El mapa secreto de la pizza porteña: distinguieron a 10 templos históricos que atraviesan generaciones

Un chef profesional, vestido con su uniforme blanco, esparce orégano seco sobre una pizza Margarita recién hecha con mozzarella derretida y hojas de albahaca fresca en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza porteña sigue sumando historias en cada barrio. Diez locales tradicionales fueron distinguidos por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño como “Pizzerías Emblemáticas”.

Esta iniciativa reconoce a establecimientos que forman parte de la vida cotidiana y la memoria colectiva de Buenos Aires, promoviendo la preservación de recetas, técnicas y costumbres que definen la identidad gastronómica de la ciudad. La distinción busca visibilizar espacios históricos, en su mayoría alejados de los circuitos turísticos, que funcionan como símbolos de pertenencia y encuentro en cada barrio.

PUBLICIDAD

Las pizzerías seleccionadas representan décadas de trabajo, tradición y comunidad: sitios donde la pizza se convierte en un lazo social y cultural, y donde se mantiene viva la impronta porteña. La lista incluye nombres que evocan historias familiares, recetas icónicas y anécdotas que forman parte del patrimonio local.

A continuación, el recorrido por las diez elegidas, con una breve reseña de cada una.

El Cedrón (Mataderos)

Un clásico de Mataderos, con recetas tradicionales y un fuerte vínculo barrial desde 1935

Fundada en 1935, esta pizzería es desde hace décadas un punto de referencia en Mataderos.

Su adquisición por Manuel Cedrón y el arraigo en la vida del barrio consolidaron su condición de ícono. El lugar fue declarado Sitio de Interés Cultural en 2013, y se destaca por su fidelidad a la receta tradicional y su papel como centro de reunión vecinal.

PUBLICIDAD

Los Maestros (Barrio Norte)

Artesanal y moderno, es referente de pizza al molde y a la piedra en Barrio Norte y Recoleta

Desde 1935, Los Maestros combina la elaboración artesanal con una amplia variedad de pizzas al molde y a la piedra. Su propuesta mantiene el espíritu clásico porteño, a la vez que incorpora criterios modernos de calidad y servicio.

El local es hoy un referente en Barrio Norte y Recoleta, donde la pizza y la empanada conviven con una clientela fiel.

Pirilo (San Telmo)

En Defensa y sin mesas, mantiene viva la tradición genovesa y el espíritu de San Telmo

Pirilo, inaugurada en 1932, conserva la esencia de las friggitorias genovesas: un pequeño local donde se come de pie y sin mesas, sobre la calle Defensa.

Su horno a leña y la receta artesanal resumen el espíritu de San Telmo, donde la pizza se vive como parte de la identidad barrial y cultural.

Los Campeones (Barracas)

Punto de encuentro futbolero y vecinal, con horno a leña desde 1954

En Barracas, Los Campeones nació en 1954 de la mano de cuatro amigos apasionados por la pizza y el fútbol. El local se transformó en un emblema para vecinos y aficionados del deporte, con su tradicional horno a leña y su elaboración clásica.

PUBLICIDAD

Hoy, la pizzería cuenta con más de siete décadas de historia y una fuerte identidad local.

San Carlos (Caballito)

San Carlos (Caballito): Reconocido templo de la pizza, famoso por su fugazzeta y su horno de ladrillos

Ubicada en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, San Carlos se fundó en 1968 y es reconocida como “templo” de la pizza argentina.

Entre sus especialidades sobresalen la fugazzeta de quesos gratinados, nacida durante un apagón en 1974, y la pizza de siete quesos de 2012. El local funciona casi todo el día y utiliza el mismo horno de ladrillos desde su apertura.

PUBLICIDAD

Torino Norte (Paternal)

Legado de inmigrantes, recetas artesanales y una esquina histórica de La Paternal

Torino Norte, fundada en 1968 en La Paternal, es resultado del legado de inmigrantes italianos y españoles. El local mantiene recetas tradicionales y una elaboración completamente artesanal, conservando su esquina histórica y su función como punto de encuentro barrial.

Más de medio siglo después, sigue siendo símbolo de la pizza porteña en la zona.

Pizzería José (Devoto)

Ambiente clásico y pizza abundante, símbolo de Devoto desde 1943

En Villa Devoto, Pizzería José abrió sus puertas en 1943 por iniciativa del inmigrante italiano José Pipián.

El lugar destaca por su ambiente clásico, casi inalterado por el tiempo, y por la fidelidad de generaciones de clientes. Su pizza al molde y media masa es emblema de tradición y abundancia en el barrio.

Palacio de la Pizza (Microcentro)

Tradición en Corrientes, ideal para una porción antes o después del teatro

Sobre la avenida Corrientes, El Palacio de la Pizza es parte del corredor gastronómico que acompaña el pulso teatral del centro porteño desde 1956. Su salón amplio, barra y horno a la vista conservan la dinámica de la icónica “calle que nunca duerme”.

PUBLICIDAD

La pizza al molde, generosa y fiel al estilo tradicional, es la preferida antes o después del teatro.

El Trébol 1969 (Villa Crespo)

De local pequeño a clásico barrial, la identidad familiar sigue presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nacida en el límite entre Almagro y Villa Crespo, El Trébol 1969 debe su nombre a una agencia de lotería familiar. De pequeño local al corte, la pizzería creció por la fama de sus pizzas y la continuidad de la gestión familiar.

PUBLICIDAD

Hoy, su identidad tradicional y la elaboración artesanal se mantienen intactas.

San Antonio (Boedo)

Escenario de celebraciones y reuniones, con horno tradicional y espíritu de barrio

En Boedo, San Antonio es un clásico de la gastronomía porteña desde 1954. A lo largo de décadas, el lugar se consolidó como escenario de celebraciones y reuniones, preservando su estilo clásico, horno tradicional y una marcada identidad barrial. La pizzería representa el espíritu de las pizzerías auténticas del barrio.

PUBLICIDAD