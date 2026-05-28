Receta de almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas rápida y fácil

Almohaditas de avena recién horneadas con relleno cremoso de pasta de avellanas: una opción rápida y casera para la merienda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo especial en el aroma de unas almohaditas de avena recién horneadas, sobre todo cuando esconden un corazón cremoso de pasta de avellanas. Este bocado es ideal para acompañar un mate o como tentempié dulce, y suele despertar recuerdos de meriendas compartidas y tardes de invierno en casa.

En Argentina, las recetas con avena han ganado terreno por lo prácticas y saludables, pero sumarle un relleno de avellanas lleva la experiencia a otro nivel. Es una opción rápida, sencilla y perfecta para quienes buscan un postre casero sin complicaciones, con ingredientes fáciles de conseguir.

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Receta de almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas

Las almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas son pequeñas galletitas de masa blanda, elaboradas principalmente con avena arrollada, que se rellenan con una crema tipo “nutella” casera de avellanas. Se hornean hasta quedar doradas y tiernas, ideales para el desayuno, la merienda o un snack diferente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

120 gr de avena arrollada

80 gr de harina común (0000)

60 gr de azúcar mascabo (o común)

1 huevo

60 gr de manteca derretida (puede ser aceite suave)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gr de pasta de avellanas (puede ser crema de avellanas tipo casera o comercial)

Opcional: 1 cucharada de leche para ajustar la masa

La textura dorada por fuera y tierna por dentro es la clave de este clásico moderno, ideal para acompañar el mate o el café - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa con papel manteca. En un bol, mezclar la avena, la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Agregar el huevo, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar hasta formar una masa blanda. Si queda muy seca, añadir un poco de leche. Tomar porciones pequeñas de masa y aplanarlas en la mano. Colocar 1/2 cucharadita de pasta de avellanas en el centro. Cerrar la masa formando una almohadita y asegurarse de sellar bien los bordes. Repetir hasta terminar la masa. Colocar las almohaditas en la placa, dejando espacio entre ellas. Hornear durante 12 a 15 minutos o hasta que estén doradas en la base pero tiernas arriba. No sobrehornear para que no queden secas. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir. Esperar a que enfríen para que el relleno se asiente y no queme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 almohaditas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 2,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.