictas y tecnologías puede aumentar la ansiedad nocturna y dificultar el sueño, en lugar de mejorar la calidad real del descanso.

El auge del sleepmaxxing: por qué la obsesión por optimizar el sueño puede agravar el insomnio

La vida después del deporte: cómo afrontaron el retiro Hugo Conte, Pipa Gutiérrez y Pipa Gancedo

El cierre de una carrera abre un escenario inédito. Tres exatletas argentinos comparten las claves de su adaptación y el modo en que reconfiguraron su día a día. Un nuevo capítulo de La Ronda, conducido por Gabriela Oliván

La vida después del deporte: cómo afrontaron el retiro Hugo Conte, Pipa Gutiérrez y Pipa Gancedo

Alertan por la violencia sexual vinculada a la IA en América Latina y lanzan una guía de prevención

La red Grooming LATAM presentó en Costa Rica una hoja de ruta elaborada por 32 organizaciones de 17 países para orientar a familias y fijar exigencias ante el avance de casos que afectan a niñas, niños y adolescentes y que se potencian con inteligencia artificial generativa

Alertan por la violencia sexual vinculada a la IA en América Latina y lanzan una guía de prevención

Entre la personalidad y la identidad: cómo se autodefinen las personas, según la psicología

Una investigación con más de 4.000 voluntarios reveló que los atributos que los individuos consideran centrales para definirse, en realidad, se alejan con frecuencia de los Cinco Grandes rasgos que la disciplina utiliza como marco de referencia

Entre la personalidad y la identidad: cómo se autodefinen las personas, según la psicología

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Lo llamaron Kank australis. Sus restos fósiles estaban en Santa Cruz y fueron estudiados por científicos de Argentina y Japón. Por qué el hallazgo cambia lo que se sabía sobre la distribución de los dinosaurios raptores en el hemisferio sur

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

DEPORTES

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

La monstruosa oferta del PSG al Atlético de Madrid por Julián Álvarez y el impactante salario que le ofrece al jugador

TELESHOW

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

INFOBAE AMÉRICA

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

El Salvador marca récord en depósitos de ahorro durante el primer trimestre del año

Inauguran una sala inmersiva en el aeropuerto Tocumen para transformar la experiencia de quienes transitan por Panamá

Perros detectores de República Dominicana y Centroamérica asisten a México para blindar sus fronteras ante la ola mundialista

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”