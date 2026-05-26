Premios Gardel 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Todos los looks de la alfombra roja

La 28ª edición de los Premios Gardel 2026 reúne a lo más destacado de la música argentina en el Teatro Coliseo, en una noche donde la celebración y los shows en vivo marcan el pulso de la industria.

La alfombra roja se convierte, como siempre, en el escenario paralelo más observado: artistas consagrados y nuevos talentos desfilan con estilos que sintetizan las tendencias del momento, alternando entre apuestas audaces y clásicas. La moda acompaña y amplifica el espíritu de la gala.

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Ángela Leiva

El color negro predominó en el look de Ángela Leiva

Ángela Leiva asistió con un vestido largo negro de tirantes finos y escote lateral pronunciado. La prenda, de textura satinada y caída fluida, dejó al descubierto gran parte de la espalda y los costados. Llevó el cabello suelto en ondas marcadas y optó por un maquillaje natural.

Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur y su pañuelo como accesorio en el cuello

Emmanuel Horvilleur se puso una campera de cuero negra de estilo clásico, con solapas amplias y cierre metálico. Llevó debajo una prenda oscura y sumó como accesorio principal un pañuelo de seda anudado al cuello, con franjas en tonos rojo, verde y crema.

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Juan Ingaramo

Juan Ingaramo agregó un accesorio llamativo a su look

Juan Ingaramo, nominado a Mejor Álbum Artista Pop sorprendió con un traje negro de corte clásico con solapas satinadas, acompañado de una camisa blanca de cuello amplio, sin corbata. Añadió un toque distintivo con un prendedor en forma de flor de gran tamaño, de tonos claros y centro dorado.

Blair

Blair deslumbró con su elección

La cantante Blair eligió para la alfombra roja un vestido largo de color burdeos con escote recto y hombros caídos, confeccionado en una tela satinada de textura brillante. Llevó el pelo suelto con una peluca voluminosa de tono negro y flequillo corto. Lució un maquillaje de labios en tono oscuro, delineado marcado en los ojos y uñas pintadas en color rojizo.

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Turf

Así combinó Turf sus looks en los premios

Los integrantes de Turf posaron con una estética coordinada inspirada en el vestuario clásico de los años 30. Todos vistieron trajes de sastrería negra con finas rayas blancas, camisas oscuras y corbatas satinadas en tono rojo intenso, a excepción de Joaquín Levinton, que fue por una corbata burdeos. Complementaron los atuendos con sombreros de ala ancha a tono y anteojos oscuros en algunos casos.

Carlos Baute

Carlos Baute vistió de negro para su pasada por la alfombra roja

Carlos Baute llegó con un traje negro de dos piezas, de corte clásico y solapas anchas. Agregó una camiseta oscura debajo del saco cruzado, en lugar de la tradicional camisa, y completó el conjunto con zapatos negros de charol.

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Zoe Gotusso

Zoe Gotusso optó por el rojo para su look

Zoe Gotusso desfiló por la alfombra roja con un vestido corto de encaje rojo, de mangas largas y cuello cerrado. En el hombro izquierdo llevó un adorno de plumas naranjas que aportó un detalle distintivo al conjunto. Sumó sandalias plateadas de taco alto y una cartera de mano roja.

Silvestre y la Naranja

Así posaron Silvestre y la naranja en la alfombra roja

El grupo Silvestre y La Naranja logró una combinación de trajes y prendas en tonos oscuros, fusionando elementos formales y detalles contemporáneos. Predominaron los conjuntos de sastrería en negro, camisas claras y camperas de cuero, acompañados por accesorios metálicos como cadenas, anillos y cinturones. Algunos sumaron corbatas y prendedores, mientras que otros optaron por camisetas y chaquetas abiertas, logrando una estética elegante con toques modernos.

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Camilú

Camilú optó por un total black

Camilú deslumbró con un conjunto negro de dos piezas, compuesto por un top de mangas abullonadas y una falda larga de corte amplio. Completó el look con zapatos de punta cerrada en el mismo tono y una cartera de mano roja con relieve geométrico.

Candu Domínguez

Candu Dominguez se presentó con muchos brillos en la alfombra roja

Candu Domínguez arribó a la gala con una minifalda negra de acabado mate y detalles de encaje en el borde inferior, combinada con una chaqueta corta de mangas anchas y apliques metálicos circulares. Eligió unas botas altas de tacón fino recubiertas de pequeñas piezas brillantes. Su cabello, largo y de textura ondulada, lució teñido en dos tonos: rojo intenso y negro, dividido en secciones de forma asimétrica.

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K4OS

K4OS supo combinar su estética durante su presentación

El grupo K4OS sorprendió con un vestuario coordinado con inspiración futurista y detalles geométricos. Cada integrante lució conjuntos negros de dos piezas, compuestos por tops y shorts de tiro alto, acompañados por estructuras plásticas o vinílicas en blanco y negro que dibujaron formas onduladas sobre el cuerpo, generando volumen y contraste. Todas llevaron botas altas negras con cordones y guantes largos, y sumaron detalles de color en el cabello.

Max Carra

Max Carra asistió con un look combinado

El cantante nominado a Mejor Canción Tropical Max Carra apareció con un conjunto de campera y pantalón de tejido negro con brillo. Combinó estas piezas con una camisa blanca de corte clásico y una corbata satinada en gris, decorada con pequeños apliques. Llevó una gorra negra hacia atrás, zapatillas deportivas blancas con detalles.

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Un Poco de Ruido

"Un Poco de Ruido" en la alfombra roja

El grupo Un Poco de Ruido se presentó con estilos claramente diferenciados. Juan Manuel “Pinky” Grossi vistió una campera negra con una remera blanca, pantalón oscuro y una gorra negra con el logo de los Yankees de Nueva York, además de llevar anteojos y una cadena metálica.

Gonzalo “DJ Pipo” González optó por un traje marrón de cuadros sobre una camisa celeste, con el cabello corto y teñido de rubio platinado. Damián “Damo” Martínez eligió un abrigo largo negro con botones metálicos y anteojos de sol con cristales reflectantes, junto con accesorios de cadenas en la muñeca.

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Ian Lucas

Ian Lucas sorprendió con sastrería negra

Ian Lucas resaltó con un traje negro de dos piezas, de corte clásico y saco cruzado con solapas anchas de acabado satinado. Llevó el saco sin camisa debajo, con el torso parcialmente descubierto, con un collar de perlas cortas y zapatos negros de charol.

Valentín Vargas

Valentín Vargas deslumbró con un sombrero como accesorio en la alfombra roja

Valentín Vargas impactó con un atuendo compuesto por un traje color beige claro y una camiseta marrón ajustada. Sobre los hombros llevó un abrigo largo de pelaje oscuro, sin introducir los brazos en las mangas. Resaltó en el look un sombrero de ala ancha en tono marrón decorado con tachas metálicas, guantes negros y zapatos oscuros.

Luz Gaggi

Luz Gaggi llamó la antención con su look en la alfombra

Luz Gaggi llegó con un sombrero de ala extra ancha confeccionado en pelaje oscuro, que se convirtió en el foco principal de su look. Combinó esta pieza con un abrigo largo de textura similar, un corset rojo translúcido y pantalones anchos negros. El cabello lo llevó lacio y suelto, adornado con una gargantilla metálica y anillos voluminosos.

Lauta

Lauta optó por sastrería oversize para los premios

Lauta lució un conjunto de sastrería negra de silueta oversize, compuesto por un saco cruzado de solapa ancha y pantalón de corte amplio. Tenía un saco sin camisa debajo, dejando el torso al descubierto, y completó el look con zapatos negros de suela gruesa.

Los Tabaleros

Los Tabaleros llegaron a la alfombra roja

Los Tabaleros combinaron estilos que fusionaron prendas clásicas con elementos llamativos y materiales diversos. El grupo apostó por trajes y camisas en tonos neutros, corbatas satinadas y abrigos de cuero o pelaje, sumando accesorios como gafas oscuras y boinas.

Agostina Nisi

Agostina Nisi impactó con su elección brillosa

Agostina Nisi seleccionó un vestido largo de color marrón oscuro, adornado con pequeños brillos distribuidos en toda la prenda. El diseño de corte recto y escote strapless se complementó con una capa de gasa del mismo tono, que llevó sobre el cabello y un costado, a modo de banda y velo largo.

Olivia Wald

Olivia Wald y su look total white

Olivia Wald apostó por un total white con un vestido largo blanco, de pollera translúcida y drapeado en la cintura, con un diseño de líneas suaves y escote asimétrico. Combinó la prenda con un abrigo voluminoso de pelaje blanco, que aportó textura y presencia al conjunto.

(Fotos: RS Fotos)